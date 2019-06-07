Главред "Эха Москвы" извинился перед Симоньян за инцидент с Любовью Соболь

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов извинился перед главным редактором МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргаритой Симоньян за инцидент со сторонницей Алексея Навального Любовью Соболь в здании радиостанции, после которого Симоньян госпитализировали.

Ранее Симоньян сообщила в своем Telegram-канале, что пришла на эфир "Эха Москвы", где у входа ее встретила Любовь Соболь с включенной камерой и вопросами про мэра Москвы Сергея Собянина. Позже RT в своем Telegram-канале сообщил, что Симоньян госпитализирована.

"Я приношу извинения Маргарите Симоньян за то, что случилось с ней на радиостанции "Эхо Москвы". Желаю ей скорейшего выздоровления", - написал Венедиктов в своем Telegram-канале.