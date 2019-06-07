Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в медикаментозный сон, он будет находиться в этом состоянии по меньшей мере до утра. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь группы "На-На" Вадим Горжанкин.

"Насколько мне известно, в медикаментозный сон вводят на сутки минимум, дальше решать будут врачи", — сказал он.

Комментируя появившиеся в СМИ сообщения о предстоящей трахеостомии, пресс-секретарь отметил, что ближайшему окружению Алибасова ничего не известно об этом.

"Операцией можно назвать все, что угодно, не знаю, что имели в виду и откуда сведения", — пояснил Горжанкин.

Алибасов находится в НИИ скорой помощи имени Склифосовского после того как получил тяжелый ожог и отравление, выпив химикат из-за того, что перепутал стакан с соком с жидкостью для чистки труб.

Врачи диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.

Как рассказала каналу "360" подруга артиста Марият Мухина, Бари Алибасова выпишут из больницы не раньше, чем через месяц. Она уточнила, что назвать конкретную дату пока нельзя, и врач также не хочет давать прогнозы по поводу состояния Алибасова.