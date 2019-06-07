"Устроил беспредел, как в 90-е": за что судят экс-главу УВД Курска

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости, Ксения Клепча. Убийства конкурентов, попытка развязать войну между криминальными кланами, рэкет и мошенничество — вот неполный перечень преступлений, в которых обвиняют жителя Курска Дмитрия Волобуева и нескольких его подельников. Среди предполагаемых членов ОПГ — бывший начальник местного управления МВД, заместитель главы администрации города Сергей Зайцев и его сын. Следствие считает, что покровительство высокопоставленного чиновника долгие годы позволяло банде уходить от наказания.

Криминальные войны

В СК банду Волобуева называют одной из самых влиятельных и жестоких в регионе. Ее предполагаемый лидер — 41-летний бизнесмен Дмитрий Волобуев по прозвищу Волобуй — начинал карьеру в частном охранном предприятии в конце 90-х.

Он быстро вошел в местную криминальную среду, но собственную группировку собрал только через десять лет. По версии следствия, Волобуев с молодости увлекался спортом и в "команду" набирал тех, кто разделял его хобби. Всех подчиненных распределил по двум структурным подразделениям: одно занималось экономическими преступлениями, другое — сопутствующей "грязной работой".

В правоохранительных органах считают, что за экономическое "направление" отвечал брат Волобуева Николай. Его структура контролировала несколько городских предприятий и вела бухгалтерию группировки.

Члены "силовой секции", в свою очередь, запугивали бизнесменов, отказывавшихся сотрудничать "по-хорошему", и формировали имидж ОПГ как одной из самых влиятельных и жестоких банд региона. Кроме того, следствие приписывает Волобуеву интриги в местной преступной среде.

В частности, в 2012-м, чтобы поссорить два конкурирующих клана, лидер банды поручил сжечь BMW X5, принадлежавший одному из криминальных лидеров. По задумке потерпевший должен был заподозрить в поджоге не людей Волобуева, а своего главного конкурента, после чего — развязать войну.

Удался ли план, следствие не уточняет, однако "бригада" Волобуя постепенно укрепляла позиции. Этому способствовали и влиятельные покровители: по версии следствия, в ОПГ числился экс-глава МВД по Курску, заместитель руководителя администрации города Сергей Зайцев.

Личная месть

По версии обвинения, чаще всего, чтобы заставить бизнесменов "сотрудничать" с группировкой, было достаточно запугивания. В то же время на счету банды два убийства. Силовое подразделение ОПГ избавлялось от тех, с кем у Волобуева были личные счеты. О невероятной мстительности лидера группировки ходили легенды.

Первой жертвой стал местный криминальный авторитет Сергей Делюкин по кличке Диля. Волобуев считал, что Диля причастен к покушению на его жизнь. В июне 2010-го возле кафе "Шанталь" в Курске неизвестные серьезно ранили лидера банды, он выжил, но лишился части ноги. Спустя несколько лет Волобуев вычислил обидчиков.

Утром 9 февраля 2013-го Диля вышел из дома вынести мусор. Киллер выпустил в него девять пуль, шесть попали в цель.

По словам родственников, Диля, хоть и был тяжело ранен, оставался в сознании: пули прошли навылет и жизненно важных органов не задели. Близкие считают, что его добили действия Сергея Зайцева — на тот момент заместителя главы управления МВД.

"Зайцев первым прискакал на место. Зачем он туда приехал? Он не дал вывезти (пострадавшего с места происшествия. — Прим. ред.), — рассказала журналистам после первого заседания суда мать Делюкина. — Мне сказали: было указание — не вывозить".

Второй жертвой группировки стал местный бизнесмен Ходыревский, публично оскорбивший Волобуева. По версии следствия, главарь банды отомстил не сразу: его люди расправились с обидчиком спустя год. Вечером 20 апреля 2015-го Ходыревский получил две пули в спину и через сутки скончался в больнице.

Сам себя подставил

Силовики считают, что банду Волобуя сгубила жажда власти и попытки перессорить и устранить конкурентов. Его имя всплыло в ходе расследования других уголовных дел, связанных с войнами между преступными группировками.

В марте 2017-го Волобуева задержали. Сначала ему предъявили обвинение в организации двух убийств и мошенничестве. Вместе с ним взяли и непосредственных исполнителей убийств. Они пошли на сделку со следствием и добавили подробностей о деятельности ОПГ. А когда слухи об аресте Волобуева распространились по городу, в полицию хлынули заявления от жертв рэкета.

В одной из таких жалоб оказались имена заместителя главы администрации Курска, бывшего начальника местного управления МВД Сергея Зайцева и его сына. По версии следствия, Зайцев и Волобуев отобрали у одного из бизнесменов часть гаражно-строительного кооператива. Зайцева арестовали через несколько месяцев.

Следователи выяснили, что главарь банды сумел нажиться даже на своей инвалидности. После покушения в 2012 году Волобуев обзавелся протезом стоимостью около 2,5 миллиона рублей. Приобрел его сам, но потом умудрился дважды компенсировать стоимость покупки за счет государства.

Следствие длилось почти два года. Обвинение предъявлено по многим статьям: от уничтожения чужого имущества до создания преступной группировки. Уголовное дело заняло 105 томов. Сейчас материалы уже в суде.