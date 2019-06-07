Дерматолог дала советы, как защитить кожу в жару

Двадцать девятое мая стало самым теплым днем в Москве с начала года.
Двадцать девятое мая стало самым теплым днем в Москве с начала года.
Это не предел, говорят синоптики и ждут новых рекордов.
Это не предел, говорят синоптики и ждут новых рекордов.
Между тем врачи напоминают, что жара может негативно отразиться на здоровье.
Между тем врачи напоминают, что жара может негативно отразиться на здоровье.
Спасатели рекомендуют избегать перегрева, носить одежду светлых тонов и головной убор.
Спасатели рекомендуют избегать перегрева, носить одежду светлых тонов и головной убор.
Специалисты Роспотребнадзора советуют пить больше воды, но не увлекаться при этом сладкой газировкой.
Специалисты Роспотребнадзора советуют пить больше воды, но не увлекаться при этом сладкой газировкой.
В особо жаркие дни лучше снизить физические нагрузки до минимума.
В особо жаркие дни лучше снизить физические нагрузки до минимума.
Есть смысл отказаться от жирной пищи и перейти на фрукты.
Есть смысл отказаться от жирной пищи и перейти на фрукты.
По возможности нужно принимать прохладный душ.
Поездки на транспорте следует ограничить или перенести на время, когда жара спадает.
Поездки на транспорте следует ограничить или перенести на время, когда жара спадает.
Двадцать девятое мая стало самым теплым днем в Москве с начала года.
Это не предел, говорят синоптики и ждут новых рекордов.
Между тем врачи напоминают, что жара может негативно отразиться на здоровье.
Спасатели рекомендуют избегать перегрева, носить одежду светлых тонов и головной убор.
Специалисты Роспотребнадзора советуют пить больше воды, но не увлекаться при этом сладкой газировкой.
В особо жаркие дни лучше снизить физические нагрузки до минимума.
Есть смысл отказаться от жирной пищи и перейти на фрукты.
По возможности нужно принимать прохладный душ.
Поездки на транспорте следует ограничить или перенести на время, когда жара спадает.