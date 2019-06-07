Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Телеведущий и журналист Владимир Соловьев осудил действия соратницы Алексея Навального Любови Соболь, после конфликта с которой была госпитализирована главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.​

Ранее Симоньян сообщила в своем Telegram-канале, что пришла на эфир "Эха Москвы", где у входа ее встретила Любовь Соболь с включенной камерой и настойчивыми вопросами про мэра Москвы Сергея Собянина. Симоньян ответила, что не хочет разговаривать с Соболь, а также попросила сотрудников радиостанции изолировать ее, поскольку ей нельзя нервничать. Позже RT в своем Telegram-канале сообщил, что Симоньян госпитализирована.

"Соболь остается в своем репертуаре, нет такой низости и подлости, на которую эти люди не пойдут", - прокомментировал РИА Новости данную ситуацию Соловьев.​ ​

Он отметил, что сотрудникам "Эхо Москвы" стоило бы больше позаботиться о комфорте своего гостя.

"Эхо Москвы", конечно, должно было обеспечить своему гостю... все необходимые условия, чтобы ей было комфортно. А они, уверен, в том или ином виде, по крайней​ мере если не способствовали, то не препятствовали такого рода провокации", - добавил Соловьев.​