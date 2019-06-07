В Новой Зеландии сняли запрет на публикацию фото стрелка из Крайстчерча

В двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) 15 марта произошла стрельба, в результате которой, по последним данным полиции, погибли 50 человек, еще 50 пострадали. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Обвинения в убийстве предъявлены 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту. Таррант снимал нападение на одну из мечетей на видео и вел прямую трансляцию в социальных сетях. Как сообщила пресс-служба Facebook, в первые 24 часа после стрельбы было удалено более 1,5 миллиона видеозаписей, на которых была запечатлена стрельба в Крайстчерче.