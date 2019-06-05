МИД обратил внимание на рекомендации США по разработке видеоигр

"Мы видим стремительное наступление именно в пропагандистском плане Вашингтона. Это все ведется по целому ряду направлений... Вот, например, мы обратили внимание на рекомендации Вашингтона по разработке видеоигр о борьбе с диктаторскими режимами", - сказала Захарова на брифинге.

Как пояснила Захарова, стало известно, что Вашингтон рекомендовал крупным американским разработчикам игровой цифровой продукции наладить выпуск серии видеоигр, которые призваны ориентировать подрастающее поколение на борьбу с диктаторскими режимами. Она отметила, что согласно рекомендациям, программные продукты должны способствовать объединению "сил добра и справедливости против глобальных угроз демократии со стороны авторитаризма".

"Вместо того чтобы действительно заниматься проблематикой объединения на глобальном уровне, вернуться, возможно, к обсуждению того, в чем также проявили себя США – к вопросам глобализации, может быть, вывода ее на новый уровень, либо такого правильного и гармоничного сочетания глобализации, сохранения национальной идентичности, мы видим, чем занимаются эти идеологи. Делят весь мир по принципу "свой - чужой", при этом используют весь набор инструментов, которые должны были оставаться уже в прошлом – дезинформация, фейки, подмена понятий и так далее", - добавила Захарова.