Боевые субмарины ТОФ провели "подводную торпедную дуэль" в Японском море

ВЛАДИВОСТОК, 7 июн - РИА Новости. Боевые субмарины Тихоокеанского флота (ТОФ) России провели "подводную торпедную дуэль" в ходе плановых учений в Японском море, сообщает начальник пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.
"В рамках противолодочного тактического учения две подводные лодки ТОФ отработали практические навыки по поиску, атаке и контратаке субмарины условного противника при двустороннем применении оружия и средств гидроакустического противодействия", - рассказал Воскресенский.
Отмечается, что учебная дуэль началась с обнаружения и внезапной атаки одной из дизельных лодок, после чего атакованная субмарина предприняла маневр с выходом на контратаку и оторвалась с помощью постановки ложных целей.