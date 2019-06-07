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РИА Новости

Россияне рассказали, где планируют провести отпуск

03:38
1910
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСбор урожая на даче. Архивное фото
Сбор урожая на даче. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Половина россиян планируют взять отпуск летом текущего года, большинство собирается провести его на даче, в гостях у родственников и друзей, или же просто остаться дома, и лишь 10% планируют отдохнуть за рубежом, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Всероссийский опрос "Ромира" проводился в мае, в нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающие в городах и в сельской местности во всех федеральных округах страны.
"Согласно полученным результатам, половина россиян (51%) собираются уйти в отпуск летом этого года", - говорится в исследовании.
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"Среди тех, кто собирается уйти в отпуск этим летом, более четверти (28%) планирует отдохнуть на даче, в гостях у родственников и друзей. Подобный вид отдыха оказался наиболее популярен среди россиян в возрасте 45-59 лет (38%). В 2018 году доля подобных ответов была даже немного выше и составляла 31%", - добавляет холдинг.
В свою очередь 22% респондентов сказали, что во время отпуска планируют остаться дома и никуда не ехать. В прошлом году такой ответ дали 23% опрошенных. Провести отпуск на одном из российских морских курортов летом текущего года планируют 13% россиян (в прошлом году – 14%).
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"Каждый десятый опрошенный (10%) собирается провести отпуск в туристической поездке по России. Немногим больше этот вид отдыха выбирали в прошлом году – 12%. Кроме того, 10% респондентов планируют отдохнуть и в зарубежной поездке. За год подобный вид отдыха стал популярнее – в прошлом году 9% собирались выехать за рубеж", - указывает "Ромир".
Кроме того, россиян спрашивали, сколько денег на одного человека планируется потратить на отдых. Опрос показал, что треть россиян (33%) готовы потратить 40-60 тысяч рублей (в прошлом году – 26%), чуть меньше (30%) – 20-40 тысяч рублей (в прошлом году – 39%). "За год выросла доля тех, кто готов раскошелиться и потратить на человека от 60 до 80 тысяч рублей - с 12% до 15%", - добавляется в исследовании. В свою очередь 10% респондентов (против 17% годом ранее) планируют потратить от 10 до 20 тысяч рублей.
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