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РИА Новости

Египетские врачи рассказали, как избежать теплового удара в жару

03:33
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМужчина моет руки в фонтанах в парке искусств "Музеон". Архивное фото
Мужчина моет руки в фонтанах в парке искусств Музеон. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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КАИР, 7 июн - РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. В Египте сильной жарой никого не удивишь. Летом, когда в городах температура в дневные часы может подчас подниматься и до 51 градуса по Цельсию, жители "страны пирамид" стараются поменьше находиться на солнце, чаще отдыхают в тени. Опрошенные РИА Новости медики заверяют жителей российской столицы, что 30-градусную жару в Москве можно пережить легко и без вреда для здоровья, если соблюдать определенные правила.
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова ранее сообщила РИА Новости, что температура в Москве в предстоящие выходные поднимется до 33 градусов.
Молодой человек ополаскивает голову в фонтане в московском парке искусств Музеон. Архивное фото
5 июня, 03:42
Диетологи рассказали, как чувствовать себя бодрым в жару
По словам члена Египетской медицинской ассоциации по вопросам аллергии и иммунитета Магди Бадрана, аномальная жара, повышение влажности, ливни и бури - это проявления климатических изменений на Земле, к которым человек должен приспособиться. "Мы живем в период изменения климата. Аномальная жара, повышение влажности, ливни и прочие природные стихии становятся данностью, влияют на здоровье и общее состояние людей, вынуждают приспосабливаться. Наиболее уязвимы при таких изменениях те, кто страдает от различных аллергий, пожилые люди, дети до двух лет, беременные женщины, полные люди, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями", - сказал Магди Бадран в беседе с РИА Новости.
Он пояснил, что в Египте врачи советуют: чтобы избежать негативного влияния высоких температур воздуха, выходя на улицу, необходимо надевать свободную одежду из натуральных хлопковых и льняных тканей светлых цветов, обеспечивающую естественную циркуляцию воздуха, носить легкие головные уборы или зонтик, большие солнцезащитные очки.
Женщина фотографирует термометр на улице в Кумагая, Япония
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"Те, кто вынужден в силу профессии долго находиться на улице (а это рабочие, дорожные полицейские, торговцы), должны, конечно, искать тенистые места. Долго стоять на солнце нельзя, чтобы не получить тепловой или солнечный удар. В случае солнечного удара, помутнения и потери сознания, пострадавшего нужно немедленно доставить в больницу, поскольку такие люди нуждаются в срочном стационарном лечении", - напоминает египетский врач.
По словам Магди Бадрана, летом одним из самых распространенных недугов является головная боль. "Лето – это сезон сильных головных болей, вызванных высокой температурой воздуха, перегревом и пренебрежением водой. Человек может почувствовать головокружение, тошноту. Пожилые люди и дети не чувствуют жажду, поэтому им необходимо особое внимание в такую погоду", - советует специалист.
Собеседник агентства подчеркнул, что, в зависимости от активности человека, следует выпивать в течение дня до 3-5 литров воды (понемногу каждые десять минут), чаще принимать прохладный душ или просто умываться холодной водой. Можно даже завернуться во влажную простыню. "В случае возникновения неприятных симптомов в жаркие дни, надо немедленно найти прохладное помещение с кондиционером, отдохнуть, выпить большое количество чистой питьевой воды или специальный спортивный напиток. Следует избегать сладкой газировки, кофе, черного чая. При этом стакан молока или зеленый чай с натуральной мятой поможет восстановить силы и будет полезным", - говорит египетский врач.
Горожане отдыхают у фонтанов в парке искусств Музеон
4 июня, 10:05
Назван напиток, лучше всего утоляющий жажду в жару
Если дома или в офисе нет кондиционера, нужно затенить помещения, открыть окна и двери, обеспечить сквозняк, включить вентилятор. Кондиционер должен охлаждать воздух не ниже 24 градусов по Цельсию, чтобы не спровоцировать переохлаждение организма, отмечает Магди Бадран. Другой египетский доктор посоветовал москвичам на время жарких дней убрать из дома ковры и тяжелые шторы, которые сохраняют тепло зимой, но летом только собирают пыль и затрудняют дыхание, а также как можно чаще производить влажную уборку помещений.
"Есть продукты и блюда, которые мы в Египте называем "водяными батарейками" и которые стоит чаще есть в жару не только у нас, но и в России. Это свежие огурцы (96% воды), арбузы (90% воды), кабачки, легкие фруктовые салаты. Избегать надо фастфуда, жирных тяжелых блюд, копченых, соленых и маринованных продуктов", - заключил собеседник агентства.
Жара в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Двадцать девятое мая стало самым теплым днем в Москве с начала года.

