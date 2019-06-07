У берегов Владивостока затонул катер с четырьмя пассажирами

ВЛАДИВОСТОК, 7 июн – РИА Новости. Катер с четырьмя пассажирами затонул у острова Русский во Владивостоке, три человека спасены, поиски одного продолжаются, сообщает ГУМЧС РФ по Приморскому краю.

"В 22.40 (15.40 мск)… поступило сообщение о том, что в районе острова Уши в бухте Новик затонул катер, на борту которого находилось четыре человека. Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС России оказали помощь двум гражданам - мужчинам 1978 и 1969 годов рождения - с затонувшего судна и доставили их на берег", - говорится в сообщении.