Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T08:00Z
https://ria.ru/20190607/1555343871.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155533/26/1555332686_0:512:2730:2048_1036x0_80_0_0_275bdfc09cb1af312356742d2248b3a9.jpg
РИА Новости
Туризм

Малые города России завлекают экзотикой — крокодилами, икрой и креветками

08:00
1933
CC BY-SA 4.0 / Marwick42 / Maloyaroslavets, Russia. June, 2017 / Cropped imageМалоярославец
Малоярославец
CC BY-SA 4.0 / Marwick42 / Maloyaroslavets, Russia. June, 2017 / Cropped image
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости, Людмила Титова. Все чаще малые города России развивают туризм за счет возрождения старинных производств. К привычным экскурсиям по музеям и усадьбам турфирмы добавляют гастрономические изюминки. Гости могут стать не только зрителями, но и активными участниками необычных программ. Куда поехать, чтобы погладить креветку, подоить осетра, испечь калач и покормить крокодила, — в материале РИА Новости.

Тихоокеанские креветки Малоярославца

"Никогда не думала, что в средней полосе России можно увидеть, как выращивают тихоокеанских креветок! Мы поехали на экскурсию по историческим местам древнего Малоярославца, а в итоге оказались на производстве настоящего заморского деликатеса", — рассказывает туристка из Троицка Елена Мирошниченко.
В старинном городе, расположенном в Калужской области на расстоянии 117 километров от Москвы, после знакомства с главными достопримечательностями — Никольским Черноостровским монастырем XVI века, городищем вятичей, храмами и краеведческим музеем — у туристов есть возможность побывать на креветочной ферме. Гостям покажут весь процесс выращивания ракообразных — от мальков до очень крупных особей, которых не всегда встретишь на прилавках магазинов и даже в ресторанах.
© Depositphotos / bbsferrariМалоярославец
Малоярославец
© Depositphotos / bbsferrari
Малоярославец
На время экскурсии технологи превращаются в экскурсоводов, а производственная площадка — в туристический объект. "Когда создавалась ферма, появилась идея сделать креветку новым туристическим брендом", — рассказал исполнительный директор предприятия Евгений Хозиков.
© Фото : Николай СмирновЭкскурсия на креветочной ферме
Экскурсия на креветочной ферме
© Фото : Николай Смирнов
Экскурсия на креветочной ферме
"Я никогда не держала в руках живую креветку, а на ферме нам разрешили их даже погладить!" — поделилась впечатлениями Алена Пономаренко. В конце экскурсии туристам предлагают попробовать свежих креветок, приготовленных на гриле по специальному рецепту.
"Путь до Малоярославца — это большой исторический маршрут, где все пропитано военной тематикой. В самом городе много архитектурных памятников. Несмотря на большое количество объектов и насыщенность программы, никто не устает. А креветки — это действительно очень удачный и яркий элемент поездки", — говорит гид Николай Смирнов.
© Фото : пресс-служба Правительства Калужской областиФерма по разведению белой тихоокеанской креветки в Малоярославце
Ферма по разведению белой тихоокеанской креветки в Малоярославце
© Фото : пресс-служба Правительства Калужской области
Ферма по разведению белой тихоокеанской креветки в Малоярославце
Однодневный тур из Москвы стоит около трех тысяч рублей на человека.

За черной икрой и духовной пищей

Пряник, самовар и, конечно, оружие — туристические бренды Тульской области. Несколько лет назад ведущему менеджеру одной из туркомпаний Виталию Жевнерову пришла идея освежить классические туры по Тульской области и включить в экскурсионную программу посещение рыбоводческого хозяйства.
CC BY-SA 3.0 / Svetlov Artem / Aleksin, Tula Oblast, RussiaАлексин
Алексин
CC BY-SA 3.0 / Svetlov Artem / Aleksin, Tula Oblast, Russia
Алексин
"Получилась интересная, "вкусная" экскурсия, которая включает и духовную пищу, и поистине царское угощение, — сообщает гид Марина Бондарева. — Программа позволяет по-другому посмотреть на старинный городок Алексин и его историю, ведь многие почти ничего не знают о нем".
CC BY-SA 4.0 / Vistols / Двор усадьбы Маслова / Cropped imageУсадьба Маслова в Алексине
Усадьба Маслова в Алексине
CC BY-SA 4.0 / Vistols / Двор усадьбы Маслова / Cropped image
Усадьба Маслова в Алексине
Между тем рыбный промысел с древних времен был основным на Оке. Пудовые стерляди доставлялись отсюда прямо к государеву двору. Сам город считается курортным благодаря живописным песчаным берегам и соснам.
© Фото : Ольга ЕреминаЭкскурсия на рыбоводческое хозяйство в Алексине
Экскурсия на рыбоводческое хозяйство в Алексине
© Фото : Ольга Еремина
Экскурсия на рыбоводческое хозяйство в Алексине
С историей города и становления рыбного промысла туристы знакомятся на экскурсии в Алексинском художественно-краеведческом музее, расположенном в историческом особняке купцов Масловых, а потом направляются на осетровую ферму. "Царскую" рыбу, вес которой порой достигает 15 килограммов, разводят в огромных бассейнах. На ферме можно увидеть процесс доения: когда черную икру добывают, не убивая при этом рыб. Бонусом идет дегустация икры и водки.
© Фото : Ольга ЕреминаРазведение осетра в Алексине
Разведение осетра в Алексине
© Фото : Ольга Еремина
Разведение осетра в Алексине
За два года в такой тур съездили около трех тысяч туристов. "Группы посещают музей, обедают в местных кафе. Для такого нетуристического города это большой плюс", — считает Виталий Жевнеров.

