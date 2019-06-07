Американские СМИ: планета уползает из-под власти доллара, что делать

"Союзники США, стремясь ослабить американский контроль над международной торговлей, разрабатывают альтернативные системы, которые не зависят от валюты США. Великобритания, Германия и Франция не поддержали санкции, включающие запрет на долларовые операции с иранскими банками. Таким образом, они настраивают систему, чтобы позволить компаниям торговать с Ираном без использования долларов.
<…> Иран является давним торговым партнером (Индии. — Прим.ред.), а Индия хочет иранской нефти. Индия начала использовать аналогичную альтернативную систему в ноябре, и, согласно отчетам о доставке, международные компании уже используют ее для торговли с иранскими предприятиями, на которые распространяются санкции. Китай и Россия, также стремящиеся вырваться из-под контроля США, продвигают собственные альтернативы глобальной системе банковских переводов, которую США фактически контролируют, и заключают сделки по торговле юанями и рублями вместо долларов."