Американские СМИ: планета уползает из-под власти доллара, что делать

Одно из самых поразительных изменений в официальном внешнеполитическом дискурсе США за последние годы заключается в том, что американские СМИ, дипломаты, чиновники и эксперты перестали стесняться открыто говорить о том, что доллар — это финансовое оружие, которое используется Вашингтоном для угнетения геополитических конкурентов. Еще несколько лет назад за озвучивание вполне очевидного тезиса "доллар — это не столько валюта, сколько инструмент американской гегемонии" российский колумнист получал обвинения в распространении конспирологии и в том, что он "пишет кремлевскую пропаганду". Сейчас фраза "Доллар лежит в основе американской мощи. Соперники создают обходные пути" — стала заголовком лонгрида Wall Street Journal . Американцы не просто сняли маску имперского оскала со своей собственной финансовой системы, но еще и демонстрируют довольно серьезное беспокойство по поводу того, что их противники (и даже союзники) пытаются избавиться от долларовой зависимости.

Сейчас защитники (в том числе российские) Pax Americana перешли от позиции "в долларовой системе нет никакой проблемы" к позиции "да, долларовая система — это плетка Дяди Сэма, но вы от нее не сможете увернуться, а потому все должны срочно вылизать американские сапоги". Собственно, этот нехитрый месседж читается в многочисленных статьях как мировой, так и российской прессы, которая периодически использует статистику международной торговли или транзакций через систему SWIFT для демонстрации: ни евро, ни юань, ни золото не смогли "отгрызть" хоть сколь-нибудь значительную часть рынка у американской валюты. Такой прием очень хорош с точки зрения пропаганды, но совершенно несостоятелен с точки зрения экономической теории.

Ситуация с альтернативными доллару валютами для международной торговли и системами обмена межбанковской информацией, которые могут заменить SWIFT, — это далеко не пример нормальной рыночной конкуренции. И ее нельзя оценивать исходя из таких параметров, как "рыночная доля" или "предпочтение потребителей". Ситуацию можно объяснить с помощью метафоры: представим себе страну, которая зависима от поставок продовольствия из недружественного государства. В условиях отсутствия альтернатив поставщик продовольствия может как угодно шантажировать покупателей, ибо альтернативой подчинения является голод. Теперь представим, что ситуация изменилась и у страны-импортера появился еще один поставщик продовольствия, но весь ассортимент, который он предлагает, сводится к гречке "с дымком" и консервированной тушенке, причем не очень дешевой.

Очевидно, что в условиях свободной конкуренции этот второй поставщик не имеет шансов отнять существенную долю рынка, но самим фактом своего существования он ликвидирует возможность шантажа голодом и ломает всю систему отношений между жертвой и шантажистом, существовавшую до этого. С долларовой системой — аналогичная ситуация. Для того чтобы "вырвать доллару клыки", совсем не требуется создание полноценной замены. Достаточно появления валют и систем торговли, позволяющих странам, которым угрожает Вашингтон, продолжать (пускай и в не самой удобной форме) внешнеторговую и финансовую деятельность даже при введении тотальных финансовых санкций со стороны США.

Именно из-за этих рисков американские эксперты и журналисты Wall Street Journal находят поводы для беспокойства в попытках Евросоюза, Китая, России и даже Индии (!) создать свои собственные системы внешней торговли без использования доллара

"Союзники США, стремясь ослабить американский контроль над международной торговлей, разрабатывают альтернативные системы, которые не зависят от валюты США. Великобритания, Германия и Франция не поддержали санкции, включающие запрет на долларовые операции с иранскими банками. Таким образом, они настраивают систему, чтобы позволить компаниям торговать с Ираном без использования долларов.

<…> Иран является давним торговым партнером (Индии. — Прим.ред.), а Индия хочет иранской нефти. Индия начала использовать аналогичную альтернативную систему в ноябре, и, согласно отчетам о доставке, международные компании уже используют ее для торговли с иранскими предприятиями, на которые распространяются санкции. Китай и Россия, также стремящиеся вырваться из-под контроля США, продвигают собственные альтернативы глобальной системе банковских переводов, которую США фактически контролируют, и заключают сделки по торговле юанями и рублями вместо долларов."

Движение по дедолларизации постепенно "перемалывает" своих административных оппонентов в самых разных странах, которые в той или иной степени пострадали от американских санкций или дипломатического давления. Европейские, китайские, российские чиновники и "капитаны бизнеса" постепенно свыкаются с мыслью о том, что обходы долларовой системы строить надо и альтернативной стратегии просто нет. Особенно остро борьба за финансовый суверенитет проявляется в Евросоюзе, где претенденты на должность следующего руководителя Европейского центрального банка присягают на верность идее интернационализации евро и защиты Евросоюза от долларового давления.

Если действующее руководство ЕЦБ фактически саботировало усилия Еврокомиссии (и конкретно Жан-Клода Юнкера) по расширению использования евро в ЕС и настаивало на том, что "все должен решать рынок", то следующий руководитель ЕЦБ вполне может оказаться "евро-националистом". Financial Times с некоторым удивлением сообщает о том, что один из вероятных кандидатов на пост руководителя Европейского центрального банка — нынешний руководитель Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало (François Villeroy de Galhau) заявил : "можно ожидать, что ЕЦБ сместится со своего прошлого нейтралитета в сторону более позитивного тона (в вопросе. — Прим. ред.) международной экспансии евро".

Его позиция предполагает вполне прагматичные меры: "Практическая повестка дня для развития международной роли евро сильно сходится с тем, чтобы создать настоящее (европейское. — Прим. ред.) объединение рынков капитала — с развитием полностью унифицированных европейских систем мгновенных платежей, интегрированных рынков капитала и возможным созданием деноминированного в евро безопасного актива". Под безопасным активом понимается некий аналог американских государственных долларовых облигаций, только в европейском исполнении — то есть это должны быть облигации всего Евросоюза, и они должны стать эдакой "тихой гаванью" для капиталов, которые в случае кризисов традиционно ищут убежища в американских долларовых государственных облигациях.