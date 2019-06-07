СМИ сообщили о задержании в Мексике двух лидеров караванов мигрантов

Мигранты из Гондураса, направляющиеся по территории Мексики в направлении границы с США. Архивное фото

Мигранты из Гондураса, направляющиеся по территории Мексики в направлении границы с США. Архивное фото

МЕХИКО, 7 июн – РИА Новости. Генпрокуратура Мексики задержала двух лидеров караванов мигрантов за организацию нелегального трафика людей, сообщило издание Генпрокуратура Мексики задержала двух лидеров караванов мигрантов за организацию нелегального трафика людей, сообщило издание Sol de Mexico

Иринео Арсате и Кристобаль Санчес были задержаны в штате Сонора и столице страны Мехико после получения в апреле и мае жалоб от жителей Гондураса на двух мексиканцев, которые за деньги предлагали помощь в незаконном проходе на территорию Мексики и доставку к границе с США с последующим нелегальным ее пересечением.

Ранее в четверг финансовая разведка Мексики заблокировала счета ряда лиц, предположительно, связанных с организацией нелегального трафика мигрантов и так называемых караванов. Всего в список блокировок попали счета 26 человек, в отношении которых будут поданы соответствующие заявления в генпрокуратуру страны.