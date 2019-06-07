Перу вводит визы для венесуэльцев

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 июн - РИА Новости. Перу с 15 июня вводит визы для венесуэльцев, чтобы отрегулировать их прибытие в страну, заявил перуанский президент Мартин Вискарра.
В четверг президент и министр внутренних дел приняли участие в выдворении третьей группы иностранцев, которые скрыли информацию о том, что ранее нарушали закон. В частности, были выдворены 52 венесуэльца из 140, совершивших преступления в Перу.
"Со следующей недели в страну смогут въехать венесуэльские граждане, имеющие паспорт и гуманитарную визу, которые будут выдаваться в консульствах Перу и Венесуэлы", - написал Вискарра в Twitter.
МИД Перу разъяснил, что нововведение вступает в силу с 00.00 15 июня. Помимо гуманитарных виз, венесуэльцы смогут запрашивать туристические, бизнес- и прочие визы в любом консульстве Перу за границей.
3 июня, 13:33"Русские уходят из Венесуэлы": американские СМИ вбросили очередную фальшивкуВашингтон крайне раздражен происходящим в Венесуэле. И неудачной попыткой революции, и присутствием там России, и ее политической позицией: судьбу страны должны решать сами венесуэльцы. Вот и приходится США выдавать желаемое за действительность.
У полиции будет полная поддержка президента в части выдворения с территории Перу тех, кто предоставил о себе ложную информацию, чтобы попасть в страну.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.