Виноградные улитки старинной Коломны

Подмосковная Коломна стала еще одной точкой притяжения для гурманов. В последние годы ее исторический центр стал похож на старую Европу, говорят туроператоры. Это настоящий музей под открытым небом, с обилием вкусов и запахов. Сюда едут туристы из разных стран, чтобы ощутить настоящий русский колорит и попробовать, к примеру, пастилу, которую готовят из натуральных продуктов по старинным рецептам.
© РИА Новости / Владимир АстапковичМузей "Калачная" в Коломне
Музей Калачная в Коломне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Музей "Калачная" в Коломне
Несколько лет назад в Коломне возродили выпечку калачей — в пекарне проводят театрализованные экскурсии с дегустацией, позволяя туристам самим похлопотать у печи и заодно узнать, откуда пошли известные выражения: "Со свиным рылом — в калашный ряд", "Раскатал губу", "Дошел до ручки".
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПешеходная улица в городе Коломна
Пешеходная улица в городе Коломна
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Пешеходная улица в городе Коломна
С недавнего времени в Коломне можно отведать еще и виноградных улиток на экоферме. Экскурсия сюда входит в классические туры по городу. Кроме улиток, тут разводят коз зааненской породы и даже крокодилов. Стоимость программы для туристов — 2800 рублей.
© Фото : ЭкоДеревушкаУлиточная ферма в Коломне
Улиточная ферма в Коломне
© Фото : ЭкоДеревушка
Улиточная ферма в Коломне
Гостям предлагают посмотреть на процесс выращивания улиток, приготовить и продегустировать их под бокал шампанского, поучаствовать в мастер-классе по сыроварению, а напоследок — покормить с помощью специальной удочки крокодила.
2720003
ТуризмТуризмтуристыМоскваМалоярославецКоломнаМосковская областьАлексинТульская область
Рекомендуем
Кадр из сюжета телеканала Россия-1 об избиении в городе Подольске женщины, находящейся на 9-м месяце беременности
В Подольске беременную на девятом месяце жестоко избили соседи по дому
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов по итогам российско-китайских переговоров в Кремле
"Путин — самый близкий друг". Что дает России разворот в сторону Китая
Протесты на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году
Тяньаньмэнь американский, наш и настоящий
Женщина расплачивается наличными в Нью-Йорке
Американские СМИ: планета уползает из-под власти доллара, что делать
Лента
новостей
Бывший начальник УМВД России по г. Курску Николай Зайцев (справа)
"Устроил беспредел, как в 90-е": за что судят экс-главу УВД Курска
Мальчик в футболке с надписью США машет национальным флагом Китая на площади Тяньаньмэнь в Пекине
Как Пекин обходит американские запреты в торговой войне
Девушка с чашкой кофе летом
Смертельная чашка кофе. Ученые выяснили, что не стоит делать в жару
Американский крейсер Chancellorsville
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблем
Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 на площадке осмотра авиационной техники на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Военный эксперт рассказал о "неприятном сюрпризе" России для ВМС США
Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военных
Изображение новейшего авианосца США CVN-79 John F. Kennedy
Новейший американский авианосец оказался несовместим с F-35, пишут СМИ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за "Дружбы" по-деловому
"Памятник себе воздвиг нерукотворный". Что вы знаете о Пушкине?
Ксения Собчак
Собчак рассказала об отличии "благородных людей" от "дворняг"
Президент России Владимир Путин во время торжественной церемонии празднования 70-летия высадки союзников в Нормандии
Провал пятилетки. Почему Путина и Зеленского нет на праздновании во Франции
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:27В Госдуме прошла учебная эвакуация
17:26Путин считает, что Зеленский - хороший актер
17:26Смартфоны Huawei могут остаться без Facebook, Instagram и WhatsApp
17:23Путин рассказал о потерях Болгарии из-за отказа от Южного потока
17:21В Киевской области самолет Ан-2 совершил аварийную посадку на воду
17:21СК передумал арестовывать фигуранта дела об убийстве бизнесмена Калмановича
17:21Саакашвили подтвердил, что отказался идти на выборы в Раду вместе с Кличко
17:21НАСА планирует отправлять космических туристов на МКС дважды в год
17:19Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах
17:17Путин: многое из договора о Союзном государстве до сих пор не сделано
17:17Россия не отказывается от контактов с Зеленским, заявил Путин
17:16США с появлением сильных конкурентов сменили тактику, заявил Путин
17:16Захарова оценила сообщения СМИ об условии США о признании Асада
17:14Об объединении России и Белоруссии речи нет и быть не может, заявил Путин
17:13Бизнес и власти должны ориентироваться на действующий закон, заявил Путин
17:13Путин посоветовал бизнесменам не воровать и вести себя прилично
17:12Суд в Киеве запретил российской компании эксплуатацию самолетов "Руслан"
17:11Суд постановил завести уголовные дела на Порошенко, Гройсмана и Шокина
17:09Путин заявил, что власти будут следить за делом Калви
17:08Голунов отказался делать срезы ногтей, заявили в МВД
Лента новостейМолния