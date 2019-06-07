Пензенская область и Кузбасс договорились о сотрудничестве в соцсфере

ПЕНЗА, 7 июн - РИА Новости. Губернаторы Пензенской и Кемеровской областей Иван Белозерцев и Сергей Цивилев в четверг на площадке Губернаторы Пензенской и Кемеровской областей Иван Белозерцев и Сергей Цивилев в четверг на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) договорились о сотрудничестве в социальной сфере, включая обмен региональными практиками, сообщила пресс-служба губернатора Пензенской области.

"Считаем перспективными развитие сотрудничества и взаимный обмен опытом, региональными практиками в области здравоохранения и образования, науки и искусства, информационных коммуникаций и транспорта, архитектуры и строительства, туризма и спорта, молодежной и семейной политики, работы с некоммерческими организациями", - цитирует Белозерцева его пресс-служба.

"Уверен, что расширение двусторонних связей послужит интересам жителей наших регионов, будет способствовать ещё более успешному развитию Кемеровской и Пензенской областей", - добавил он.

В пресс-службе уточнили, что соглашением предусмотрено и проведение совместных выставок продукции, сотрудничество в сфере разработки и освоения наукоемких производств, обмен опытом в области благоустройства территорий и сохранения архитектурного наследия, установление деловых связей между субъектами малого и среднего бизнеса.

Стороны на встрече также обсудили возможность организации взаимных бизнес-миссий с целью расширения рынков сбыта для предприятий Пензенской и Кемеровской областей. Речь шла, в частности, о системах безопасности АО ФНПЦ ПО "Старт" и продукции для угледобывающей отрасли АО НПП "Рубин".

Белозерцев пригласил представителей культурного, научно-производственного и предпринимательского сообществ Кемеровской области к участию в крупнейших культурных и социально значимых мероприятиях в Пензенской области, таких как международный фестиваль джазовой музыки "Джаз-май", Лермонтовский праздник в Тарханах, всероссийские форумы Secon и Innomed.