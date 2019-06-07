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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Deloitte: в России к 2025 году будет вдвое меньше молодых специалистов

03:59
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУчастники финала II Национального межвузовского чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) 2018. Архивное фото
Участники финала II Национального межвузовского чемпионата Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) 2018. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Участники финала II Национального межвузовского чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) 2018. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Количество молодых специалистов в возрасте от 22 до 35 лет уменьшится в России к 2025 году почти вдвое из-за демографических факторов и развития технологий, заявил в интервью РИА Новости главный исполнительный директор компании Deloitte СНГ Иан Коулберн в кулуарах ПМЭФ.
"На основании данных о рождаемости 90-х – 2000-х годов мы можем сказать, что дефицит кадров станет особенно острым в ближайшие пять лет. К 2025 году доля специалистов от 22 до 35 лет значительно уменьшится, молодежи станет практически в два раза меньше, чем профессионалов старшего поколения. Одновременно с этим будет происходить активное развитие технологий, что повысит спрос на технологические и цифровые навыки", - рассказал он.
По словам собеседника агентства, совокупность демографической и технологических тенденций приведет к острой нехватке квалифицированных сотрудников, отвечающих современным требованиям и владеющих навыками диджитал-эры.
Согласно исследованию Human Capital Trends, проведённому Deloitte в 2019 году, уже сейчас больше половины компаний в России в качестве одного из ключевых вызовов в подборе персонала отмечают поиск квалифицированных специалистов на стартовые позиции, а значит в будущем война за молодые таланты, соответствующие требованиям рынка, будет становится все более ожесточенной.
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"Автоматизация процессов сократит или трансформирует некоторое количество массовых позиций и снизит спрос на сотрудников, готовых выполнять рутинные операции, однако в настоящее время мы говорим о будущей нехватке высококвалифицированных специалистов, способных успевать за развитием технологий, поэтому появление новшеств скорее подогреет борьбу за технически подкованных специалистов", - считает Коулберн.
Первым приоритетом при решении проблемы будущего дефицита талантов, по его мнению, станет обучение сотрудников. "Для адаптации к будущему компании должны обеспечивать непрерывное обучение сотрудников, их мотивацию к обучению и помощь в определении и развитии новых навыков, которые им потребуются в работе", - заключил он.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
2030015
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019DeloitteРоссияЭкономика
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