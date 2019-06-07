Военный эксперт рассказал о "неприятном сюрпризе" России для ВМС США

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Модернизированный дальний бомбардировщик Ту-22М3М станет неприятным сюрпризом для американских ВМС, заявил военный эксперт Юрий Кнутов в интервью RT.
По его словам, в ближайшие годы география применения Ту-22М3М расширится благодаря программе Минобороны по совершенствованию аэродромов и военных баз. Эксперт напомнил, что в конце прошлого года в Крыму завершилось строительство новой взлетно-посадочной полосы на аэродроме Бельбек. Возможность переброски Ту-22М3М в Крым, по мнению Кнутова, особенно важна.
"В акваторию Черного моря регулярно заходят американские эсминцы. Если ситуация обострится, то размещение бомбардировщиков на полуострове станет неприятным сюрпризом для ВМС США", — сказал он.
Модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М представили в Казани в августе прошлого года, а затем передали на наземные и летные испытания. По словам президента Объединенной авиастроительной корпорации, российские ВКС получат боевую машину уже в 2021 году.