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РИА Новости

"Путин — самый близкий друг". Что дает России разворот в сторону Китая

08:00
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов по итогам российско-китайских переговоров в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов по итогам российско-китайских переговоров в Кремле
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости, Софья Мельничук. Владимир Путин и Си Цзиньпин давно называют себя не партнерами, а друзьями. Действительно, главы государств общаются постоянно — гораздо чаще, чем с любым другим коллегой. Но так ли успешно сотрудничество на самом деле — разбиралось РИА Новости.

Пушистая "мягкая сила"

Визит председателя КНР в Россию продлится три дня, что для государственных лидеров — немало. Однако обычным россиянам, особенно москвичам, его приезд запомнится не только подписанием миллиардных контрактов и заверениями в крепкой дружбе.
После трех лет переговоров Россия и Китай условились о передаче Московскому зоопарку двух панд. Теперь, чтобы посмотреть на этих милых животных, не придется ехать в провинцию Сычуань, где они родились. Самка Диндин и самец Жуи (его имя созвучно китайскому словосочетанию "исполнение желаний") поселятся в более суровой по климатическим условиям Москве.
Панды, однако, не подарок. С 1984 года Пекин сдает этих редких животных в аренду другим государствам. Контракты с зоопарками заключаются, как правило, на десять лет, и стоит это около миллиона долларов в год за особь. Все расходы по уходу за питомцами зоопарки берут на себя. Судя по информации на сайте госзакупок, молодых свежесрезанных побегов бамбука для кормления панд в Московском зоопарке планируется закупить более чем на 33 миллиона рублей. Детеныши, если они появятся, — собственность КНР.
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на церемонии передачи правительством Китая двух больших панд Московскому зоопарку
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин принимают участие в официальной церемонии передачи правительством Китая двух больших панд Московскому зоопарку
© РИА Новости / Александр Вильф
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Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на церемонии передачи правительством Китая двух больших панд Московскому зоопарку
Получить от Китая в аренду панду — дело непростое и небыстрое. Голландия, например, вела "пандовые переговоры" 16 лет, а Финляндия — десять. Передача млекопитающих уже получила название "пандовая дипломатия", а известные своей неуклюжестью животные стали символом китайской "мягкой силы".
Необычные подарки лидеры двух стран готовят к каждой своей встрече. В прошлый раз, совсем недавно — 26 апреля — Си Цзиньпин подарил российскому президенту столовое серебро из гостиницы "Дружба", а Путин в ответ — советский плакат, посвященный двустороннему сотрудничеству. До этого он преподносил коллеге картину из янтаря и нефритовые светильники (эти камни традиционно высоко ценятся в Китае), а также целую баню из алтайского кедра и запас любимого Си Цзиньпином мороженого. Председатель КНР в ответ дарил Путину письменный стол ручной работы с каллиграфическим узором, чжучжэнский гуцинь — традиционный китайский музыкальный инструмент, напоминающий гусли, и тяньцзиньский нижэньчжан — глиняную фигурку с лицом президента России.
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время экскурсии по Кремлю
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время экскурсии по Кремлю
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время экскурсии по Кремлю

От подарков к реальным сделкам

Во время переговоров стороны заключили еще несколько куда более важных, чем передача панд, сделок, в частности — о взаимных расчетах в национальной валюте. Москва и Пекин начали расширять взаиморасчеты в рублях и юанях почти десять лет назад. В декабре 2010 года на Московской бирже открылись взаимные торги юань-рубль. Таким образом, колебание доллара перестало влиять на котировки китайской и российской валют друг к другу. На 2018 год доля национальных валют во взаимных расчетах уже составила 15 процентов.
На фоне визита Си Цзиньпина в Москву были подписаны и соглашения между государственными органами и российскими и китайскими компаниями. В частности, "Росатом" построит два энергоблока для АЭС Сюйдапу (провинция Ляонин) Китайской государственной корпорации ядерной промышленности. Стоимость контракта оценивалась в 1,7 миллиарда долларов. С учетом ранее подписанного договора по Тяньваньской станции — крупнейшего совместного проекта в ядерной энергетике — "Росатом" до 2028 года должен будет изготовить совместно с китайскими партнерами четыре энергоблока новейшего поколения.
Москва и Пекин вложат миллиард долларов в научно-технический инновационный фонд. Задача проекта — инвестиции в сферу искусственного интеллекта, инновационных материалов, космических технологий. Это не первый опыт подобного сотрудничества. В 2012 году Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Китайская инвестиционная компания (CIC) уже учредили совместный инвестиционный фонд.
РФПИ также подписал соглашения с российским оператором связи "Мегафон", китайским интернет-гигантом Alibaba Group и российской компанией Mail.ru о создании совместного предприятия Aliexpress Russia. Это крупнейший проект в сфере электронной коммерции в России и СНГ. Эксперты оценивают его по меньшей мере в два миллиарда долларов.
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент ПАО "МТС" Алексей Корня и исполнительный генеральный директор Huawei Го Пин на церемонии подписания совместных документов в Кремле
Президент ПАО МТС Алексей Корня и исполнительный генеральный директор Huawei Го Пин на церемонии подписания совместных документов в Кремле
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент ПАО "МТС" Алексей Корня и исполнительный генеральный директор Huawei Го Пин на церемонии подписания совместных документов в Кремле
Не остались без внимания и другие направления сотрудничества. В присутствии глав государств соглашение о развитии технологий 5G заключили китайская компания Huawei и российский оператор связи МТС. Запуск сетей пятого поколения и интернета вещей (Internet of Things — интеграция реального и виртуального миров, где люди могут напрямую общаться с устройствами) намечен на 2019-2020 годы.
Торговый оборот между странами в прошлом году достиг 108 миллиардов долларов. Показатель стал настоящей вехой, ведь достижения планки в сто миллиардов ждали уже несколько лет.

