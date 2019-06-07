Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T03:48Z
https://ria.ru/20190607/1555349940.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/103031/51/1030315115_0:220:3000:1908_1036x0_80_0_0_e1bc468cc5cf443edaec2f2c8e1414a8.jpg
РИА Новости

В ООН рассказали, когда мир должен забыть о голоде и недоедании

03:48
5652
© AP Photo / Jerome DelayСомалийская девушка. Архивное фото
Сомалийская девушка. Архивное фото
© AP Photo / Jerome Delay
РИМ, 7 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Свыше 120 миллионов человек по всему миру испытывают острый голод, международные организации ставят целью искоренить его к 2030 году, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

Наша цель - положить конец голоду и недоеданию во всех его формах к 2030 году, и именно эту цель мы поставили перед собой в соответствии с Целью 2 устойчивого развития (ЦУР). Но во всем мире 821 миллион человек по-прежнему голодает, причем 124 миллиона человек испытывают острый голод.

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли
Дэвид Бизли
Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН
Глава крупнейшей гуманитарной организации примет участие в работе Петербургского международного экономического форума.
Бизли подчеркнул, что полученные в борьбе с голодом достижения "отбрасываются назад, когда люди пытаются справиться с конфликтами и климатическими потрясениями".
Путешественники
10 марта, 08:00
Ученые предлагают отпраздновать вымирание человечества
"Затягиваются войны и разгораются новые конфликты - это наши самые большие проблемы. Мир и продовольственная безопасность, где у каждого достаточно еды, идут рука об руку - это единственный путь к нулевому голоду. Я все время говорю: первое, что нужно сделать мировым лидерам для решения проблемы голода, - это положить конец войнам", - заявил Бизли.
В сентябре 2015 года на саммите в ООН была принята повестка дня по ЦУР до 2030 года. Документ определяет 17 задач, которые должны быть выполнены в течение следующих 15 лет. Главными целями были выделены искоренение нищеты и голода. Также декларация предписывает обеспечение гендерного равенства и принятие срочных мер по борьбе с изменением климата.
Читайте полный текст интервью с Дэвидом Бизли >>
Бывший директор Службы внешней разведки России Вячеслав Трубников. Архивное фото
25 апреля, 03:55
Экс-директор СВР назвал самую страшную угрозу человечеству
231000
Обсудить 0
Всемирная продовольственная программа ООНООНВ мире
Рекомендуем
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров
Роскомнадзор удалил из поиска более 300 тысяч ссылок на пиратские ресурсы
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп рассказал, что испортило российско-американские отношения
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Павел Дуров на месяц отказался от еды
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский поручил вывезти десять детей из Грузии на президентском самолете
Лента
новостей
Ветеран Великой Отечественной войны из города Вольск Саратовской области Василий Романов
Саратовские власти разбираются с жалобой ветерана на неудобные протезы
Лес в Сибири
Ученые спрогнозировали, как глобальное потепление повлияет на климат Сибири
Живая женщина Людмила
Россиянка уничтожила документы, чтобы скрыться от оплаты долгов за ЖКХ
Зенитно-ракетный комплекс С-400. Архивное фото
США отказались обучать турецких летчиков из-за российских С-400, пишут СМИ
Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 на площадке осмотра авиационной техники на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Военный эксперт рассказал о "неприятном сюрпризе" России для ВМС США
Кадр из мини-сериала Чернобыль
На Украине назвали причину съемок сериала "Чернобыль" за пределами страны
Обед в школьной столовой
В Сургуте чиновников будут кормить школьными обедами ради экономии
Тюменский врач спас ребенка на борту самолета, летевшего из Антальи
В Омске женщина убила двухлетнюю дочь, разозлившись из-за крошек
Акция сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне. Архивное фото
Минюст США подготовил новые обвинения против Ассанжа, сообщили в Wikileaks
Богдана Осипова
В Канзасе вынесли приговор россиянке Осиповой за вывоз детей из США
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:36На Украине возбудили дело из-за призыва запретить ответный огонь в Донбассе
17:33Зеленский пока себя никак не проявил, заявил Путин
17:32Дуров предложил сотрудникам "Яндекса" перейти на работу в Telegram
17:32Путин пообещал подумать, как инвесторам под следствием избежать ареста
17:32Президент Болгарии призвал просчитывать последствия при введении санкций
17:27Премьер Словакии заявил, что антироссийские санкции не помогают никому
17:27В Госдуме прошла учебная эвакуация
17:26Слова Путина о Зеленском вызвали смех в зале
17:26Смартфоны Huawei оставят без Facebook, Instagram и WhatsApp
17:23Путин рассказал о потерях Болгарии из-за отказа от Южного потока
17:21В Киевской области самолет Ан-2 совершил аварийную посадку на воду
17:21СК передумал арестовывать фигуранта дела об убийстве бизнесмена Калмановича
17:21Саакашвили подтвердил, что отказался идти на выборы в Раду вместе с Кличко
17:21НАСА планирует отправлять космических туристов на МКС дважды в год
17:19Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах
17:17Путин: многое из договора о Союзном государстве до сих пор не сделано
17:17Россия не отказывается от контактов с Зеленским, заявил Путин
17:16США с появлением сильных конкурентов сменили тактику, заявил Путин
17:16Захарова оценила сообщения СМИ об условии США о признании Асада
17:14Об объединении России и Белоруссии речи нет и быть не может, заявил Путин
Лента новостейМолния