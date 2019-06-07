Новейший американский авианосец оказался несовместим с F-35, пишут СМИ

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Конгресс США может запретить эксплуатацию новейшего авианосца США CVN-79 John F. Kennedy, пишет Конгресс США может запретить эксплуатацию новейшего авианосца США CVN-79 John F. Kennedy, пишет The Drive

Это связано с тем, что истребители пятого поколения F-35С не совместимы с текущими версиями электромагнитной катапульты EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System) и аэрофинишера AAG (Advanced Arresting Gear) этого корабля, соответственно, они не могут взлетать и приземляться на John F. Kennedy.

Кроме того, противники проекта считают, что CVN-79 не способен выполнять базовые функции. За время проведенных испытаний с него смогли подняться в воздух лишь самолеты F/A-18 Super Hornet и EA-19G Growler.

CVN-79 John F. Kennedy относится к проекту "Форд". Первый авианосец проекта, CVN-78 Gerald R. Ford, обошелся Вашингтону в рекордные 12,9 миллиарда долларов. Судно заложили в 2009 году, а флоту его передали в 2017-м.

Всего Пентагон планирует построить от десяти до 12 кораблей этого класса. Часть из них должна поступить на вооружение до 2027 года.