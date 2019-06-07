Генконсульство в Хьюстоне назвало приговор россиянке Осиповой негуманным

ВАШИНГТОН, 7 июн – РИА Новости. Генконсульство РФ в Хьюстоне назвало приговор россиянке Богдане Осиповой, которая была осуждена в США на семь лет тюрьмы за "похищение" собственных детей, несправедливым и негуманным.
"Сегодня в г.Вичита (Канзас) состоялся суд над матерью троих детей Богданой Осиповой. Ее приговорили к семи годам заключения фактически за то, что она попросила своего бывшего мужа платить алименты. Считаем этот приговор несправедливым и негуманным, будем добиваться его пересмотра", - сказано в сообщении дипмиссии в Twitter.
Дело Осиповой генконсульство назвало очередным случаем грубого нарушения прав российских граждан властями США.
"Генеральное консульство продолжит внимательно отслеживать ситуацию и будет задействовать для поддержки Богданы все имеющиеся в его распоряжении возможности", - говорится в сообщении.
Осипова получила семь лет тюрьмы в США по обвинению в похищении собственных детей у американского мужа и вымогательстве.
"Приговор фактически поставил ее в положение заложницы, в ход идет откровенный шантаж - в обмен на свободу хотят отобрать детей, которые уже годами лишены матери и не получают никакой финансовой помощи от отца", - сказано в сообщении генконсульства.
Осипова покинула США в 2014 году с ребенком от первого брака и годовалой дочерью ее мужа Брайана Мобли, немного позднее у нее родился третий ребенок. Брайан Мобли добился в американском суде развода и решения о предоставлении ему безраздельной опеки над двумя общими с Осиповой детьми. Суд в США предписал вернуть детей в Америку. Осипова в сентябре 2017 году приехала в США одна для урегулирования споров с мужем, была арестована ФБР и с тех пор содержалась под стражей. В определенный момент под давлением следствия она согласилась на вывоз детей обратно в США, но это не было сделано. Российский суд назначил опекуном детей родственницу Осиповой.