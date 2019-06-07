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РИА Новости

В США арестовали мужчину, угрожавшего отрезать головы сенаторам

02:01
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© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкЗдание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 июн – РИА Новости. Суд американского штата Юта арестовал мужчину, который за последние 13 месяцев мог совершить более двух тысяч телефонных звонков в конгресс, часть которых содержала угрозы парламентариям, сообщает в пятницу газета Salt Lake Tribune.
По данным обвинения, первую угрозу 54-летний Скотт Брайан Хейвен озвучил в мае 2018 года, когда грозился отрезать головы двум сенаторам. Только в тот день он позвонил на Капитолийский холм 32 раза. Имена этих сенаторов не называются, однако газета пишет, что в общей сложности он упоминал пятерых конгрессменов, пятерых сенаторов и бывшего госсекретаря Джона Керри.
Пока ему вменяется один эпизод угрозы нанесения вреда здоровью. Это грозит ему сроком до пяти лет и штрафом в 250 тысяч долларов.
Судья счел задержанного во вторник подозреваемого представляющим опасность для общества и постановил задержать его на время рассмотрения дела.
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Сенат СШАЮтаСШАВ мире
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