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РИА Новости

У берегов Владивостока затонул катер с четырьмя пассажирами

03:18
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ВЛАДИВОСТОК, 7 июн – РИА Новости. Катер с четырьмя пассажирами затонул у острова Русский во Владивостоке, три человека спасены, поиски одного продолжаются, сообщает ГУМЧС РФ по Приморскому краю.
"В 22.40 (15.40 мск)… поступило сообщение о том, что в районе острова Уши в бухте Новик затонул катер, на борту которого находилось четыре человека. Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС России оказали помощь двум гражданам - мужчинам 1978 и 1969 годов рождения - с затонувшего судна и доставили их на берег", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в 01.00 на берегу острова Русский спасатели нашли третьего пассажира катера. По данным МЧС, состояние всех трех человек удовлетворительное. Медицинская помощь им не понадобилась. Четвертого мужчину ищут спасатели Владивостокского филиала поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России.
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