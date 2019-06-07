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РИА Новости

США опасаются, что Россия произвольно установит границы шельфа в Арктике

04:11
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАрктика. Архивное фото
Арктика. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. США опасаются, что Россия в одностороннем порядке установит границы своего континентального шельфа в Арктике, если в международных организациях будут приняты невыгодные для Москвы решения по этому вопросу, говорится в обнародованной в пятницу стратегии Пентагона в Арктике.
"Россия может принять решение в одностороннем порядке установить эти границы, если процедуры (определения границ в международных организациях. — Прим. ред.) будут не в их пользу, и применить свой военный потенциал для предотвращения доступа к оспариваемым водам и ресурсам Арктики", — говорится в разделе документа, посвященном рискам интересам национальной безопасности США.
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При этом отмечается, что до сих пор Россия в основном следовала международному законодательству и процедурам в вопросе определения границ континентального шельфа.
Кроме того, Пентагон рассматривает Арктику как "стратегическую территорию в качестве потенциального направления нападения на США". Еще один повод для беспокойства американских военных — это то, что "развитие событий в Арктике потенциально может прямо или косвенно ограничить возможности Минобороны перемещать силы по миру и в более широком смысле отрицательно повлиять на достижение стратегических целей США, связанных с соперничеством с Китаем и Россией в Индо-Тихоокеанском регионе и Европе".
В качестве стратегического подхода к Арктике с целью защиты интересов США в свете этих рисков Пентагон предлагает отвечать на них так, чтобы "сохранить основанный на правилах порядок в регионе без разжигания стратегического соперничества". С одной стороны, предлагается укреплять сотрудничество в союзниками, работать над выявлением угроз, с другой — более активно проводить учения как в рамках НАТО, так и на двусторонней и многосторонней основе с конкретными странами.
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В начале апреля глава Роснедр Евгений Киселев сообщал, что подкомиссия ООН заявила о геологической принадлежности части территорий, которые планируется включить в расширенные границы континентального шельфа, к структурам продолжения шельфа и континента России. В конце марта первый замминистра природных ресурсов и экологии России Денис Храмов сообщил РИА Новости, что подкомиссия ООН определила свое отношение к российской заявке по расширению шельфа в Арктике, а решение может быть озвучено уже летом.
Россия в 2001 году объявила о своих претензиях на богатый углеводородами участок шельфа, включающий хребет Ломоносова и поднятие Менделеева, однако ее заявка была отклонена в связи с недостатком геологической информации. Новые экспедиции на Северный полюс, геолого-геофизические исследования в Северном Ледовитом океане по изучению геологической природы поднятия Менделеева и хребта Ломоносова и батиметрическая съемка заняли более 10 лет. Прогнозные ресурсы углеводородов рассматриваемых областей — 4,9 миллиарда тонн условного топлива. Согласно конвенции ООН по морскому праву, для расширения шельфа необходимо доказать континентальную природу прилегающих к нему геологических структур на дне океана.
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АрктикаМинистерство обороны СШАРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Границы шельфа любой школьник может посмотреть, но вот у американцев с географией вечные проблемы.
7 июня, 06:20
YSYuri SPb
34100039
Опасайтесь лучше что нибудь себе не отморозить!
7 июня, 04:40
Мадуро Петрович-XV
16200043
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