Как Пекин обходит американские запреты в торговой войне

Мальчик в футболке с надписью США машет национальным флагом Китая на площади Тяньаньмэнь в Пекине

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. О скором прекращении торговой войны США и Китая речь уже не идет — противостояние лишь набирает обороты. Между тем, пока Белый дом повышает пошлины, Пекин уже использует схемы, позволяющие по-прежнему продавать товары американцам и даже наращивать экспорт в обход ограничений. О том, кто помогает КНР сохранить профицит в торговле с США и почему китайский бизнес готов переехать в Россию, — в материале РИА Новости.

Переупаковка и маскировка

По данным Министерства торговли США, в январе-марте этого года китайский экспорт сократился в годовом исчислении на 12 процентов (15,2 миллиарда долларов). В марте дефицит в торговле с КНР уменьшился до 20,75 миллиарда долларов, уровня пятилетней давности. Поступившая еще до последнего увеличения тарифов Трампом информация свидетельствует о том, что этот дефицит, скорее всего, продолжит снижаться и дальше.

© AP Photo / Brian Snyder/File Photo Контейнер c товарами из Китая в порту Бостона, США © AP Photo / Brian Snyder/File Photo Контейнер c товарами из Китая в порту Бостона, США

Однако исследование бизнес-издания Nikkei Asian Review заставляет в этом усомниться. Проанализировав данные Комиссии США по международной торговле (USITC), Центра международной торговли (ITC) и изучив движение товаров между Соединенными Штатами, Китаем и остальным миром, аналитики установили, что последствия повышения американских пошлин для китайских экспортеров оказались не столь катастрофическими, как рисует статистика Вашингтона. Эксперты зафиксировали рост "окольного экспорта", маскирующего истинное происхождение китайских товаров. Организовать его помогают государства-посредники.

Nikkei Asian Review изучило пять ключевых товарных групп китайского экспорта с наибольшими потерями от увеличения американских пошлин: машиностроительное, электро- и автомобильное оборудование с комплектующими, мебель, игрушки. Выяснилось, что в январе-марте экспорт этих пяти групп товаров из Китая в США действительно снизился — на 16 процентов (или на 12,2 миллиарда долларов). А вот фактический экспорт этих же товаров из КНР в Соединенные Штаты — через Вьетнам, Тайвань и Мексику — вырос.

Так, китайской продукции из Вьетнама в США продали на 58 процентов (2,7 миллиарда долларов) больше. Экспорт товаров указанных пяти групп из Китая в Тайвань вырос за три месяца на 23, а из Тайваня в США — на 31 процент.

© AP Photo / Ng Han Guan Пекин: мужчина с тележкой, груженной коробками с товаром © AP Photo / Ng Han Guan Пекин: мужчина с тележкой, груженной коробками с товаром

Причины очевидны: чтобы компенсировать потери из-за американских пошлин, китайские экспортеры создают новые каналы поставок. С тех пор как Вашингтон ввел заградительные тарифы, шесть стран Юго-Восточной Азии и Тайвань организовали поставки почти 1600 новых категорий товаров, которые раньше никогда не продавали в США.

Бочка меда

О том, что китайские производители так и поступят, эксперты предупреждали еще в прошлом году.

"В краткосрочной перспективе торговые ограничения приводят к появлению обходных путей. В том числе из-за того, что большинство китайских товаров низкомаржинальны и десятипроцентная пошлина просто cъедает всю прибыль производителя", — отмечал Дейн Чаморро, старший партнер сигнапурской консалтинговой компании Control Risks.

Китайцы уже много лет отрабатывают схемы "окольного экспорта" на торговле медом. КНР — крупнейший в мире производитель этого продукта, но с 2001 года местные медовары попали под антидемпинговые пошлины США.

Они успешно обходят ограничения, отправляя огромные немаркированные бочки с медом в Таиланд и Вьетнам. Там продукт расфасовывают по банкам и клеют местные этикетки.

Другой пример — фанера. "Китайские компании уже контролируют 80 процентов американского рынка фанеры лиственных пород и ищут пути дальнейшего расширения", — заявил в 2013 году Альянс производителей фанеры США. Вашингтон прислушался к производителям и обложил фанеру пошлинами. Но это не помогло: продукция из КНР теперь просто переупаковывается на вьетнамских фабриках и поступает с маркировкой "Сделано во Вьетнаме".

Перенос производства

Тем временем китайские предприятия переместили производство в соседние страны и Мексику. Они отправляют туда материалы и комплектующие, которые затем поставляются в США в виде готовой продукции.

Многие компании из КНР собираются создавать предприятия во Вьетнаме. Об этом, в частности, сообщила Shenzhen H&T Intelligent Control, выпускающая детали для электроники, а также ведущий производитель телевизоров CTLGroup. Подходящие условия китайский бизнес видит и в России.

Как рассказал РИА Новости генеральный секретарь Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом (China Overseas Development Association, CODA) Хэ Чжэньвэй, многие китайские малые и средние предприятия рассматривают такую возможность.

Он отметил, что торговля между Китаем и США главным образом опирается на эту категорию бизнеса, в то время как товарооборот России и Китая приходится главным образом на крупные госкомпании. Но сейчас малые и средние предприятия КНР столкнулись с трудностями, и перенос производства в Россию способен им помочь.