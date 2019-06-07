Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Слушания по делу финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, ожидающей в Канаде решения об экстрадиции в США, начнутся 20 января 2020 года, сообщает телеканал Слушания по делу финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, ожидающей в Канаде решения об экстрадиции в США, начнутся 20 января 2020 года, сообщает телеканал CTV News

В четверг Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия согласился со сроками начала слушаний, предложенных адвокатами Мэн Ваньчжоу.

Предполагается, что процесс завершится до октября 2020 года.

Финдиректор Huawei была арестована в Канаде в декабре 2018 года и позже выпущена под залог в 10 миллионов канадских долларов с обязательством носить GPS-браслет и платить за собственную охрану.

Между Канадой и КНР продолжается диспут о том, является ли арест Мэн Ваньчжоу политическим. В Китае были задержаны два канадских гражданина, и власти Канады подозревают, что это было сделано в отместку за арест Мэн Ваньчжоу.