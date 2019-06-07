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РИА Новости

Фирташа могут экстрадировать из Австрии в США в начале июля, заявил адвокат

04:24
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© AFP 2019 / Samuel KubaniУкраинский бизнесмен Дмитрий Фирташ. Архивное фото
Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ. Архивное фото
© AFP 2019 / Samuel Kubani
Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Власти Австрии, скорее всего, экстрадируют украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США уже в начале июля, сообщает телеканал NBC со ссылкой на его адвоката Дэна Уэбба.
Генеральная прокуратура Австрии ранее потребовала от Верховного суда (ВС) отменить экстрадицию Фирташа в США, поскольку считает, что решение о ее допустимости, принятое Высшим земельным судом Вены в феврале 2017 года, нарушает законодательство страны.
В письме в федеральный суд в Чикаго юрист сообщил, что ВС Австрии рассмотрит дело Фирташа 25 июня и, по мнению австрийских адвокатов бизнесмена, оставит в силе решение об его экстрадиции. В этом случае Фирташ будет экстрадирован в США в течение семи-десяти дней.
Также отмечается, что в своем запросе адвокат просит судью вынести решение по ходатайству Фирташа, утверждающему, что его дело находится вне юрисдикции прокуратуры Чикаго.
Фирташ был арестован в Вене 12 марта 2014 года, а затем отпущен под подписку о невыезде после внесения рекордного для Австрии залога в 125 миллионов евро. В США Фирташа обвиняют во взятке индийским политикам с целью получить лицензию на разработку титанового месторождения.
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Дмитрий Фирташ (предприниматель)АвстрияСШАУкраинаВ мире
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