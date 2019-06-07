Соловьев высмеял украинского эксперта за ложь в прямом эфире "России 1"

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев высмеял украинского эксперта Вячеслава Ковтуна за ложь в эфире телеканала " Россия 1 ". Телеведущий Владимир Соловьев высмеял украинского эксперта Вячеслава Ковтуна за ложь в эфире телеканала "".

Политолог пытался доказать, что солдаты ВСУ непричастны к обстрелу мечети в Донбассе, однако ошибся, в чем его уличили другие участники программы и ведущий.

Во вторник в ДНР заявили, что силовики обстреляли донецкую мечеть во время празднования Ураза-байрама. В тот момент внутри здания находились около 70 человек.

Сначала Ковтун заявил, что обстрелянная мечеть находится в 15 километрах от линии соприкосновения в Донбассе, а украинские минометы могут выпускать снаряды на расстояние максимум в три километра.

Однако другой участник программы — политолог Владимир Корнилов — на карте показал, что она находится лишь в 2,5 километра от позиций украинских войск.

Тем не менее украинский эксперт на этом не успокоился и попытался доказать свою правоту с помощью карт Google.

"Вот, 5,7 километра от линии соприкосновения до мечети, а никакие не 2,5, как вы тут утверждали! Расстояние показал Google", — заявил Ковтун, показывая свой телефон Корнилову.

Затем в ситуацию вмешался Соловьев, сравнив показания двух участников. Он отметил, что украинский эксперт измерял расстояние по автомобильной дороге.

"Слава, ты нам показываешь траекторию полета снарядов по дороге? Это так снаряды летают? Мамма mia! У этого человека миномет стреляет боеприпасами, которые летят к цели, петляя вдоль дорог!" — заявил ведущий, вызвав смех других участников программы.