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РИА Новости

В МЧС объяснили, почему даже подготовленные пловцы могут утонуть без жилета

03:12
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© РИА Новости / Геннадий ШишкинСпасательные жилеты. Архивное фото
Спасательные жилеты. Архивное фото
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Спасательные жилеты. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Даже подготовленный пловец, выпавший за борт корабля, рискует быстро утонуть из-за переохлаждения и усталости, продержаться до прибытия помощи поможет спасательный жилет, рассказали в МЧС России.
Зачастую люди, упав за борт даже небольшого судна, захлебываются водой, попавшей в нос и рот, а также теряют сознание. Спасательный жилет же поможет удержаться на воде лицом вверх, отметили в министерстве.
Даже летом, как подчеркивают в МЧС, в воде человек достаточно быстро замерзает, особенно если упал в реку с быстрым течением, где вода не успевает прогреться.
Вместе с замерзанием, которое в воде наступает в 27 раз быстрее, чем на воздухе, приходит усталость и сонливость, после чего человек теряет сознание и тонет, напомнили спасатели.
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Как утверждают в МЧС, активные движения в воде ускоряют замерзание, поэтому умение плавать на вероятность выживания выпавшего за борт человека влияет мало, а усталость и замерзание грозит независимо от физической подготовки и спортивной формы упавшего за борт.
Спасательные жилеты, напомнили спасатели, помогают сохранить силы попавшему в беду человеку – он сможет продержаться на плаву, не совершая движений, а жилет дополнительно согреет тело.
Также в МЧС добавили, что яркий спасательный жилет выделяется на фоне воды и упрощает спасение упавшего за борт – человека проще заметить и вытащить из воды.
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Смерть под водой: почему утопленники теряют разум
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