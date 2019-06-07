Посол США в Малави находится в безопасности, сообщают СМИ

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Американский посол в Малави Вирджиния Палмер находится в безопасности и ее жизни ничего не угрожает после того, как полиция применила слезоточивый газ против штаб-квартиры оппозиции, сообщает агентство Американский посол в Малави Вирджиния Палмер находится в безопасности и ее жизни ничего не угрожает после того, как полиция применила слезоточивый газ против штаб-квартиры оппозиции, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на посольство США в стране.

Посол проводила в штаб-квартире встречу с главой оппозиционной Партии конгресса Малави (ПКМ) Лазарусом Чаквера, когда полиция начала стрелять в здание гранатами со слезоточивым газом.

"Полиция Малави применила слезоточивый газ, чтобы разогнать сторонников ПКМ в их штаб-квартире… Посол не была целью. Мы подтверждаем, что она в безопасности и ее жизни не угрожает никакая опасность", - говорится в заявлении посольства.