Горожане отдыхают у фонтанов в парке искусств Музеон
1 из 12

Двадцать девятое мая стало самым теплым днем в Москве с начала года.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

К часу дня воздух прогрелся до 28,7 градуса.

Жители города отдыхают у фонтанов на Манежной площади в Москве
2 из 12

К часу дня воздух прогрелся до 28,7 градуса.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Это не предел, говорят синоптики и ждут новых рекордов.

Мужчина фотографирует термометр на здании Государственной Думы РФ в Москве
3 из 12

Это не предел, говорят синоптики и ждут новых рекордов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Между тем врачи напоминают, что жара может негативно отразиться на здоровье.

Девушка совершает пробежку на одной из улиц Москвы
4 из 12

Между тем врачи напоминают, что жара может негативно отразиться на здоровье.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Спасатели рекомендуют избегать перегрева, носить одежду светлых тонов и головной убор.

Мужчина моет руки в фонтанах в парке искусств Музеон
5 из 12

Спасатели рекомендуют избегать перегрева, носить одежду светлых тонов и головной убор.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Специалисты Роспотребнадзора советуют пить больше воды, но не увлекаться при этом сладкой газировкой.

Женщина загорает у фонтанов в парке искусств Музеон
6 из 12

Специалисты Роспотребнадзора советуют пить больше воды, но не увлекаться при этом сладкой газировкой.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В особо жаркие дни лучше снизить физические нагрузки до минимума.

Горожане отдыхают в Александровском саду в Москве
7 из 12

В особо жаркие дни лучше снизить физические нагрузки до минимума.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Есть смысл отказаться от жирной пищи и перейти на фрукты.

Горожане отдыхают у фонтанов в парке искусств Музеон
8 из 12

Есть смысл отказаться от жирной пищи и перейти на фрукты.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Отдыхающие в парке искусств "Музеон".

Мужчина в парке искусств Музеон
9 из 12

Отдыхающие в парке искусств "Музеон".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

По возможности нужно принимать прохладный душ.

Собака у фонтанов в парке искусств Музеон
10 из 12

По возможности нужно принимать прохладный душ.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Поездки на транспорте следует ограничить или перенести на время, когда жара спадает.

Мужчина отдыхает на Манежной площади в Москве
11 из 12

Поездки на транспорте следует ограничить или перенести на время, когда жара спадает.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Горожане у фонтанов в Москве.

Горожане у фонтанов в парке искусств Музеон
12 из 12

Горожане у фонтанов в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 12

Двадцать девятое мая стало самым теплым днем в Москве с начала года.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 12

К часу дня воздух прогрелся до 28,7 градуса.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 12

Это не предел, говорят синоптики и ждут новых рекордов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 12

Между тем врачи напоминают, что жара может негативно отразиться на здоровье.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
5 из 12

Спасатели рекомендуют избегать перегрева, носить одежду светлых тонов и головной убор.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
6 из 12

Специалисты Роспотребнадзора советуют пить больше воды, но не увлекаться при этом сладкой газировкой.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
7 из 12

В особо жаркие дни лучше снизить физические нагрузки до минимума.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 12

Есть смысл отказаться от жирной пищи и перейти на фрукты.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
9 из 12

Отдыхающие в парке искусств "Музеон".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
10 из 12

По возможности нужно принимать прохладный душ.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
11 из 12

Поездки на транспорте следует ограничить или перенести на время, когда жара спадает.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 12

Горожане у фонтанов в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
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МоскваЕгипетРИА НаукаОбщество
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