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РИА Новости

Новейший американский авианосец оказался несовместим с F-35, пишут СМИ

04:35
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© U.S. Navy photo illustration courtesy of Newport News ShipbuildingИзображение новейшего авианосца США CVN-79 John F. Kennedy
Изображение новейшего авианосца США CVN-79 John F. Kennedy
© U.S. Navy photo illustration courtesy of Newport News Shipbuilding
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Конгресс США может запретить эксплуатацию новейшего авианосца США CVN-79 John F. Kennedy, пишет The Drive.
Это связано с тем, что истребители пятого поколения F-35С не совместимы с текущими версиями электромагнитной катапульты EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System) и аэрофинишера AAG (Advanced Arresting Gear) этого корабля, соответственно, они не могут взлетать и приземляться на John F. Kennedy.
Кроме того, противники проекта считают, что CVN-79 не способен выполнять базовые функции. За время проведенных испытаний с него смогли подняться в воздух лишь самолеты F/A-18 Super Hornet и EA-19G Growler.
CVN-79 John F. Kennedy относится к проекту "Форд". Первый авианосец проекта, CVN-78 Gerald R. Ford, обошелся Вашингтону в рекордные 12,9 миллиарда долларов. Судно заложили в 2009 году, а флоту его передали в 2017-м.
Всего Пентагон планирует построить от десяти до 12 кораблей этого класса. Часть из них должна поступить на вооружение до 2027 года.
В проекте оборонного бюджета США на следующий год есть пункт о возможной приостановке программы строительства "Форд", пока не будет доказана совместимость ее авианосцев с F-35C.
Американский авианосец CVN-78 Gerald R. Ford
27 марта, 12:18
Американский суперавианосец "Джеральд Форд" сломался на испытаниях
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F-35СШАВ мире
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CCicicipi
51500158
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7 июня, 08:17
Руслан Тлеуж
3921001
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