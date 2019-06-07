Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T01:50Z
https://ria.ru/20190607/1555349197.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена

01:50
6696
САРАТОВ, 7 июн - РИА Новости. Полицейские на территории Подмосковья обнаружили живым бизнесмена из Саратова, которого похитил знакомый с подельниками и вымогал выкуп в 7 миллионов рублей, сообщило СУСК по Саратовской области.
По версии следствия, 31-летний директор саратовской фирмы, в отношении которого правоохранители проводили проверку, попросил знакомого помочь решить проблемы с законом, однако тот обманом заманил его в арендованный дом в Подмосковье, где с подельниками в течение трех дней вымогали у потерпевшего 7 миллионов рублей. Бизнесмену удалось убедить похитителей, что часть этого выкупа сможет передать им его жена в Саратове.
Национальный Центр помощи пропавшим и пострадавшим детям в Москве
3 мая, 08:00
Сбежать нельзя погибнуть: кому из жертв похищений удавалось спастись
Следователи установили, что бизнесмена перевезли в другой дом, где оставили под охраной сообщников, а двое подозреваемых на машине потерпевшего поехали в Саратов за выкупом, однако в квартире жены обоих задержали оперативники. По ходатайству следствия суд поместил обоих под стражу.
"В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий... потерпевший был обнаружен в Московской области живым", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбудили по статьям УК РФ "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений" и "Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, в крупном размере". Фигурантам дела грозит до 12 лет заключения.
Задержание подозреваемых в похищении людей и вымогательстве на территории Московской области
29 мая, 09:32
В Подмосковье банда "авторитета" трижды похитила бизнесмена
2620201
Обсудить 0
СК РФМосковская областьСаратовская областьПроисшествия
Рекомендуем
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
РИА
Новости
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
Крейсер ВМС США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Шенгенская виза
ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз
Лента
новостей
СК возбудил дело по факту беременности малолетней девочки в Подмосковье
В Подмосковье провели очень тихое задержание из-за спящего ребенка
В Подмосковье провели "очень тихое" задержание из-за спящего ребенка
Лотерея
Американец выиграл в лотерею $345 млн благодаря печенью с предсказанием
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
Умер актер Александр Кузнецов
Работа авиадиспетчеров аэропорта Домодедово
В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за "Дружбы" по-деловому
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп рассказал, что испортило российско-американские отношения
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
Власти Кузбасса планируют создать ТОСЭР в трех моногородах
В ЛНР назвали слова Парубия о запрете ответного огня в Донбассе абсурдными
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Тюменский врач спас ребенка на борту самолета, летевшего из Антальи
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:33Зеленский пока себя никак не проявил, заявил Путин
17:32Дуров предложил сотрудникам "Яндекса" перейти на работу в Telegram
17:32Путин пообещал подумать, как инвесторам под следствием избежать ареста
17:32Президент Болгарии призвал просчитывать последствия при введении санкций
17:27Премьер Словакии заявил, что антироссийские санкции не помогают никому
17:27В Госдуме прошла учебная эвакуация
17:26Путин считает, что Зеленский - хороший актер
17:26Смартфоны Huawei оставят без Facebook, Instagram и WhatsApp
17:23Путин рассказал о потерях Болгарии из-за отказа от Южного потока
17:21В Киевской области самолет Ан-2 совершил аварийную посадку на воду
17:21СК передумал арестовывать фигуранта дела об убийстве бизнесмена Калмановича
17:21Саакашвили подтвердил, что отказался идти на выборы в Раду вместе с Кличко
17:21НАСА планирует отправлять космических туристов на МКС дважды в год
17:19Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах
17:17Путин: многое из договора о Союзном государстве до сих пор не сделано
17:17Россия не отказывается от контактов с Зеленским, заявил Путин
17:16США с появлением сильных конкурентов сменили тактику, заявил Путин
17:16Захарова оценила сообщения СМИ об условии США о признании Асада
17:14Об объединении России и Белоруссии речи нет и быть не может, заявил Путин
17:13Бизнес и власти должны ориентироваться на действующий закон, заявил Путин
Лента новостейМолния