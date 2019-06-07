В США изучают планы по сносу школы "Колумбайн"

Скорбящие по погибшим в результате стрельбы в школе Колумбайн на вершине холма рядом со школой. 24 апреля 1999

Скорбящие по погибшим в результате стрельбы в школе Колумбайн на вершине холма рядом со школой. 24 апреля 1999

© AP Photo / Eric Gay Скорбящие по погибшим в результате стрельбы в школе Колумбайн на вершине холма рядом со школой. 24 апреля 1999

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Власти в штате Колорадо изучают планы по сносу школы "Колумбайн", стрельба в которой в 1999 году унесла жизни 13 человек, сообщает местный телеканал Власти в штате Колорадо изучают планы по сносу школы "Колумбайн", стрельба в которой в 1999 году унесла жизни 13 человек, сообщает местный телеканал Denver7

В открытом письме под заголовком "Новый Колумбайн?" инспектор школ округа Джейсон Гласс указал, что учебное заведение остается "источником вдохновения для потенциальных стрелков, и ее влияние со временем, кажется, только усиливается".

Предложенный на рассмотрение общественности проект предполагает снос старой школы и постройку на этом месте нового здания, что обойдется местным налогоплательщикам в 60-70 миллионов долларов. Инспектор отметил, что соответствующие планы находятся в предварительной стадии и попросил местных жителей заполнить специальный онлайн-опрос.