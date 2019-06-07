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РИА Новости

Боевые субмарины ТОФ провели "подводную торпедную дуэль" в Японском море

04:14
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© РИА Новости / Виталий АньковУчения ТОФ. Архивное фото
Учения ТОФ. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
Учения ТОФ. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 июн - РИА Новости. Боевые субмарины Тихоокеанского флота (ТОФ) России провели "подводную торпедную дуэль" в ходе плановых учений в Японском море, сообщает начальник пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.
"В рамках противолодочного тактического учения две подводные лодки ТОФ отработали практические навыки по поиску, атаке и контратаке субмарины условного противника при двустороннем применении оружия и средств​ гидроакустического противодействия", - рассказал Воскресенский.
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Отмечается, что учебная дуэль началась с обнаружения и внезапной атаки одной из дизельных лодок, после чего атакованная субмарина предприняла маневр с выходом на контратаку и оторвалась с помощью постановки ложных целей.
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Николай Воскресенский (флот)Восточный военный округТихоокеанский флот ВМФ РоссииВМФ РФБезопасность
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