Россиянка уничтожила документы, чтобы скрыться от оплаты долгов за ЖКХ

Отмечается, что Людмила Киселева отказалась от своих отчества и фамилии и теперь утверждает, что ее зовут "живая женщина Людмила". За четыре года, по версии телеканала, у нее накопилось около 300 тысяч рублей долгов за коммунальные услуги, однако когда к ней в квартиру пришли судебные приставы, пенсионерка отказалась признать эту задолженность своей. При этом она заявила, что занимаемая ей жилплощадь принадлежит ей по "праву живорождения" и предъявила "аффидевит", который якобы это подтверждает.