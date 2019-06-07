Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T08:00Z
https://ria.ru/20190607/1555335212.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/153396/80/1533968071_0:219:4256:2613_1036x0_80_0_0_50841bda6162f6ab69941951aef3d740.jpg
РИА Новости

Большой китайский размен. КНР допускает российский СПГ на свои рынки

08:00
23676
© AFP 2019Российский танкер "Владимир Русанов" со сжиженным природным газом в порту города Наньтун, КНР
Российский танкер Владимир Русанов со сжиженным природным газом в порту города Наньтун, КНР
© AFP 2019
Дмитрий Лекух
Дмитрий Лекух
Все материалы
Пока одно из самых, пожалуй, конкретных и даже, можно сказать, сенсационных событий "вокруг" визита китайского лидера в Россию произошло в минувшую среду, 5 июня. "НОВАТЭК" и Газпромбанк как представители российской стороны подписали юридически обязывающие базовые условия соглашения с китайской нефтехимической компанией Sinopec не больше ни меньше как об образовании совместного предприятия, которое и займется продажей российского сжиженного природного газа на колоссальных внутренних рынках Китайской Народной Республики. В пресс-релизе "НОВАТЭКа" при этом специально уточняется, что речь идет о продаже газа непосредственно конечным потребителям.
Для начала — о чем, собственно, речь.
Как заявил глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон, слова которого приводятся в официальном пресс-релизе компании, совместное предприятие "не только позволяет гарантировать сбыт производимого СПГ, но и открывает возможности инвестирования в развитие сегмента конечного потребления на одном из крупнейших и быстрорастущем рынке газа и СПГ в мире". При этом уточняется, что подписанное с китайскими товарищами соглашение лежит в русле долгосрочной стратегии компании по созданию стоимости по всей цепочке от добычи и сжижения природного газа до реализации СПГ потребителям. То есть, по сути, "НОВАТЭК" собирается сделать то, что в свое время "Газпрому" не дали сделать в Европейском Союзе: выйти по цепочке на конечного потребителя. Тогда европейские страны сочли подобный уровень энергетической интеграции с российской "энергетической платформой" недопустимым и, самое главное, небезопасным. Потому что, с их точки зрения, после подобной экспансии "Газпрома" европейские рынки становились бы слишком "зависимыми" от России. И в общем это "возражение" даже в России было признано формально достаточно справедливым.
Китайские энергетики же не просто не возражают против подобной схемы, но даже, как мы видим, собираются помогать (пока по сектору СПГ, но, насколько нам известно, за происходящим очень внимательно наблюдают и в "Газпроме") через механизмы создания СП.
Почему?
Флот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГ
30 мая, 10:01
Продается свобода. Дорого! Минэнерго США назвало СПГ "газом свободы" В Соединенных Штатах объявили свой СПГ "молекулами свободы". В Минэнерго заявили, что американский газ обеспечит мир чистой энергией и поддержит энергетическую безопасность союзников. В США этой свободы – девать некуда.
Ответ на этот вопрос, лежащий в двух плоскостях, как краткосрочной "оперативной", так и долгосрочной "стратегической", достаточно очевиден. Более того: все было сделано настолько демонстративно и публично, что о нем даже и не надо гадать.
Что касается "оперативной" составляющей, то тут и нам, и китайцам имеет смысл благодарить наших общих заокеанских "партнеров": на очередном витке китайско-американского экономического противостояния в режиме "торговой войны" Китай просто сначала вытеснил американский СПГ со своих рынков. А с начала нынешнего лета еще и обложил его встречными пошлинами так, что любые поставки американских "молекул свободы" в КНР, и так, в общем-то, недешевых, стали вообще бессмысленными. И краткосрочная — как, кстати, и среднесрочная — ставка китайских партнеров на российские поставки топлива в данной ситуации выглядит вполне логичной и обоснованной: газ Китаю все равно приходится импортировать и тут никому и ничего не нужно даже и объяснять.
