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РИА Новости

"Устроил беспредел, как в 90-е": за что судят экс-главу УВД Курска

08:00
21218
© Фото : пресс-служба УМВД России по г. КурскуБывший начальник УМВД России по г. Курску Николай Зайцев (справа)
Бывший начальник УМВД России по г. Курску Николай Зайцев (справа)
© Фото : пресс-служба УМВД России по г. Курску
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости, Ксения Клепча. Убийства конкурентов, попытка развязать войну между криминальными кланами, рэкет и мошенничество — вот неполный перечень преступлений, в которых обвиняют жителя Курска Дмитрия Волобуева и нескольких его подельников. Среди предполагаемых членов ОПГ — бывший начальник местного управления МВД, заместитель главы администрации города Сергей Зайцев и его сын. Следствие считает, что покровительство высокопоставленного чиновника долгие годы позволяло банде уходить от наказания.

Криминальные войны

В СК банду Волобуева называют одной из самых влиятельных и жестоких в регионе. Ее предполагаемый лидер — 41-летний бизнесмен Дмитрий Волобуев по прозвищу Волобуй — начинал карьеру в частном охранном предприятии в конце 90-х.
© Фото : Курские известияСудебное заседание по делу "банды Волобуя"
Судебное заседание по делу банды Волобуя
© Фото : Курские известия
Судебное заседание по делу "банды Волобуя"
Он быстро вошел в местную криминальную среду, но собственную группировку собрал только через десять лет. По версии следствия, Волобуев с молодости увлекался спортом и в "команду" набирал тех, кто разделял его хобби. Всех подчиненных распределил по двум структурным подразделениям: одно занималось экономическими преступлениями, другое — сопутствующей "грязной работой".
В правоохранительных органах считают, что за экономическое "направление" отвечал брат Волобуева Николай. Его структура контролировала несколько городских предприятий и вела бухгалтерию группировки.
Члены "силовой секции", в свою очередь, запугивали бизнесменов, отказывавшихся сотрудничать "по-хорошему", и формировали имидж ОПГ как одной из самых влиятельных и жестоких банд региона. Кроме того, следствие приписывает Волобуеву интриги в местной преступной среде.
В частности, в 2012-м, чтобы поссорить два конкурирующих клана, лидер банды поручил сжечь BMW X5, принадлежавший одному из криминальных лидеров. По задумке потерпевший должен был заподозрить в поджоге не людей Волобуева, а своего главного конкурента, после чего — развязать войну.
© Фото : пресс-служба УМВД России по г. КурскуБывший начальник УМВД России по г. Курску Николай Зайцев (справа)
Бывший начальник УМВД России по г. Курску Николай Зайцев (справа)
© Фото : пресс-служба УМВД России по г. Курску
Бывший начальник УМВД России по г. Курску Николай Зайцев (справа)
Удался ли план, следствие не уточняет, однако "бригада" Волобуя постепенно укрепляла позиции. Этому способствовали и влиятельные покровители: по версии следствия, в ОПГ числился экс-глава МВД по Курску, заместитель руководителя администрации города Сергей Зайцев.

Личная месть

По версии обвинения, чаще всего, чтобы заставить бизнесменов "сотрудничать" с группировкой, было достаточно запугивания. В то же время на счету банды два убийства. Силовое подразделение ОПГ избавлялось от тех, с кем у Волобуева были личные счеты. О невероятной мстительности лидера группировки ходили легенды.
Первой жертвой стал местный криминальный авторитет Сергей Делюкин по кличке Диля. Волобуев считал, что Диля причастен к покушению на его жизнь. В июне 2010-го возле кафе "Шанталь" в Курске неизвестные серьезно ранили лидера банды, он выжил, но лишился части ноги. Спустя несколько лет Волобуев вычислил обидчиков.
© Фото : Курские известияСудебное заседание по делу "банды Волобуя"
Судебное заседание по делу банды Волобуя
© Фото : Курские известия
Судебное заседание по делу "банды Волобуя"
Утром 9 февраля 2013-го Диля вышел из дома вынести мусор. Киллер выпустил в него девять пуль, шесть попали в цель.
По словам родственников, Диля, хоть и был тяжело ранен, оставался в сознании: пули прошли навылет и жизненно важных органов не задели. Близкие считают, что его добили действия Сергея Зайцева — на тот момент заместителя главы управления МВД.
"Зайцев первым прискакал на место. Зачем он туда приехал? Он не дал вывезти (пострадавшего с места происшествия. — Прим. ред.), — рассказала журналистам после первого заседания суда мать Делюкина. — Мне сказали: было указание — не вывозить".
Второй жертвой группировки стал местный бизнесмен Ходыревский, публично оскорбивший Волобуева. По версии следствия, главарь банды отомстил не сразу: его люди расправились с обидчиком спустя год. Вечером 20 апреля 2015-го Ходыревский получил две пули в спину и через сутки скончался в больнице.

Сам себя подставил

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Силовики считают, что банду Волобуя сгубила жажда власти и попытки перессорить и устранить конкурентов. Его имя всплыло в ходе расследования других уголовных дел, связанных с войнами между преступными группировками.
В марте 2017-го Волобуева задержали. Сначала ему предъявили обвинение в организации двух убийств и мошенничестве. Вместе с ним взяли и непосредственных исполнителей убийств. Они пошли на сделку со следствием и добавили подробностей о деятельности ОПГ. А когда слухи об аресте Волобуева распространились по городу, в полицию хлынули заявления от жертв рэкета.
В одной из таких жалоб оказались имена заместителя главы администрации Курска, бывшего начальника местного управления МВД Сергея Зайцева и его сына. По версии следствия, Зайцев и Волобуев отобрали у одного из бизнесменов часть гаражно-строительного кооператива. Зайцева арестовали через несколько месяцев.
Следователи выяснили, что главарь банды сумел нажиться даже на своей инвалидности. После покушения в 2012 году Волобуев обзавелся протезом стоимостью около 2,5 миллиона рублей. Приобрел его сам, но потом умудрился дважды компенсировать стоимость покупки за счет государства.
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На скамье подсудимых оказались десять преступников. Двое — исполнители убийств — уже получили сроки. Несмотря на активное сотрудничество со следствием, им не удалось избежать сурового наказания: киллерам дали 12 и 15 лет колонии.
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