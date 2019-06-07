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РИА Новости

Соболь — это животное, заявила Захарова

02:17
37060
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 4 апреля 2019
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 4 апреля 2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова вскоре после госпитализации главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, последовавшей за инцидентом со сторонницей Алексея Навального Любовью Соболь, написала "Соболь — это животное" в Facebook.
В публикации дипломата не утверждается, что обозначение "животное" адресовано именно Любови Соболь.
"Соболь — это животное. А теперь попробуйте поспорить", — отметила Захарова.
Ранее Симоньян сообщила в Telegram-канале, что пришла на эфир "Эха Москвы", где у входа ее встретила Любовь Соболь с включенной камерой и вопросами про мэра Москвы Сергея Собянина. Позже RT сообщил, что Симоньян госпитализировали. Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов извинился перед журналисткой за случившееся и пожелал ей скорейшего выздоровления.
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев. Архивное фото
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Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
26227891660
Обсудить 36
Мария ЗахароваОбщество
Популярные комментарии
Вот что значит работник МИД, не подкопаешься.
7 июня, 02:42
Vlad Unfamiliar
128901326
Это так кремль реагирует на неудобные вопросы?)
7 июня, 06:46
RT207 Вали
32401326
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Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев. Архивное фото
Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
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