Тут важнее другое.
Глобальные рынки СПГ регулируются иначе, чем привычные нам "трубопроводные", и поставки на них куда более, если хотите, "мобильны". Грубо: где за содержимое газовоза больше платят, туда эта здоровенная железная дура и плывет. И у китайцев как у крупных потребителей тут может быть только две стратегии: либо, извините за профессиональный сленг, "убивать ценой", то есть постоянно балансировать на уровне "игры на повышение". Либо выстраивать ситуацию с российскими партнерами так, чтобы для них поставки в Китай были приоритетными, несмотря на любые волатильности глобальной рыночной конъюнктуры. И создание для них возможности извлечения прибыли на каждом из этапов производственной цепочки — от добычи природного газа до продажи топлива конечному потребителю — в этом смысле очень хорошее и вполне логичное предложение. После реализации которого у российского ямальского газа, который добывается и торгуется "НОВАТЭКом", кстати, совместно в том числе и с китайскими партнерами, что называется, "возникает и закрепляется приоритет". То есть с учетом того, что за российским СПГ сейчас выстраивается самая настоящая очередь, Китай просто занимает в ней свое законное первое место.
Остальным, в том числе европейским, претендентам на российские объемы СПГ предлагается цивилизованно обождать.
Специализированная буровая установка Арктика, на заводее по сжижению природного газа на Ямале
29 апреля, 08:00
Нескучные будни российской СПГ-отрасли
Безусловно, стратегически выгодно это предложение и российской газовой отрасли: "длинные" защищенные контракты не на одно десятилетие вперед — от таких предложений не отказываются по определению. Просто потому, что это хоть и довольно "локальный", но самый настоящий прорыв. Ибо, имея такие гарантированные объемы поставок, можно и на остальных рынках себя достаточно свободно вести.
И вот здесь как раз имеет смысл посмотреть и на упомянутую выше "стратегическую составляющую" вопроса.
Китай, вообще-то, крайне неохотно допускает к своему внутреннему спросу любых внешних игроков, тут даже доказывать никому ничего не надо. Если не верите нам, то спросите Дональда Трампа, по каким именно причинам он развязывает сейчас с КНР весьма недешево обходящуюся обеим сторонам торговую и экономическую войну. Но отношения с Россией, судя по всему, решено строить совсем на иных стратегических принципах. И, демонстрируя такую беспрецедентную экономическую открытость при работе с российскими партнерами, Китай реально показывает свою готовность выйти на такой уровень интеграции, о котором ни одна страна в мире, кроме нашей, не может даже и чисто теоретически говорить: энергетическая безопасность — штука отнюдь не абстрактная. Это реальный ключ к экономике любой, даже самой великой страны.
Что при этом особенно важно: подобного рода модель не предусматривает никакого "объединения экономик", которая в базовой китайской стратегии зачастую сводится к "поглощению": Китай слишком велик. Но только не в данном случае. И Российская Федерация, и, тем более Китайская Народная Республика, как любые подлинно великие державы, построенные по принципам "национального государства", особенно тщательно охраняют любой в том числе и экономический суверенитет. То есть обе стороны, как и раньше, признают за соседом право жить прежде всего своими собственными интересами и приоритетами. При этом уровень взаимного доверия уже таков, что там, где обеим сторонам объективно выгодно совместно "похозяйствовать", — почему бы и нет.
Завод Ямал СПГ-1
23 мая, 08:00
Арктический локомотив, или Десятки миллиардов в новые мощности СПГ
Выгодно же!
Вот и тут мы, по сути, продаем Китаю своеобразную "подушку энергетической безопасности", а безопасность — вообще в нынешнем неспокойном и нестабильном мире весьма востребованный и дорогостоящий товар. Но Китай сумел предложить за него весьма достойную цену: допуск на свои внутренние рынки.
Пусть и через механизмы СП.
