США опасаются, что Россия произвольно установит границы шельфа в Арктике

ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. США опасаются, что Россия в одностороннем порядке установит границы своего континентального шельфа в Арктике, если в международных организациях будут приняты невыгодные для Москвы решения по этому вопросу, говорится в обнародованной в пятницу США опасаются, что Россия в одностороннем порядке установит границы своего континентального шельфа в Арктике, если в международных организациях будут приняты невыгодные для Москвы решения по этому вопросу, говорится в обнародованной в пятницу стратегии Пентагона в Арктике.

"Россия может принять решение в одностороннем порядке установить эти границы, если процедуры (определения границ в международных организациях. — Прим. ред.) будут не в их пользу, и применить свой военный потенциал для предотвращения доступа к оспариваемым водам и ресурсам Арктики", — говорится в разделе документа, посвященном рискам интересам национальной безопасности США.

При этом отмечается, что до сих пор Россия в основном следовала международному законодательству и процедурам в вопросе определения границ континентального шельфа.

Кроме того, Пентагон рассматривает Арктику как "стратегическую территорию в качестве потенциального направления нападения на США". Еще один повод для беспокойства американских военных — это то, что "развитие событий в Арктике потенциально может прямо или косвенно ограничить возможности Минобороны перемещать силы по миру и в более широком смысле отрицательно повлиять на достижение стратегических целей США, связанных с соперничеством с Китаем и Россией в Индо-Тихоокеанском регионе и Европе".

В качестве стратегического подхода к Арктике с целью защиты интересов США в свете этих рисков Пентагон предлагает отвечать на них так, чтобы "сохранить основанный на правилах порядок в регионе без разжигания стратегического соперничества". С одной стороны, предлагается укреплять сотрудничество в союзниками, работать над выявлением угроз, с другой — более активно проводить учения как в рамках НАТО, так и на двусторонней и многосторонней основе с конкретными странами.

В начале апреля глава Роснедр Евгений Киселев сообщал, что подкомиссия ООН заявила о геологической принадлежности части территорий, которые планируется включить в расширенные границы континентального шельфа, к структурам продолжения шельфа и континента России. В конце марта первый замминистра природных ресурсов и экологии России Денис Храмов сообщил РИА Новости, что подкомиссия ООН определила свое отношение к российской заявке по расширению шельфа в Арктике, а решение может быть озвучено уже летом.