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РИА Новости

В США изучают планы по сносу школы "Колумбайн"

04:01
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© AP Photo / Eric GayСкорбящие по погибшим в результате стрельбы в школе Колумбайн на вершине холма рядом со школой. 24 апреля 1999
Скорбящие по погибшим в результате стрельбы в школе Колумбайн на вершине холма рядом со школой. 24 апреля 1999
© AP Photo / Eric Gay
Скорбящие по погибшим в результате стрельбы в школе Колумбайн на вершине холма рядом со школой. 24 апреля 1999
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Власти в штате Колорадо изучают планы по сносу школы "Колумбайн", стрельба в которой в 1999 году унесла жизни 13 человек, сообщает местный телеканал Denver7.
В открытом письме под заголовком "Новый Колумбайн?" инспектор школ округа Джейсон Гласс указал, что учебное заведение остается "источником вдохновения для потенциальных стрелков, и ее влияние со временем, кажется, только усиливается".
Предложенный на рассмотрение общественности проект предполагает снос старой школы и постройку на этом месте нового здания, что обойдется местным налогоплательщикам в 60-70 миллионов долларов. Инспектор отметил, что соответствующие планы находятся в предварительной стадии и попросил местных жителей заполнить специальный онлайн-опрос.
Школа "Колумбайн" обрела мировую известность после того, как 20 апреля 1999 года двое подростков устроили в ней стрельбу. Жертвами их атаки стали 13 человек.
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