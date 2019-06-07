Египетские врачи рассказали, как избежать теплового удара в жару

КАИР, 7 июн - РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. В Египте сильной жарой никого не удивишь. Летом, когда в городах температура в дневные часы может подчас подниматься и до 51 градуса по Цельсию, жители "страны пирамид" стараются поменьше находиться на солнце, чаще отдыхают в тени. Опрошенные РИА Новости медики заверяют жителей российской столицы, что 30-градусную жару в Москве можно пережить легко и без вреда для здоровья, если соблюдать определенные правила.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова ранее сообщила РИА Новости, что температура в Москве в предстоящие выходные поднимется до 33 градусов.

По словам члена Египетской медицинской ассоциации по вопросам аллергии и иммунитета Магди Бадрана, аномальная жара, повышение влажности, ливни и бури - это проявления климатических изменений на Земле, к которым человек должен приспособиться. "Мы живем в период изменения климата. Аномальная жара, повышение влажности, ливни и прочие природные стихии становятся данностью, влияют на здоровье и общее состояние людей, вынуждают приспосабливаться. Наиболее уязвимы при таких изменениях те, кто страдает от различных аллергий, пожилые люди, дети до двух лет, беременные женщины, полные люди, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями", - сказал Магди Бадран в беседе с РИА Новости.

Он пояснил, что в Египте врачи советуют: чтобы избежать негативного влияния высоких температур воздуха, выходя на улицу, необходимо надевать свободную одежду из натуральных хлопковых и льняных тканей светлых цветов, обеспечивающую естественную циркуляцию воздуха, носить легкие головные уборы или зонтик, большие солнцезащитные очки.

"Те, кто вынужден в силу профессии долго находиться на улице (а это рабочие, дорожные полицейские, торговцы), должны, конечно, искать тенистые места. Долго стоять на солнце нельзя, чтобы не получить тепловой или солнечный удар. В случае солнечного удара, помутнения и потери сознания, пострадавшего нужно немедленно доставить в больницу, поскольку такие люди нуждаются в срочном стационарном лечении", - напоминает египетский врач.

По словам Магди Бадрана, летом одним из самых распространенных недугов является головная боль. "Лето – это сезон сильных головных болей, вызванных высокой температурой воздуха, перегревом и пренебрежением водой. Человек может почувствовать головокружение, тошноту. Пожилые люди и дети не чувствуют жажду, поэтому им необходимо особое внимание в такую погоду", - советует специалист.

Собеседник агентства подчеркнул, что, в зависимости от активности человека, следует выпивать в течение дня до 3-5 литров воды (понемногу каждые десять минут), чаще принимать прохладный душ или просто умываться холодной водой. Можно даже завернуться во влажную простыню. "В случае возникновения неприятных симптомов в жаркие дни, надо немедленно найти прохладное помещение с кондиционером, отдохнуть, выпить большое количество чистой питьевой воды или специальный спортивный напиток. Следует избегать сладкой газировки, кофе, черного чая. При этом стакан молока или зеленый чай с натуральной мятой поможет восстановить силы и будет полезным", - говорит египетский врач.

Если дома или в офисе нет кондиционера, нужно затенить помещения, открыть окна и двери, обеспечить сквозняк, включить вентилятор. Кондиционер должен охлаждать воздух не ниже 24 градусов по Цельсию, чтобы не спровоцировать переохлаждение организма, отмечает Магди Бадран. Другой египетский доктор посоветовал москвичам на время жарких дней убрать из дома ковры и тяжелые шторы, которые сохраняют тепло зимой, но летом только собирают пыль и затрудняют дыхание, а также как можно чаще производить влажную уборку помещений.