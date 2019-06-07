Посол США в Малави находится в безопасности, сообщают СМИ

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Американский посол в Малави Вирджиния Палмер находится в безопасности и ее жизни ничего не угрожает после того, как полиция применила слезоточивый газ против штаб-квартиры оппозиции, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на посольство США в стране.
Посол проводила в штаб-квартире встречу с главой оппозиционной Партии конгресса Малави (ПКМ) Лазарусом Чаквера, когда полиция начала стрелять в здание гранатами со слезоточивым газом.
"Полиция Малави применила слезоточивый газ, чтобы разогнать сторонников ПКМ в их штаб-квартире… Посол не была целью. Мы подтверждаем, что она в безопасности и ее жизни не угрожает никакая опасность", - говорится в заявлении посольства.
Протесты оппозиции проходят в Малави после переизбрания в мае президента Питера Мутарики на должность главы государства. Во вторник под лозунгом "Мутарика должен пасть" сторонники оппозиционной Партии конгресса Малави (ПКМ) ворвались на территорию, где расположены здания правительства, и президентского дворца в столице страны Лилонгве, чтобы выразить свой протест.
1 ноября 2018, 18:22У американского посла в России обнаружили рак