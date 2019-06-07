В Тбилиси локализовали пожар на крупном рынке

ТБИЛИСИ, 7 июн - РИА Новости. Около 20 пожарных бригад и спасательные службы смогли локализовать пожар на крупном рынке Лило на окраине Тбилиси, всего сгорело около тысячи квадратных метров, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.

Пожар возник на территории так называемого "китайского рынка", причины возгорания неизвестны. Некоторым торговцам удалось спасти свой товар. Никто не пострадал.

"Огонь локализован. В результате пожара сгорела территория площадью тысяча квадратных метров, сгорели магазины, конструкции, товар, в основном одежда. На месте остаются работать пожарные для полной ликвидации огня", - заявил представитель Службы журналистам.