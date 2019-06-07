США и Канада изучают варианты модернизации сети противоракетной обороны

ВАШИНГТОН, 7 июн – РИА Новости. США и Канада прорабатывают варианты модернизации сети противоракетной обороны Северной Америки для защиты от новых российских крылатых ракет и гиперзвукового оружия, говорится в обнародованной в пятницу стратегии Пентагона в Арктике.

"Министерство обороны совместно с министерством национальной обороны Канады оценивает возможные решения для модернизации покрытия Северной Америки средствами обнаружения, чтобы сдерживать, обнаруживать, отслеживать и иметь возможность поражать как существующие, так и новые угрозы Северной Америке с воздуха, включая российские усовершенствованные крылатые ракеты и гиперзвуковые планирующие летательные аппараты", - говорится в документе.

Модернизация системы обнаружения, которая включает в себя как наземные радары, так и спутники, по мнению авторов документа, является критически важной.