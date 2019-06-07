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РИА Новости

Дерматолог дала советы, как защитить кожу в жару

03:50
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГорожане отдыхают у фонтанов в парке искусств "Музеон". Архивное фото
Горожане отдыхают у фонтанов в парке искусств Музеон. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Находиться на солнце не более четырех часов, пользоваться защитным кремом и не забывать про уход за кожей — такие рекомендации дала врач-дерматовенеролог Центра дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения Москвы Анастасия Расулова ввиду наступившей жары.
На этой неделе в столицу пришло настоящее лето с 30-градусной жарой. Многие москвичи любят отдыхать в парках, но длительное пребывание на солнце пагубно сказывается на коже: некоторые обнаруживают покраснения и чувствуют небольшое жжение. Поэтому дерматовенеролог советует использовать защитные кремы перед тем, как выйти на улицу.
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"Чтобы защитить нашу кожу от негативного влияния окружающей среды, в ежедневном уходе за ней необходимо использовать защитные кремы, в состав которых входят UV-фильтры, антиоксиданты, а также наносить минимальный макияж. Например, минеральную пудру, которая будет служить защитным барьером от загрязнений", — рассказала Расулова РИА Новости.
По ее словам, для поддержания кожи в хорошем состоянии после пребывания на солнце за ней необходимо правильно ухаживать. Первый этап вечернего ухода — очищение. Если днем использовался солнцезащитный крем, то лицо лучше очищать гидрофильным маслом, гелем или пенкой. Второй этап — тонизирование.
"Тоник нормализует ph нашей кожи и улучшит эффективность последующего ухода. Третий этап — это нанесение крема по типу кожи", — добавила специалист.
Врачи рекомендуют находиться на солнце не более четырех часов и использовать крем с минимальным уровнем защиты от ультрафиолетовых лучей SPF30-50. Расулова добавила, что обновлять защитный слой необходимо каждый час и после каждого купания.
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Чтобы очистить лицо от черных точек, многие прибегают к скрабам и пилингам. Правильное отшелушивание придает коже ровный тон и делает ее гладкой. Но здесь нужно соблюдать меру, так как ороговевшие клетки выполняют защитную функцию.
Расулова напомнила: использование скрабов, в состав которых входят натуральные частички (минералы, молотые косточки), приводит к истончению и травмированию рогового слоя.
"Так как абразивные частички травмируют кожу, это может привести к еще большему шелушению, неравномерному очищению, усилению работы сальных желез", — пояснила дерматолог.
Лучше всего применять более современные средства, например ферментативные гели и пилинги. Они деликатно растворяют роговой слой и бережно очищают кожу без травмирования. Но, предупреждает врач, если лицо сгорело, скраб и пилинг абсолютно противопоказаны.
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"Раньше считалось, что в летний период не рекомендуется делать пилинги, так как в период активного солнца увеличивается риск возникновения пигментации. На сегодняшний день есть несколько пилингов, которые не только улучшат внешний вид кожи, но и защитят от фотостарения", — отметила Расулова.
К таким средствам относится миндальный пилинг, который подходит для чувствительной кожи; молочный — для кожи с первыми признаками старения, энзимный — для всех типов.
После любого очищения необходимо ежедневно наносить солнцезащитный крем, добавила Расулова.
"Ферментативные гели можно использовать ежедневно. Пилинги рекомендуется использовать не чаще одного раза в месяц", — заключила она.
Жара в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Двадцать девятое мая стало самым теплым днем в Москве с начала года.

Горожане отдыхают у фонтанов в парке искусств Музеон
1 из 12

Двадцать девятое мая стало самым теплым днем в Москве с начала года.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

К часу дня воздух прогрелся до 28,7 градуса.

Жители города отдыхают у фонтанов на Манежной площади в Москве
2 из 12

К часу дня воздух прогрелся до 28,7 градуса.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Это не предел, говорят синоптики и ждут новых рекордов.

Мужчина фотографирует термометр на здании Государственной Думы РФ в Москве
3 из 12

Это не предел, говорят синоптики и ждут новых рекордов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Между тем врачи напоминают, что жара может негативно отразиться на здоровье.

Девушка совершает пробежку на одной из улиц Москвы
4 из 12

Между тем врачи напоминают, что жара может негативно отразиться на здоровье.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Спасатели рекомендуют избегать перегрева, носить одежду светлых тонов и головной убор.

Мужчина моет руки в фонтанах в парке искусств Музеон
5 из 12

Спасатели рекомендуют избегать перегрева, носить одежду светлых тонов и головной убор.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Специалисты Роспотребнадзора советуют пить больше воды, но не увлекаться при этом сладкой газировкой.

Женщина загорает у фонтанов в парке искусств Музеон
6 из 12

Специалисты Роспотребнадзора советуют пить больше воды, но не увлекаться при этом сладкой газировкой.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В особо жаркие дни лучше снизить физические нагрузки до минимума.

Горожане отдыхают в Александровском саду в Москве
7 из 12

В особо жаркие дни лучше снизить физические нагрузки до минимума.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Есть смысл отказаться от жирной пищи и перейти на фрукты.

Горожане отдыхают у фонтанов в парке искусств Музеон
8 из 12

Есть смысл отказаться от жирной пищи и перейти на фрукты.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Отдыхающие в парке искусств "Музеон".

Мужчина в парке искусств Музеон
9 из 12

Отдыхающие в парке искусств "Музеон".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

По возможности нужно принимать прохладный душ.

Собака у фонтанов в парке искусств Музеон
10 из 12

По возможности нужно принимать прохладный душ.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Поездки на транспорте следует ограничить или перенести на время, когда жара спадает.

Мужчина отдыхает на Манежной площади в Москве
11 из 12

Поездки на транспорте следует ограничить или перенести на время, когда жара спадает.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Горожане у фонтанов в Москве.

Горожане у фонтанов в парке искусств Музеон
12 из 12

Горожане у фонтанов в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 12

Двадцать девятое мая стало самым теплым днем в Москве с начала года.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 12

К часу дня воздух прогрелся до 28,7 градуса.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 12

Это не предел, говорят синоптики и ждут новых рекордов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 12

Между тем врачи напоминают, что жара может негативно отразиться на здоровье.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
5 из 12

Спасатели рекомендуют избегать перегрева, носить одежду светлых тонов и головной убор.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
6 из 12

Специалисты Роспотребнадзора советуют пить больше воды, но не увлекаться при этом сладкой газировкой.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
7 из 12

В особо жаркие дни лучше снизить физические нагрузки до минимума.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 12

Есть смысл отказаться от жирной пищи и перейти на фрукты.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
9 из 12

Отдыхающие в парке искусств "Музеон".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
10 из 12

По возможности нужно принимать прохладный душ.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
11 из 12

Поездки на транспорте следует ограничить или перенести на время, когда жара спадает.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 12

Горожане у фонтанов в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
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