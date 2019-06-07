Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T00:17Z
https://ria.ru/20190607/1555346248.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155521/66/1555216687_0:199:1920:1279_1036x0_80_0_0_093ca5c6651742db944d321e47d6fa35.jpg
РИА Новости
Туризм

Еврокомиссия назвала страны с самыми чистыми водоемами

00:16
2310
CC0 / dimitrisvetsikas1969 / Протарас, Кипр
Протарас, Кипр
CC0 / dimitrisvetsikas1969 /
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Более 85% водоемов в Европе, в которых можно купаться, соответствуют самым высоким стандартам качества, сообщает Еврокомиссия.
Согласно ее докладу, подготовленному совместно с Европейским агентством по окружающей среде, 95,4% из 21 831 объекта для купания соответствуют минимальным требованиям к качеству воды (в доклад были включены водоемы в странах ЕС и 300 мест для купания в Албании и Швейцарии).
В докладе уточняется, что в 2018 году доля мест для купания с очень чистой водой выросла на 0,1% по сравнению с 2017 годом и составила 85,1%. При этом число водоемов, соответствующих минимальным требованиям, уменьшилось на 0,6% (в позапрошлом году их было 96%).
В четырех странах 95% или более водоемов отличаются прекрасным качеством воды: на Кипре (99,1%), Мальте (98,9%), в Австрии (97,3%) и Греции (97%).
Три страны с наибольшим количеством мест для купания с низким качеством воды – это Италия (89 водоемов или 1,6%), Франция (54 или 1,6%) и Испания (50 или 2,2%). По сравнению с 2017 годом, количество таких водоемов во Франции сократилось (с 80 в 2017 году до 54 в 2018 году), в Италии и Испании – выросло (с 79 до 89 и с 38 до 50 соответственно).
Пляж курортного комплекса в Сочи
3 июня, 08:00
Как в Сочи увеличили число пляжей с голубыми флагами
1130101
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмМальтаЕврокомиссияКипрФранцияАлбанияГрецияЕвропаШвейцарияАвстрияИталияИспания
Рекомендуем
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
РИА
Новости
Ксения Собчак
Собчак рассказала об отличии "благородных людей" от "дворняг"
Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 на площадке осмотра авиационной техники на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Военный эксперт рассказал о "неприятном сюрпризе" России для ВМС США
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
Лента
новостей
Шенгенская виза
ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
Крейсер ВМС США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
Умер актер Александр Кузнецов
Кадр из мини-сериала Чернобыль
На Украине назвали причину съемок сериала "Чернобыль" за пределами страны
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп рассказал, что испортило российско-американские отношения
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
Лотерея
Американец выиграл в лотерею $345 млн благодаря печенью с предсказанием
Горожане у фонтанов в парке искусств Музеон
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
Представитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. 5 июня 2019
Кучма провел совещание по экономической ситуации в Донбассе
Лес в Сибири
Ученые спрогнозировали, как глобальное потепление повлияет на климат Сибири
Бари Алибасов
Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:36На Украине возбудили дело из-за призыва запретить ответный огонь в Донбассе
17:33Зеленский пока себя никак не проявил, заявил Путин
17:32Дуров предложил сотрудникам "Яндекса" перейти на работу в Telegram
17:32Путин пообещал подумать, как инвесторам под следствием избежать ареста
17:32Президент Болгарии призвал просчитывать последствия при введении санкций
17:27Премьер Словакии заявил, что антироссийские санкции не помогают никому
17:27В Госдуме прошла учебная эвакуация
17:26Путин считает, что Зеленский - хороший актер
17:26Смартфоны Huawei оставят без Facebook, Instagram и WhatsApp
17:23Путин рассказал о потерях Болгарии из-за отказа от Южного потока
17:21В Киевской области самолет Ан-2 совершил аварийную посадку на воду
17:21СК передумал арестовывать фигуранта дела об убийстве бизнесмена Калмановича
17:21Саакашвили подтвердил, что отказался идти на выборы в Раду вместе с Кличко
17:21НАСА планирует отправлять космических туристов на МКС дважды в год
17:19Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах
17:17Путин: многое из договора о Союзном государстве до сих пор не сделано
17:17Россия не отказывается от контактов с Зеленским, заявил Путин
17:16США с появлением сильных конкурентов сменили тактику, заявил Путин
17:16Захарова оценила сообщения СМИ об условии США о признании Асада
17:14Об объединении России и Белоруссии речи нет и быть не может, заявил Путин
Лента новостейМолния