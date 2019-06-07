В ООН рассказали, когда мир должен забыть о голоде и недоедании

РИМ, 7 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Свыше 120 миллионов человек по всему миру испытывают острый голод, международные организации ставят целью искоренить его к 2030 году, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

Наша цель - положить конец голоду и недоеданию во всех его формах к 2030 году, и именно эту цель мы поставили перед собой в соответствии с Целью 2 устойчивого развития (ЦУР). Но во всем мире 821 миллион человек по-прежнему голодает, причем 124 миллиона человек испытывают острый голод. Дэвид Бизли Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН

Глава крупнейшей гуманитарной организации примет участие в работе Петербургского международного экономического форума.

Бизли подчеркнул, что полученные в борьбе с голодом достижения "отбрасываются назад, когда люди пытаются справиться с конфликтами и климатическими потрясениями".

"Затягиваются войны и разгораются новые конфликты - это наши самые большие проблемы. Мир и продовольственная безопасность, где у каждого достаточно еды, идут рука об руку - это единственный путь к нулевому голоду. Я все время говорю: первое, что нужно сделать мировым лидерам для решения проблемы голода, - это положить конец войнам", - заявил Бизли.