В США арестовали мужчину, угрожавшего отрезать головы сенаторам

По данным обвинения, первую угрозу 54-летний Скотт Брайан Хейвен озвучил в мае 2018 года, когда грозился отрезать головы двум сенаторам. Только в тот день он позвонил на Капитолийский холм 32 раза. Имена этих сенаторов не называются, однако газета пишет, что в общей сложности он упоминал пятерых конгрессменов, пятерых сенаторов и бывшего госсекретаря Джона Керри.