И — что здесь особенно важно — сделка "НОВАТЭКа" и Газпромбанка с китайской нефтехимической компанией Sinopec, судя по всему, рассматривается обеими сторонами именно как "модельная". То есть открывающая окно возможностей действовать по этим стандартам и в иных представляющих обоюдный интерес отраслях. И когда российский лидер Владимир Путин на совместной пресс-конференции с председателем Си вместе говорят о "новых формах экономического сотрудничества и взаимодействия", — то вот, полюбуйтесь: это именно что одна из них. Вполне в конкретике, а через какое-то время — уже и, что называется, "в железе". И это — всего один пример интеграционной стратегии. Хотя и, согласитесь, мягко говоря, — достаточно важный пример.
34255008
Обсудить 17
КитайРоссияАвторыЭкономика
Популярные комментарии
Когда Европа поймёт что их отоваривают не в первую очередь, а по остаточному принципу, просветление в мозгах обязательно настанет.
7 июня, 08:13
CCicicipi
3410000
А ещё Китай заключил соглашение с Российской Академией Наук. Мы разрабатываем новейшие технологии, а китайцы согласны инвестировать в их воплощение.
7 июня, 08:52
mm3minaeva
1120000
Рекомендуем
Женщина расплачивается наличными в Нью-Йорке
Американские СМИ: планета уползает из-под власти доллара, что делать
РИА
Новости
Протесты на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году
Тяньаньмэнь американский, наш и настоящий
Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 на площадке осмотра авиационной техники на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Военный эксперт рассказал о "неприятном сюрпризе" России для ВМС США
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
Крейсер ВМС США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
Лента
новостей
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военных
Изображение новейшего авианосца США CVN-79 John F. Kennedy
Новейший американский авианосец оказался несовместим с F-35, пишут СМИ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за "Дружбы" по-деловому
Американский крейсер Chancellorsville
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблем
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов по итогам российско-китайских переговоров в Кремле
"Путин — самый близкий друг". Что дает России разворот в сторону Китая
Денежные купюры Украины и квитанция за оплату коммунальных услуг
Ляшко рассказал, как Киев обманул украинцев с газом
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев высмеял украинского эксперта за ложь в прямом эфире "России 1"
Мальчик в футболке с надписью США машет национальным флагом Китая на площади Тяньаньмэнь в Пекине
Как Пекин обходит американские запреты в торговой войне
СК возбудил дело по факту беременности малолетней девочки в Подмосковье
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:27Премьер Словакии заявил, что антироссийские санкции не помогают никому
17:27В Госдуме прошла учебная эвакуация
17:26Путин считает, что Зеленский - хороший актер
17:26Смартфоны Huawei могут остаться без Facebook, Instagram и WhatsApp
17:23Путин рассказал о потерях Болгарии из-за отказа от Южного потока
17:21В Киевской области самолет Ан-2 совершил аварийную посадку на воду
17:21СК передумал арестовывать фигуранта дела об убийстве бизнесмена Калмановича
17:21Саакашвили подтвердил, что отказался идти на выборы в Раду вместе с Кличко
17:21НАСА планирует отправлять космических туристов на МКС дважды в год
17:19Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах
17:17Путин: многое из договора о Союзном государстве до сих пор не сделано
17:17Россия не отказывается от контактов с Зеленским, заявил Путин
17:16США с появлением сильных конкурентов сменили тактику, заявил Путин
17:16Захарова оценила сообщения СМИ об условии США о признании Асада
17:14Об объединении России и Белоруссии речи нет и быть не может, заявил Путин
17:13Бизнес и власти должны ориентироваться на действующий закон, заявил Путин
17:13Путин посоветовал бизнесменам не воровать и вести себя прилично
17:12Суд в Киеве запретил российской компании эксплуатацию самолетов "Руслан"
17:11Суд постановил завести уголовные дела на Порошенко, Гройсмана и Шокина
17:09Путин заявил, что власти будут следить за делом Калви
Лента новостейМолния