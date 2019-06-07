Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T02:32Z
https://ria.ru/20190607/1555349505.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Тбилиси локализовали пожар на крупном рынке

02:32
528
ТБИЛИСИ, 7 июн - РИА Новости. Около 20 пожарных бригад и спасательные службы смогли локализовать пожар на крупном рынке Лило на окраине Тбилиси, всего сгорело около тысячи квадратных метров, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.
Пожар возник на территории так называемого "китайского рынка", причины возгорания неизвестны. Некоторым торговцам удалось спасти свой товар. Никто не пострадал.
"Огонь локализован. В результате пожара сгорела территория площадью тысяча квадратных метров, сгорели магазины, конструкции, товар, в основном одежда. На месте остаются работать пожарные для полной ликвидации огня", - заявил представитель Службы журналистам.
В ведомстве пока не могут уточнить приблизительный ущерб от инцидента. МВД приступило к расследованию дела.
000000
Обсудить 0
ГрузияВ мире
Рекомендуем
Американский музыкант Малколм Джон Ребеннэк — младший, известный как Доктор Джон. Архивное фото
В США умер музыкант Доктор Джон
РИА
Новости
В Дубае число жертв ДТП с рейсовым автобусом возросло до 17 человек
В США пять сотрудников завода ExxonMobil пострадали в результате торнадо
У берегов Владивостока затонул катер с четырьмя пассажирами
Лента
новостей
В Непале два человека погибли в результате сильного шторма, пишут СМИ
В Тбилиси загорелся крупный рынок
Поврежденные балконы и окна в здании, где произошел взрыв в Линчёпинге, Швеция. 7 июня 2019
В центре шведского Линчёпинга прогремел взрыв
В Нидерландах крупную нарколабораторию обнаружили благодаря упавшему дереву
Полиция в районе мечети в Крайстчерче. 15 марта 2019
В Новой Зеландии сняли запрет на публикацию фото стрелка из Крайстчерча
Пожар на территории бывшего завода "Серп и Молот" в Москве потушили
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
В США арестовали мужчину, угрожавшего отрезать головы сенаторам
Скорбящие по погибшим в результате стрельбы в школе Колумбайн на вершине холма рядом со школой. 24 апреля 1999
В США изучают планы по сносу школы "Колумбайн"
В Египте девять человек погибли в ДТП
При взрыве в шведском Линчепинге пострадали 19 человек
Участники акции в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. Архивное фото
Перу вводит визы для венесуэльцев
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:40Си Цзиньпин рассказал об инициативе "Один пояс - один путь"
17:36На Украине возбудили дело из-за призыва запретить ответный огонь в Донбассе
17:33Зеленский пока себя никак не проявил, заявил Путин
17:32Дуров предложил сотрудникам "Яндекса" перейти на работу в Telegram
17:32Путин пообещал подумать, как инвесторам под следствием избежать ареста
17:32Президент Болгарии призвал просчитывать последствия при введении санкций
17:27Премьер Словакии заявил, что антироссийские санкции не помогают никому
17:27В Госдуме прошла учебная эвакуация
17:26Слова Путина о Зеленском вызвали смех в зале
17:26Смартфоны Huawei оставят без Facebook, Instagram и WhatsApp
17:23Путин рассказал о потерях Болгарии из-за отказа от Южного потока
17:21В Киевской области самолет Ан-2 совершил аварийную посадку на воду
17:21СК передумал арестовывать фигуранта дела об убийстве бизнесмена Калмановича
17:21Саакашвили подтвердил, что отказался идти на выборы в Раду вместе с Кличко
17:21НАСА планирует отправлять космических туристов на МКС дважды в год
17:19Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах
17:17Путин: многое из договора о Союзном государстве до сих пор не сделано
17:17Россия не отказывается от контактов с Зеленским, заявил Путин
17:16США с появлением сильных конкурентов сменили тактику, заявил Путин
17:16Захарова оценила сообщения СМИ об условии США о признании Асада
Лента новостейМолния