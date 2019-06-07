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РИА Новости

СМИ сообщили о задержании в Мексике двух лидеров караванов мигрантов

01:52
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© РИА Новости / Хесус Альварадо / Перейти в фотобанкМигранты из Гондураса, направляющиеся по территории Мексики в направлении границы с США. Архивное фото
Мигранты из Гондураса, направляющиеся по территории Мексики в направлении границы с США. Архивное фото
© РИА Новости / Хесус Альварадо
Перейти в фотобанк
Мигранты из Гондураса, направляющиеся по территории Мексики в направлении границы с США. Архивное фото
МЕХИКО, 7 июн – РИА Новости. Генпрокуратура Мексики задержала двух лидеров караванов мигрантов за организацию нелегального трафика людей, сообщило издание Sol de Mexico.
Иринео Арсате и Кристобаль Санчес были задержаны в штате Сонора и столице страны Мехико после получения в апреле и мае жалоб от жителей Гондураса на двух мексиканцев, которые за деньги предлагали помощь в незаконном проходе на территорию Мексики и доставку к границе с США с последующим нелегальным ее пересечением.
Ранее в четверг финансовая разведка Мексики заблокировала счета ряда лиц, предположительно, связанных с организацией нелегального трафика мигрантов и так называемых караванов. Всего в список блокировок попали счета 26 человек, в отношении которых будут поданы соответствующие заявления в генпрокуратуру страны.
Борьба с нелегальной миграцией объявлена президентом США Дональдом Трампом одним из приоритетов его политики. Ранее Трамп объявил о введении с 10 июня пошлин на все товары из Мексики в 5%, которые будут увеличиваться на 5% каждый месяц до достижения 25%. На таком уровне они и останутся, пока Мексика не прекратит поток нелегальных мигрантов со своей территории, заявил президент США. Сейчас стороны ведут в Вашингтоне пока безрезультатные переговоры по этой теме.
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