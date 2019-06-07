В МЧС объяснили, почему даже подготовленные пловцы могут утонуть без жилета

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Даже подготовленный пловец, выпавший за борт корабля, рискует быстро утонуть из-за переохлаждения и усталости, продержаться до прибытия помощи поможет спасательный жилет, рассказали в МЧС России.

Зачастую люди, упав за борт даже небольшого судна, захлебываются водой, попавшей в нос и рот, а также теряют сознание. Спасательный жилет же поможет удержаться на воде лицом вверх, отметили в министерстве.

Даже летом, как подчеркивают в МЧС, в воде человек достаточно быстро замерзает, особенно если упал в реку с быстрым течением, где вода не успевает прогреться.

Вместе с замерзанием, которое в воде наступает в 27 раз быстрее, чем на воздухе, приходит усталость и сонливость, после чего человек теряет сознание и тонет, напомнили спасатели.

Как утверждают в МЧС, активные движения в воде ускоряют замерзание, поэтому умение плавать на вероятность выживания выпавшего за борт человека влияет мало, а усталость и замерзание грозит независимо от физической подготовки и спортивной формы упавшего за борт.

Спасательные жилеты, напомнили спасатели, помогают сохранить силы попавшему в беду человеку – он сможет продержаться на плаву, не совершая движений, а жилет дополнительно согреет тело.