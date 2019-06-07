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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Пушков заявил об окончании "изоляции" России

01:19
20277
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что слово "изоляция" применительно к России можно забыть. Об этом он написал в своем твиттере.
По его мнению, об этом наглядно свидетельствует присутствие на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) большого числа высокопоставленных политиков.

"Участие в ПМЭФ лидера Китая, генсека ООН, глав ряда стран Европы делают его крупным политическим событием. На фоне нескольких тысяч человек, собравшихся в Питере со всего мира, слово "изоляция" прочно забыто. Его лишь тихо и печально шепчет в подушку отставной Барак Обама", — написал сенатор.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, с 2006 года — под патронатом и при участии президента России. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран.
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Петербургский международный экономический форумПетербургский международный экономический форум (фонд)Алексей Пушков
Популярные комментарии
Только вот Путина почему то не пригласили в Европу)
7 июня, 04:38
Даша Лисовская
26400018
)) Да, на фоне демонстративного игнора, слова Пушкова как минимум звучат странно)
7 июня, 04:47
RT207 Вали
28100017
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LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
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