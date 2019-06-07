"Чудо-женщина" Галь Гадот померила золотую броню

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. За год до премьеры сиквела "Чудо-женщины" режиссер Пэтти Дженкинс показала первый постер с актрисой Галь Гадот в главной роли.

На постере героиня из вселенной DC Диана (Галь Гадот) появилась в броне Золотого Орла на радужном фоне. Костюм, который примерила актриса, известен по оригинальным комиксам.

By now you’ve heard: WB isn’t going to Hall H this year. We’re so sad to miss you there! And waiting until Dec. to start our official #WW84 campaign in full-- But the truth is… we can just… barely… wait… pic.twitter.com/QllFzhYRA6 — Patty Jenkins (@PattyJenks) 5 июня 2019 г.

О сюжете картины пока известно только то, что действие картины происходит в 80-е годы и что Чудо-женщина сразится со своей легендарной противницей Женщиной-гепардом (Кристен Уиг).