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РИА Новости

Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон

01:01
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБари Алибасов
Бари Алибасов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в медикаментозный сон, он будет находиться в этом состоянии по меньшей мере до утра. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь группы "На-На" Вадим Горжанкин.
"Насколько мне известно, в медикаментозный сон вводят на сутки минимум, дальше решать будут врачи", — сказал он.
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Левкин о случившемся с Алибасовым: у меня одна только версияСостояние продюсера Бари Алибасова, который находится в больнице с внутренними ожогами ‒ стабильно тяжелое. Пока врачи не решили, нужна ли операция, рассказал в интервью радио Sputnik экс-участник группы "На-На" Владимир Левкин.
Комментируя появившиеся в СМИ сообщения о предстоящей трахеостомии, пресс-секретарь отметил, что ближайшему окружению Алибасова ничего не известно об этом.
"Операцией можно назвать все, что угодно, не знаю, что имели в виду и откуда сведения", — пояснил Горжанкин.
Алибасов находится в НИИ скорой помощи имени Склифосовского после того как получил тяжелый ожог и отравление, выпив химикат из-за того, что перепутал стакан с соком с жидкостью для чистки труб.
Врачи диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.
Как рассказала каналу "360" подруга артиста Марият Мухина, Бари Алибасова выпишут из больницы не раньше, чем через месяц. Она уточнила, что назвать конкретную дату пока нельзя, и врач также не хочет давать прогнозы по поводу состояния Алибасова.
При благоприятном исходе артист сможет сам принимать пищу уже через три недели — к этому сроку должны зажить язвы.
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