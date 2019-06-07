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РИА Новости

Главред "Эха Москвы" извинился перед Симоньян за инцидент с Любовью Соболь

00:08
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГлавный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов
Главный редактор Эха Москвы Алексей Венедиктов
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов извинился перед главным редактором МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргаритой Симоньян за инцидент со сторонницей Алексея Навального Любовью Соболь в здании радиостанции, после которого Симоньян госпитализировали.
Ранее Симоньян сообщила в своем Telegram-канале, что пришла на эфир "Эха Москвы", где у входа ее встретила Любовь Соболь с включенной камерой и вопросами про мэра Москвы Сергея Собянина. Позже RT в своем Telegram-канале сообщил, что Симоньян госпитализирована.
"Я приношу извинения Маргарите Симоньян за то, что случилось с ней на радиостанции "Эхо Москвы". Желаю ей скорейшего выздоровления", - написал Венедиктов в своем Telegram-канале.
Главред "Эха Москвы" также извинился перед слушателями радиостанции, которые хотели услышать передачу "Все сложно" и "ожидания которых были обмануты".
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