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РИА Новости

Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei

01:35
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© AFP 2019 / CTVФинансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу, обвиняемая в мошенничестве. Архивное фото
Финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу, обвиняемая в мошенничестве. Архивное фото
© AFP 2019 / CTV
Финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу, обвиняемая в мошенничестве. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Слушания по делу финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, ожидающей в Канаде решения об экстрадиции в США, начнутся 20 января 2020 года, сообщает телеканал CTV News.
В четверг Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия согласился со сроками начала слушаний, предложенных адвокатами Мэн Ваньчжоу.
Предполагается, что процесс завершится до октября 2020 года.
Финдиректор Huawei была арестована в Канаде в декабре 2018 года и позже выпущена под залог в 10 миллионов канадских долларов с обязательством носить GPS-браслет и платить за собственную охрану.
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Между Канадой и КНР продолжается диспут о том, является ли арест Мэн Ваньчжоу политическим. В Китае были задержаны два канадских гражданина, и власти Канады подозревают, что это было сделано в отместку за арест Мэн Ваньчжоу.
Финдиректора Huawei обвиняют в нарушении американских торговых санкций против Ирана. В январе 2019 года и.о. генпрокурора США Мэтью Уитакер сообщил, что США предъявили Huawei и Мэн Вэньчжоу дополнительные обвинения в общей сложности по 23 пунктам. Компания в свою очередь отвергает обвинения, что может представлять какую-либо угрозу для других стран, а также отрицает причастность к преступлениям.
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