Дерматолог дала советы, как защитить кожу в жару

Горожане отдыхают у фонтанов в парке искусств "Музеон". Архивное фото

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Находиться на солнце не более четырех часов, пользоваться защитным кремом и не забывать про уход за кожей — такие рекомендации дала врач-дерматовенеролог Центра дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения Москвы Анастасия Расулова ввиду наступившей жары.

На этой неделе в столицу пришло настоящее лето с 30-градусной жарой. Многие москвичи любят отдыхать в парках, но длительное пребывание на солнце пагубно сказывается на коже: некоторые обнаруживают покраснения и чувствуют небольшое жжение. Поэтому дерматовенеролог советует использовать защитные кремы перед тем, как выйти на улицу.

"Чтобы защитить нашу кожу от негативного влияния окружающей среды, в ежедневном уходе за ней необходимо использовать защитные кремы, в состав которых входят UV-фильтры, антиоксиданты, а также наносить минимальный макияж. Например, минеральную пудру, которая будет служить защитным барьером от загрязнений", — рассказала Расулова РИА Новости.

По ее словам, для поддержания кожи в хорошем состоянии после пребывания на солнце за ней необходимо правильно ухаживать. Первый этап вечернего ухода — очищение. Если днем использовался солнцезащитный крем, то лицо лучше очищать гидрофильным маслом, гелем или пенкой. Второй этап — тонизирование.

"Тоник нормализует ph нашей кожи и улучшит эффективность последующего ухода. Третий этап — это нанесение крема по типу кожи", — добавила специалист.

Врачи рекомендуют находиться на солнце не более четырех часов и использовать крем с минимальным уровнем защиты от ультрафиолетовых лучей SPF30-50. Расулова добавила, что обновлять защитный слой необходимо каждый час и после каждого купания.

Чтобы очистить лицо от черных точек, многие прибегают к скрабам и пилингам. Правильное отшелушивание придает коже ровный тон и делает ее гладкой. Но здесь нужно соблюдать меру, так как ороговевшие клетки выполняют защитную функцию.

Расулова напомнила: использование скрабов, в состав которых входят натуральные частички (минералы, молотые косточки), приводит к истончению и травмированию рогового слоя.

"Так как абразивные частички травмируют кожу, это может привести к еще большему шелушению, неравномерному очищению, усилению работы сальных желез", — пояснила дерматолог.

Лучше всего применять более современные средства, например ферментативные гели и пилинги. Они деликатно растворяют роговой слой и бережно очищают кожу без травмирования. Но, предупреждает врач, если лицо сгорело, скраб и пилинг абсолютно противопоказаны.

"Раньше считалось, что в летний период не рекомендуется делать пилинги, так как в период активного солнца увеличивается риск возникновения пигментации. На сегодняшний день есть несколько пилингов, которые не только улучшат внешний вид кожи, но и защитят от фотостарения", — отметила Расулова.

К таким средствам относится миндальный пилинг, который подходит для чувствительной кожи; молочный — для кожи с первыми признаками старения, энзимный — для всех типов.

После любого очищения необходимо ежедневно наносить солнцезащитный крем, добавила Расулова.