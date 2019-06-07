Россияне рассказали, где планируют провести отпуск

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Половина россиян планируют взять отпуск летом текущего года, большинство собирается провести его на даче, в гостях у родственников и друзей, или же просто остаться дома, и лишь 10% планируют отдохнуть за рубежом, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Всероссийский опрос "Ромира" проводился в мае, в нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающие в городах и в сельской местности во всех федеральных округах страны.

"Согласно полученным результатам, половина россиян (51%) собираются уйти в отпуск летом этого года", - говорится в исследовании.

Опрос Где вы собираетесь провести летний отпуск? 32 % Буду путешествовать 19.9 % На даче 29.1 % Останусь дома 19 % Не пойду летом в отпуск Проголосовать

"Среди тех, кто собирается уйти в отпуск этим летом, более четверти (28%) планирует отдохнуть на даче, в гостях у родственников и друзей. Подобный вид отдыха оказался наиболее популярен среди россиян в возрасте 45-59 лет (38%). В 2018 году доля подобных ответов была даже немного выше и составляла 31%", - добавляет холдинг.

В свою очередь 22% респондентов сказали, что во время отпуска планируют остаться дома и никуда не ехать. В прошлом году такой ответ дали 23% опрошенных. Провести отпуск на одном из российских морских курортов летом текущего года планируют 13% россиян (в прошлом году – 14%).

"Каждый десятый опрошенный (10%) собирается провести отпуск в туристической поездке по России. Немногим больше этот вид отдыха выбирали в прошлом году – 12%. Кроме того, 10% респондентов планируют отдохнуть и в зарубежной поездке. За год подобный вид отдыха стал популярнее – в прошлом году 9% собирались выехать за рубеж", - указывает "Ромир".