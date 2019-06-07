Малые города России завлекают экзотикой — крокодилами, икрой и креветками

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости, Людмила Титова. Все чаще малые города России развивают туризм за счет возрождения старинных производств. К привычным экскурсиям по музеям и усадьбам турфирмы добавляют гастрономические изюминки. Гости могут стать не только зрителями, но и активными участниками необычных программ. Куда поехать, чтобы погладить креветку, подоить осетра, испечь калач и покормить крокодила, — в материале РИА Новости.

Тихоокеанские креветки Малоярославца

"Никогда не думала, что в средней полосе России можно увидеть, как выращивают тихоокеанских креветок! Мы поехали на экскурсию по историческим местам древнего Малоярославца, а в итоге оказались на производстве настоящего заморского деликатеса", — рассказывает туристка из Троицка Елена Мирошниченко.

В старинном городе, расположенном в Калужской области на расстоянии 117 километров от Москвы, после знакомства с главными достопримечательностями — Никольским Черноостровским монастырем XVI века, городищем вятичей, храмами и краеведческим музеем — у туристов есть возможность побывать на креветочной ферме. Гостям покажут весь процесс выращивания ракообразных — от мальков до очень крупных особей, которых не всегда встретишь на прилавках магазинов и даже в ресторанах.

На время экскурсии технологи превращаются в экскурсоводов, а производственная площадка — в туристический объект. "Когда создавалась ферма, появилась идея сделать креветку новым туристическим брендом", — рассказал исполнительный директор предприятия Евгений Хозиков.

© Фото : Николай Смирнов Экскурсия на креветочной ферме © Фото : Николай Смирнов Экскурсия на креветочной ферме

"Я никогда не держала в руках живую креветку, а на ферме нам разрешили их даже погладить!" — поделилась впечатлениями Алена Пономаренко. В конце экскурсии туристам предлагают попробовать свежих креветок, приготовленных на гриле по специальному рецепту.

"Путь до Малоярославца — это большой исторический маршрут, где все пропитано военной тематикой. В самом городе много архитектурных памятников. Несмотря на большое количество объектов и насыщенность программы, никто не устает. А креветки — это действительно очень удачный и яркий элемент поездки", — говорит гид Николай Смирнов.

Однодневный тур из Москвы стоит около трех тысяч рублей на человека.

За черной икрой и духовной пищей

Пряник, самовар и, конечно, оружие — туристические бренды Тульской области. Несколько лет назад ведущему менеджеру одной из туркомпаний Виталию Жевнерову пришла идея освежить классические туры по Тульской области и включить в экскурсионную программу посещение рыбоводческого хозяйства.

"Получилась интересная, "вкусная" экскурсия, которая включает и духовную пищу, и поистине царское угощение, — сообщает гид Марина Бондарева. — Программа позволяет по-другому посмотреть на старинный городок Алексин и его историю, ведь многие почти ничего не знают о нем".

Между тем рыбный промысел с древних времен был основным на Оке. Пудовые стерляди доставлялись отсюда прямо к государеву двору. Сам город считается курортным благодаря живописным песчаным берегам и соснам.

© Фото : Ольга Еремина Экскурсия на рыбоводческое хозяйство в Алексине © Фото : Ольга Еремина Экскурсия на рыбоводческое хозяйство в Алексине

С историей города и становления рыбного промысла туристы знакомятся на экскурсии в Алексинском художественно-краеведческом музее, расположенном в историческом особняке купцов Масловых, а потом направляются на осетровую ферму. "Царскую" рыбу, вес которой порой достигает 15 килограммов, разводят в огромных бассейнах. На ферме можно увидеть процесс доения: когда черную икру добывают, не убивая при этом рыб. Бонусом идет дегустация икры и водки.

© Фото : Ольга Еремина Разведение осетра в Алексине © Фото : Ольга Еремина Разведение осетра в Алексине

За два года в такой тур съездили около трех тысяч туристов. "Группы посещают музей, обедают в местных кафе. Для такого нетуристического города это большой плюс", — считает Виталий Жевнеров.

Виноградные улитки старинной Коломны

Подмосковная Коломна стала еще одной точкой притяжения для гурманов. В последние годы ее исторический центр стал похож на старую Европу, говорят туроператоры. Это настоящий музей под открытым небом, с обилием вкусов и запахов. Сюда едут туристы из разных стран, чтобы ощутить настоящий русский колорит и попробовать, к примеру, пастилу, которую готовят из натуральных продуктов по старинным рецептам.

Несколько лет назад в Коломне возродили выпечку калачей — в пекарне проводят театрализованные экскурсии с дегустацией, позволяя туристам самим похлопотать у печи и заодно узнать, откуда пошли известные выражения: "Со свиным рылом — в калашный ряд", "Раскатал губу", "Дошел до ручки".

С недавнего времени в Коломне можно отведать еще и виноградных улиток на экоферме. Экскурсия сюда входит в классические туры по городу. Кроме улиток, тут разводят коз зааненской породы и даже крокодилов. Стоимость программы для туристов — 2800 рублей.