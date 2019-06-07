Россиянка уничтожила документы, чтобы скрыться от оплаты долгов за ЖКХ

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Пенсионерка из Уфы уничтожила все свои документы и обратилась в городскую миграционную службу, чтобы ее исключили из всех баз данных. Таким образом женщина надеялась скрыться от оплаты крупной задолженности за ЖКХ, сообщает НТВ.
Отмечается, что Людмила Киселева отказалась от своих отчества и фамилии и теперь утверждает, что ее зовут "живая женщина Людмила". За четыре года, по версии телеканала, у нее накопилось около 300 тысяч рублей долгов за коммунальные услуги, однако когда к ней в квартиру пришли судебные приставы, пенсионерка отказалась признать эту задолженность своей. При этом она заявила, что занимаемая ей жилплощадь принадлежит ей по "праву живорождения" и предъявила "аффидевит", который якобы это подтверждает.
Когда представители власти попытались арестовать личные вещи пенсионерки, она вызвала полицию, сообщив, что к ней "ворвались", несмотря на законное постановление суда. Дежурные приняли заявление должницы, однако на вопрос о фамилии и отчестве она представилась "живой женщиной Людмилой маленькими буквами". На просьбу поставить подпись в постановлении суда женщина написала на документе "понятные только ей изречения".
Согласно информации на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов Республики Башкортостан, за Людмилой Киселевой числится задолженность в размере более 250 тысяч рублей. В отношении пенсионерки составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.8 КоАП Российской Федерации "Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов".