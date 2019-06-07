Военный эксперт рассказал о "неприятном сюрпризе" России для ВМС США

"В акваторию Черного моря регулярно заходят американские эсминцы. Если ситуация обострится, то размещение бомбардировщиков на полуострове станет неприятным сюрпризом для ВМС США", — сказал он.

Модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М представили в Казани в августе прошлого года, а затем передали на наземные и летные испытания. По словам президента Объединенной авиастроительной корпорации, российские ВКС получат боевую машину уже в 2021 году.