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РИА Новости

США и Канада изучают варианты модернизации сети противоракетной обороны

04:32
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ВАШИНГТОН, 7 июн – РИА Новости. США и Канада прорабатывают варианты модернизации сети противоракетной обороны Северной Америки для защиты от новых российских крылатых ракет и гиперзвукового оружия, говорится в обнародованной в пятницу стратегии Пентагона в Арктике.
"Министерство обороны совместно с министерством национальной обороны Канады оценивает возможные решения для модернизации покрытия Северной Америки средствами обнаружения, чтобы сдерживать, обнаруживать, отслеживать и иметь возможность поражать как существующие, так и новые угрозы Северной Америке с воздуха, включая российские усовершенствованные крылатые ракеты и гиперзвуковые планирующие летательные аппараты", - говорится в документе.
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Заочный спор оружейников: в США шокированы успехами России Системы ПРО США не успевают за развитием вооружения России, пишут американские СМИ. Военный политолог Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в сфере ВПК сейчас сложилась уникальная ситуация.
Модернизация системы обнаружения, которая включает в себя как наземные радары, так и спутники, по мнению авторов документа, является критически важной.
В 2018 году президент РФ Владимир Путин объявил о разработке в России новых систем вооружения, как ядерных, так и не неядерных. В апреле 2019 года глава государство сообщил, что межконтинентальная тяжелая ракета "Сармат" проходит завершающую стадию испытаний, на боевое дежурство поставлены гиперзвуковой комплекс "Кинжал" и лазерная система "Пересвет", ведутся работы над ракетным гиперзвуковым комплексом межконтинентальной дальности "Авангард" с планирующим крылатым блоком.
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Российские Вооруженные силы сегодня и завтраРазвитие Вооруженных сил России — в инфографике Ria.ru.
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