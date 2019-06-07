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РИА Новости
Культура

"Чудо-женщина" Галь Гадот померила золотую броню

01:16
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© AFP 2019 / Jean-Baptiste LacroixИзраильская актриса Гал Гадот
Израильская актриса Гал Гадот
© AFP 2019 / Jean-Baptiste Lacroix
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. За год до премьеры сиквела "Чудо-женщины" режиссер Пэтти Дженкинс показала первый постер с актрисой Галь Гадот в главной роли.
На постере героиня из вселенной DC Диана (Галь Гадот) появилась в броне Золотого Орла на радужном фоне. Костюм, который примерила актриса, известен по оригинальным комиксам.
О сюжете картины пока известно только то, что действие картины происходит в 80-е годы и что Чудо-женщина сразится со своей легендарной противницей Женщиной-гепардом (Кристен Уиг).
Выход "Чудо-женщина: 1984" запланирован на 5 июня 2020 года.
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