"Чудо-женщина" Галь Гадот померила золотую броню

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. За год до премьеры сиквела "Чудо-женщины" режиссер Пэтти Дженкинс показала первый постер с актрисой Галь Гадот в главной роли.
На постере героиня из вселенной DC Диана (Галь Гадот) появилась в броне Золотого Орла на радужном фоне. Костюм, который примерила актриса, известен по оригинальным комиксам.
By now you’ve heard: WB isn’t going to Hall H this year. We’re so sad to miss you there! And waiting until Dec. to start our official #WW84 campaign in full-- But the truth is… we can just… barely… wait… pic.twitter.com/QllFzhYRA6— Patty Jenkins (@PattyJenks) 5 июня 2019 г.
О сюжете картины пока известно только то, что действие картины происходит в 80-е годы и что Чудо-женщина сразится со своей легендарной противницей Женщиной-гепардом (Кристен Уиг).
Выход "Чудо-женщина: 1984" запланирован на 5 июня 2020 года.
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