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РИА Новости

Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"

00:32
170682
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев. Архивное фото
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Телеведущий и журналист Владимир Соловьев осудил действия соратницы Алексея Навального Любови Соболь, после конфликта с которой была госпитализирована главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.​
Ранее Симоньян сообщила в своем Telegram-канале, что пришла на эфир "Эха Москвы", где у входа ее встретила Любовь Соболь с включенной камерой и настойчивыми вопросами про мэра Москвы Сергея Собянина. Симоньян ответила, что не хочет разговаривать с Соболь, а также попросила сотрудников радиостанции изолировать ее, поскольку ей нельзя нервничать. Позже RT в своем Telegram-канале сообщил, что Симоньян госпитализирована.
"Соболь остается в своем репертуаре, нет такой низости и подлости, на которую эти люди не пойдут", - прокомментировал РИА Новости данную ситуацию Соловьев.​ ​
Он отметил, что сотрудникам "Эхо Москвы" стоило бы больше позаботиться о комфорте своего гостя.
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
27 апреля, 20:29
В ОП осудили высказывание репортера "Радио Свободы" в отношении Симоньян
"Эхо Москвы", конечно, должно было обеспечить своему гостю... все необходимые условия, чтобы ей было комфортно. А они, уверен, в том или ином виде, по крайней​ мере если не способствовали, то не препятствовали такого рода провокации", - добавил Соловьев.​
Ранее главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов извинился перед Симоньян за инцидент с Соболь.
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RTСоловьев Владимир (журналист)Эхо Москвы (радиостанция)Маргарита СимоньянПроисшествия
Популярные комментарии
Тоесть ответить на прямой вопрос было нельзя? Профессионал и умничка, вместо ответа падает в обморок, и госпитализируется. Так что? Соболь права?
7 июня, 04:47
Анатолий Есипов
1265205114
Эхо Москвы пора давно уже накрыть медным тазом а либералов на стройки народного хозяйства ,не хотят работать головой пусть работают руками, и делов то.
7 июня, 03:53
с старый прапор
178110452
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