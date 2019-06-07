Боевые субмарины ТОФ провели "подводную торпедную дуэль" в Японском море

"В рамках противолодочного тактического учения две подводные лодки ТОФ отработали практические навыки по поиску, атаке и контратаке субмарины условного противника при двустороннем применении оружия и средств​ гидроакустического противодействия", - рассказал Воскресенский.

Отмечается, что учебная дуэль началась с обнаружения и внезапной атаки одной из дизельных лодок, после чего атакованная субмарина предприняла маневр с выходом на контратаку и оторвалась с помощью постановки ложных целей.