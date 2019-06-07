Фирташа могут экстрадировать из Австрии в США в начале июля, заявил адвокат

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Власти Австрии, скорее всего, экстрадируют украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США уже в начале июля, сообщает телеканал Власти Австрии, скорее всего, экстрадируют украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США уже в начале июля, сообщает телеканал NBC со ссылкой на его адвоката Дэна Уэбба.

Генеральная прокуратура Австрии ранее потребовала от Верховного суда (ВС) отменить экстрадицию Фирташа в США, поскольку считает, что решение о ее допустимости, принятое Высшим земельным судом Вены в феврале 2017 года, нарушает законодательство страны.

В письме в федеральный суд в Чикаго юрист сообщил, что ВС Австрии рассмотрит дело Фирташа 25 июня и, по мнению австрийских адвокатов бизнесмена, оставит в силе решение об его экстрадиции. В этом случае Фирташ будет экстрадирован в США в течение семи-десяти дней.

Также отмечается, что в своем запросе адвокат просит судью вынести решение по ходатайству Фирташа, утверждающему, что его дело находится вне юрисдикции прокуратуры Чикаго.