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РИА Новости

В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного

00:59
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© РИА Новости / Марина Лысцева ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкСтарт ракеты-носителя "Союз-2.1" с космодрома Восточный. Архивное фото
Старт ракеты-носителя Союз-2.1 с космодрома Восточный. Архивное фото
© РИА Новости / Марина Лысцева ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Старт ракеты-носителя "Союз-2.1" с космодрома Восточный. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1б", пуск которой с космодрома Восточный планируется в июле, отправит в космос меньше малых спутников, чем планировалось, по причине их неготовности, сообщила немецкая компания Exolaunch.
Exolaunch является интегратором малых космических аппаратов для выведения на орбиту ракетой "Союз".
Ранее сообщалось, что ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" запустит 5 июля с космодрома Восточный метеорологический спутник "Метеор-М" номер 2-2 и более 40 малых космических аппаратов.
Как сообщил американский специализированный сайт SpaceNews со ссылкой на коммерческого директора Exolaunch Джинн Медведеву (Jeanne Medvedeva), компания готовит к запуску на июльском "Союзе" 35 малых спутников.
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Изначально Exolaunch планировала вывести на орбиту 40 космических аппаратов из США, Канады, Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Испании, Швеции, Израиля, Австралии, России, Эквадора, Таиланда, Эстонии и Чехии. Однако, как отметила Медведева, часть малых спутников не успели изготовить или согласовать используемые ими частоты сигналов в Международном союзе электросвязи.
Всего с апреля 2016 года с Восточного выполнено четыре запуска, один из которых в декабре 2017 года со спутником "Метеор-М" номер 2-1 и 18 малыми космическими аппаратами завершился аварией.
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Союз-2.1бВосточный (космодром)РоссияРИА Наука
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