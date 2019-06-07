В Берлине открылся фестиваль "Мир русского театра"

БЕРЛИН, 7 июн - РИА Новости. Спектаклем "Дурман, или Игра воображения" открылся в Берлине в четверг третий международный фестиваль русскоязычных театров "Мир русского театра". Он продлится до 9 июня, в фестивале участвуют театры из Австрии, Великобритании, Германии, Дании, Израиля, Молдовы, Финляндии и Франции.

Фестиваль "Мир русского театра" проходит в 2019 году в Берлине под эгидой международного культурного проекта "Русские сезоны".

"Мы обратились за поддержкой к "Русским сезонам", и они откликнулись, согласились нас поддержать. Если мы протаптываем тропинки через барьеры, которые создаются и возникают, строим мостики в силу своих возможностей, то "Русские сезоны" выстраивают целые магистрали (в межкультурном общении). Это серьезная история", - заявил на открытии фестиваля РИА Новости его президент Валерий Яков.

По словам директора, три спектакля, которые победили на фестивале в прошлом году, будут показаны в сентябре в Москве. Это спектакль "Ласточка" театра "Варшава", "Женщина в песках" театра "Зеро" и спектакль о Борисе Пастернаке нью-йоркского театра "Диалог". Яков добавил, что надеется, что постановки, представленные на нынешнем форуме, также удастся показать московскому зрителю.

"Я буду рада познакомиться с людьми, услышать их новые вопросы или просто слова, мы можем даже просто помолчать", - заявила РИА Новости на открытии фестиваля заслуженная актриса России, работающая в театре имени Вахтантова, Ольга Тумайкина, которая проведет мастер-класс и творческий вечер в Берлине.

Фестивальная программа также включает дискуссии, куратором которых выступит театровед, арт-директор фестиваля "Гаврош" Марина Райкина. Театральный критик, профессор Школы-студии МХАТ Ольга Егошина прочтет лекцию "Новые лидеры российской режиссуры". Приглашенным гостем круглого стола на тему "Русский театр – традиции и современность" выступит заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный артист РФ, профессор, режиссер Театра им. Вахтангова Владимир Иванов.

Международный фестиваль "Мир русского театра" учрежден и организован одним из ведущих театральных изданий России журналом "Театрал" и некоммерческим фондом культурных и гуманитарных инициатив "Мир Театрала". Первый форум прошел в мае 2017 года в Италии, второй - состоялся в июне 2018 года в Берлине.