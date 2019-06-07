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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Пензенская область и Кузбасс договорились о сотрудничестве в соцсфере

02:14
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ПЕНЗА, 7 июн - РИА Новости. Губернаторы Пензенской и Кемеровской областей Иван Белозерцев и Сергей Цивилев в четверг на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) договорились о сотрудничестве в социальной сфере, включая обмен региональными практиками, сообщила пресс-служба губернатора Пензенской области.
"Считаем перспективными развитие сотрудничества и взаимный обмен опытом, региональными практиками в области здравоохранения и образования, науки и искусства, информационных коммуникаций и транспорта, архитектуры и строительства, туризма и спорта, молодежной и семейной политики, работы с некоммерческими организациями", - цитирует Белозерцева его пресс-служба.
"Уверен, что расширение двусторонних связей послужит интересам жителей наших регионов, будет способствовать ещё более успешному развитию Кемеровской и Пензенской областей", - добавил он.
В пресс-службе уточнили, что соглашением предусмотрено и проведение совместных выставок продукции, сотрудничество в сфере разработки и освоения наукоемких производств, обмен опытом в области благоустройства территорий и сохранения архитектурного наследия, установление деловых связей между субъектами малого и среднего бизнеса.
Табличка с символикой Петербургского международного экономического форума на железнодорожном вокзале в Санкт-Петербурге
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Стороны на встрече также обсудили возможность организации взаимных бизнес-миссий с целью расширения рынков сбыта для предприятий Пензенской и Кемеровской областей. Речь шла, в частности, о системах безопасности АО ФНПЦ ПО "Старт" и продукции для угледобывающей отрасли АО НПП "Рубин".
Белозерцев пригласил представителей культурного, научно-производственного и предпринимательского сообществ Кемеровской области к участию в крупнейших культурных и социально значимых мероприятиях в Пензенской области, таких как международный фестиваль джазовой музыки "Джаз-май", Лермонтовский праздник в Тарханах, всероссийские форумы Secon и Innomed.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Сергей ЦивилевИван БелозерцевПензенская областьКемеровская областьОбществоЭкономика
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LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
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