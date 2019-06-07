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РИА Новости

Тяньаньмэнь американский, наш и настоящий

08:00
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© REUTERS / Shunsuke Akatsuka/FileПротесты на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году
Протесты на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году
© REUTERS / Shunsuke Akatsuka/File
Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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Государственный визит китайского лидера Си Цзиньпина в Россию совпал с годовщиной, которая никак в программе визита не фигурировала: 30 лет разгона массовых манифестаций на центральной пекинской площади Тяньаньмэнь (4 июня 1989 года). Понятно, что в ходе визита обсуждалось что угодно, кроме трактовки исторических событий, — не для того встречались, оставьте далекое прошлое историкам.
Зато на годовщине хорошо и скоординированно оттоптались все традиционные пропагандисты "глобальных ценностей". Было сказано все, что от них и ожидалось: "Коммунистическое правительство хочет контролировать будущее путем подавления прошлого" (это The New York Times, а может, и The Washington Post — разницы никакой, и читать незачем).
В принципе, понятна нежная любовь западников к подобным юбилеям: они думают, что в постоянном напоминании о таких событиях их сила. А еще их сила в неправде, то есть в выстраивании альтернативной версии случившегося. Альтернативной, фальшивой и примитивной до уровня комикса.
Комикса — или компьютерной игры: интересно, появится ли игра "Выйди на Тяньаньмэнь и победи диктаторский режим"? Так или иначе, на днях Мария Захарова, официальный представитель МИД России, рассказала о том, как официальный Вашингтон рекомендовал крупным американским разработчикам наладить выпуск серии видеоигр, которые призваны "ориентировать подрастающее поколение на борьбу с диктаторскими режимами". Делят весь мир по принципу "свой — чужой", при этом используют весь набор инструментов, которые должны были оставаться уже в прошлом: дезинформацию, фейки, подмену понятий и так далее, добавила Захарова.
Площадь Тяньаньмэнь в Пекине
4 июня, 15:26
Расстрел на площади Тяньаньмэнь: 30 лет китайской трагедииМногие считают: если бы волнения в Пекине в 1989 году не были прекращены силой ‒ а иначе не получалось, ‒ не было бы сегодняшних достижений Китая.
Итак, смелые пекинские студенты 1989 года вышли на площадь, чтобы свергнуть диктаторов, повести Китай с Востока на Запад, присоединив его к семье "цивилизованных народов", но были разогнаны со многими тысячами жертв — это американский (и прочий) Тяньаньмэнь. У китайских властей Тяньаньмэнь свой, они твердо следуют принятому однажды решению: делать вид, что не то чтобы никакого Тяньаньмэня не было, но о нем не стоит пока говорить. Исходят из холодного расчета: сегодня участникам тех событий за 50, через пару десятилетий можно будет обсуждать случившееся более спокойно.
Но нам-то интересно это сделать сегодня. В частности, мне — человеку, который общался с китайцами, побывавшими тогда на площади и рассказывавшими совсем не американскую версию того, что там на самом деле было.
И вот одна необычная газета — гонконгская South China Morning Post — опубликовала к годовщине шесть исследовательских материалов (вот первый из них, со ссылками на прочие) о том, как же все было на самом деле. Необычна газета тем, что она, бесспорно, китайская (ее владелец — глава Alibaba Джек Ма), но при этом англоязычная, рассчитанная на соответствующую глобальную аудиторию и сохранившая стиль и политику времен, когда Гонконг был еще британской колонией. Важно: люди в этой газете имеют очень хороший доступ к фактам.
Там главное — мелочи, проскальзывающие в текстах как бы случайно. То, что из Китая потом выехали на Запад целых 400 диссидентов, которые так и не почувствовали там себя своими, — это вроде бы понятно, наши диссиденты ощущали тот же синдром. А с другой стороны, они же вроде как хотели увести Китай на Запад — так что же у них на этом Западе пошло не так? Или они добивались чего-то другого?
А еще — вот: очистка площади от уже довольно немногочисленных тогда демонстрантов началась, когда прозвучали выстрелы "из других частей города". А что там было, в этих других частях, кто стрелял и в кого? В игровых комиксах американской пропаганды в кадр эти "другие части" почему-то не попадают.
Мужчина стоит перед колонной танков на проспекте Вечного Мира в Пекине, Китай. 5 июня 1989
4 июня, 00:51
События на площади Тяньаньмэнь в Пекине 1989 года
И почему официальное число погибших (247 человек) включает в себя военнослужащих, причем в Пекине в целом — что с ними произошло, кто в них стрелял? Безоружные студенты с прекрасными лицами?
Наконец, сегодня в гонконгской и прочих газетах публикуют подробности насчет того, что происходило в те дни в высшем руководстве страны. И опять в тексте попадаются мелочи весьма существенные. В основном о том, что произошло после очистки площади от демонстрантов. Последние вроде бы выступали за реформы — а что, если не реформы, вело то самое руководство десять лет до того? И ведь после Тяньаньмэня реформы затормозили, их архитектор Дэн Сяопин отошел от дел и вернулся, снова запустив те самые реформы, только в 1992 году. Через три года.
В общем, есть очень много фактов в пользу того, что мне рассказывали под большим секретом участники тех событий: что по всей стране происходили очень разные выступления под разными лозунгами, но суть их была в том, что с реформами надо кончать. Потому что из-за них одни богатеют, а другие нет, и это называется коррупцией. Надо возвращаться к Мао Цзэдуну.
Знаете, на что это похоже? На СССР в 1950-е годы. Вы думаете, десталинизация шла при единодушной поддержке всего народа? А не было ли недовольства, а то и выступлений против перемен? А — страшно сказать — была ли у десталинизаторов поддержка твердого большинства, не в руководстве, а в целом? Очень темные страницы нашей истории…
Конечно, у нас — свой Тяньаньмэнь, мало похожий на фальшивую американскую и почти отсутствующую китайскую картинку. Мы сравниваем те события со своими демонстрациями в Москве в конце 80-х, с "болотными выступлениями" уже более близкой эпохи; мы вспоминаем, что примерно в те же дни в Пекине был Михаил Горбачев, положивший начало историческому примирению двух держав вплоть до нынешнего их стратегического партнерства (смотри итоги визита Си Цзиньпина в Россию)…
Женщины позируют с национальными флагами на площади Тяньаньмэн в Пекине
15 мая, 08:00
"Прости, Мао, мы все продали": пропаганда готовится к юбилею Тяньаньмэнь
В российском экспертном сообществе сложилось что-то вроде консенсуса: если бы в Китае в 1989 году не было Тяньаньмэня (безусловно, трагических событий), то сегодня Китай не был бы первой/второй державой мира, экономическим и прочим чудом. А вот что было бы, если бы пекинское руководство действовало тогда как-то по-другому или бездействовало, — ну это хороший материал опять же для компьютерной игры.
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