Небезусловная дружба

"Мы с президентом Путиным установили тесные рабочие контакты, а также глубокую личную дружбу. За прошедшие шесть лет мы встречались почти тридцать раз. Россия для меня — самое посещаемое иностранное государство, а президент Путин — самый близкий друг и хороший коллега”, — признался глава КНР в Москве.
А в Петербурге он стал почетным гостем Международного экономического форума — одного из главных мероприятий по привлечению инвестиций в Россию. По некоторым оценкам, 70 процентов российского экспорта в Китай приходится на энергетику. Китайцы же в основном поставляют машинное оборудование (в частности для нефтяного сектора), которое западные страны перестали продавать России из-за санкций.
Притом что отношения выглядят многообещающими, некоторые цифры могут взывать беспокойство. Китай играет все большую роль в российской экономике. В 2018 году российский экспорт в КНР достиг 19 процентов, в то время как китайский в Россию остался неизменным: два-три процента. Россия рискует потерять роль равноправного партнера и стать более зависимой от восточного соседа.
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выступают на торжественном вечере, посвященном 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и КНР
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выступают на торжественном вечере, посвященном 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и КНР
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выступают на торжественном вечере, посвященном 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и КНР
Российское правительство критикуют и за неумение воспользоваться ситуацией в полной мере, взяв от Китая все, что он может предложить. Больше всего вопросов вызывают проекты в регионах, в основном инфраструктурные. Реализация многих из них затягивается, а то и вовсе превращается в "вечные стройки", на которые не хватает финансирования. Критики уверены, что за пять лет "разворота на восток" можно было достичь гораздо большего.
В то же время некоторые эксперты уверяют: сотрудничество идет на оптимальной скорости и в существующих условиях большего партнерам друг от друга ждать не стоит. Некоторые сложности в развитии инфраструктурных проектов действительно есть, отмечает эксперт Центра азиатско-тихоокеанских исследований ДВО РАН Иван Зуенко. Условия, на которых готова работать китайская сторона, как правило, не устраивают Россию.
Собеседник РИА Новости предостерегает от резких оценок: российско-китайское сотрудничество нельзя рассматривать как неудавшееся. "Оно такое, каким должно быть, учитывая потенциал рынков, состояние трансграничной инфраструктуры, объективные сложности в деловой коммуникации", — уверен Зуенко.
Так или иначе, в отсутствие альтернатив дружба с Китаем остается для России одним из приоритетов. На каждую проблемную сферу находится перспектива, а близкие отношения лидеров дают повод думать, что, несмотря на малопривлекательный инвестиционный климат и не самую конкурентоспособную экономику, Россия остается в глазах растущего Китая важным партнером.
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КитайРоссияВ мире
Популярные комментарии
Что дает России "дружба" с Китаем? Бесконечные опустошенные земельные участки, где раньше была тайга и леса в Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке. Не пора ли прекратить так дружить??? Китайцы в убыток себе не дружат ни с кем. Даже с русскими. Наше лесное богатство в обмен на панд в Московском зоопарке. Просто смешно!
7 июня, 10:50
ВРВиктория Рощенко
11000010
Распродавая страну китайцам, Путин как обычно не видит дальше своего тающего президентского срока. А нашим детям это расхлебывать, живя в полу-китайской провинции.
7 июня, 11:21
ЕМЕнисей Могучий
600108
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