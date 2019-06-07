В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена

САРАТОВ, 7 июн - РИА Новости. Полицейские на территории Подмосковья обнаружили живым бизнесмена из Саратова, которого похитил знакомый с подельниками и вымогал выкуп в 7 миллионов рублей, сообщило СУСК по Саратовской области.

По версии следствия, 31-летний директор саратовской фирмы, в отношении которого правоохранители проводили проверку, попросил знакомого помочь решить проблемы с законом, однако тот обманом заманил его в арендованный дом в Подмосковье, где с подельниками в течение трех дней вымогали у потерпевшего 7 миллионов рублей. Бизнесмену удалось убедить похитителей, что часть этого выкупа сможет передать им его жена в Саратове.

Следователи установили, что бизнесмена перевезли в другой дом, где оставили под охраной сообщников, а двое подозреваемых на машине потерпевшего поехали в Саратов за выкупом, однако в квартире жены обоих задержали оперативники. По ходатайству следствия суд поместил обоих под стражу.

"В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий... потерпевший был обнаружен в Московской области живым", - говорится в сообщении.