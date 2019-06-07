Соболь — это животное, заявила Захарова

Ранее Симоньян сообщила в Telegram-канале, что пришла на эфир "Эха Москвы", где у входа ее встретила Любовь Соболь с включенной камерой и вопросами про мэра Москвы Сергея Собянина. Позже RT сообщил, что Симоньян госпитализировали. Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов извинился перед журналисткой за случившееся и пожелал ей скорейшего выздоровления.