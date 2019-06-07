Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T08:00Z
https://ria.ru/20190607/1555320044.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155536/15/1555361541_0:0:3001:1688_1036x0_80_0_0_a370de2d7feadb659552972260b8cb30.jpg
РИА Новости

Как Пекин обходит американские запреты в торговой войне

08:00
5505
© REUTERS / Thomas PeterМальчик в футболке с надписью США машет национальным флагом Китая на площади Тяньаньмэнь в Пекине
Мальчик в футболке с надписью США машет национальным флагом Китая на площади Тяньаньмэнь в Пекине
© REUTERS / Thomas Peter
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. О скором прекращении торговой войны США и Китая речь уже не идет — противостояние лишь набирает обороты. Между тем, пока Белый дом повышает пошлины, Пекин уже использует схемы, позволяющие по-прежнему продавать товары американцам и даже наращивать экспорт в обход ограничений. О том, кто помогает КНР сохранить профицит в торговле с США и почему китайский бизнес готов переехать в Россию, — в материале РИА Новости.

Переупаковка и маскировка

По данным Министерства торговли США, в январе-марте этого года китайский экспорт сократился в годовом исчислении на 12 процентов (15,2 миллиарда долларов). В марте дефицит в торговле с КНР уменьшился до 20,75 миллиарда долларов, уровня пятилетней давности. Поступившая еще до последнего увеличения тарифов Трампом информация свидетельствует о том, что этот дефицит, скорее всего, продолжит снижаться и дальше.
© AP Photo / Brian Snyder/File PhotoКонтейнер c товарами из Китая в порту Бостона, США
Контейнер c товарами из Китая в порту Бостона, США
© AP Photo / Brian Snyder/File Photo
Контейнер c товарами из Китая в порту Бостона, США
Однако исследование бизнес-издания Nikkei Asian Review заставляет в этом усомниться. Проанализировав данные Комиссии США по международной торговле (USITC), Центра международной торговли (ITC) и изучив движение товаров между Соединенными Штатами, Китаем и остальным миром, аналитики установили, что последствия повышения американских пошлин для китайских экспортеров оказались не столь катастрофическими, как рисует статистика Вашингтона. Эксперты зафиксировали рост "окольного экспорта", маскирующего истинное происхождение китайских товаров. Организовать его помогают государства-посредники.

Nikkei Asian Review изучило пять ключевых товарных групп китайского экспорта с наибольшими потерями от увеличения американских пошлин: машиностроительное, электро- и автомобильное оборудование с комплектующими, мебель, игрушки. Выяснилось, что в январе-марте экспорт этих пяти групп товаров из Китая в США действительно снизился — на 16 процентов (или на 12,2 миллиарда долларов). А вот фактический экспорт этих же товаров из КНР в Соединенные Штаты — через Вьетнам, Тайвань и Мексику — вырос.

Так, китайской продукции из Вьетнама в США продали на 58 процентов (2,7 миллиарда долларов) больше. Экспорт товаров указанных пяти групп из Китая в Тайвань вырос за три месяца на 23, а из Тайваня в США — на 31 процент.
© AP Photo / Ng Han GuanПекин: мужчина с тележкой, груженной коробками с товаром
Мужчина с тележкой, груженой коробками с товаром, в Пекине
© AP Photo / Ng Han Guan
Пекин: мужчина с тележкой, груженной коробками с товаром
Причины очевидны: чтобы компенсировать потери из-за американских пошлин, китайские экспортеры создают новые каналы поставок. С тех пор как Вашингтон ввел заградительные тарифы, шесть стран Юго-Восточной Азии и Тайвань организовали поставки почти 1600 новых категорий товаров, которые раньше никогда не продавали в США.

Бочка меда

О том, что китайские производители так и поступят, эксперты предупреждали еще в прошлом году.
"В краткосрочной перспективе торговые ограничения приводят к появлению обходных путей. В том числе из-за того, что большинство китайских товаров низкомаржинальны и десятипроцентная пошлина просто cъедает всю прибыль производителя", — отмечал Дейн Чаморро, старший партнер сигнапурской консалтинговой компании Control Risks.
Митинг против торговой политики президента США Дональда Трампа в Гонконге
28 мая, 08:00
"У американцев искры полетят из глаз". Китай объявил CША народную войну
Китайцы уже много лет отрабатывают схемы "окольного экспорта" на торговле медом. КНР — крупнейший в мире производитель этого продукта, но с 2001 года местные медовары попали под антидемпинговые пошлины США.

Они успешно обходят ограничения, отправляя огромные немаркированные бочки с медом в Таиланд и Вьетнам. Там продукт расфасовывают по банкам и клеют местные этикетки.

Другой пример — фанера. "Китайские компании уже контролируют 80 процентов американского рынка фанеры лиственных пород и ищут пути дальнейшего расширения", — заявил в 2013 году Альянс производителей фанеры США. Вашингтон прислушался к производителям и обложил фанеру пошлинами. Но это не помогло: продукция из КНР теперь просто переупаковывается на вьетнамских фабриках и поступает с маркировкой "Сделано во Вьетнаме".

Перенос производства

Тем временем китайские предприятия переместили производство в соседние страны и Мексику. Они отправляют туда материалы и комплектующие, которые затем поставляются в США в виде готовой продукции.
Грузовые контейнеры с товарами из Китая в порту Окленда, США
2 июня, 08:00
"Редкоземельная бомба": новое оружие Китая против США

Многие компании из КНР собираются создавать предприятия во Вьетнаме. Об этом, в частности, сообщила Shenzhen H&T Intelligent Control, выпускающая детали для электроники, а также ведущий производитель телевизоров CTLGroup. Подходящие условия китайский бизнес видит и в России.

Как рассказал РИА Новости генеральный секретарь Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом (China Overseas Development Association, CODA) Хэ Чжэньвэй, многие китайские малые и средние предприятия рассматривают такую возможность.
Он отметил, что торговля между Китаем и США главным образом опирается на эту категорию бизнеса, в то время как товарооборот России и Китая приходится главным образом на крупные госкомпании. Но сейчас малые и средние предприятия КНР столкнулись с трудностями, и перенос производства в Россию способен им помочь.
В мае США повысили пошлины с десяти до 25 процентов на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Трамп также поручил начать процесс увеличения тарифов на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов.
32161005
Обсудить 3
торговая войнаПошлиныТарифыДональд ТрампКитайСШАЭкономика
Рекомендуем
Женщина расплачивается наличными в Нью-Йорке
Американские СМИ: планета уползает из-под власти доллара, что делать
РИА
Новости
Протесты на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году
Тяньаньмэнь американский, наш и настоящий
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов по итогам российско-китайских переговоров в Кремле
"Путин — самый близкий друг". Что дает России разворот в сторону Китая
Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 на площадке осмотра авиационной техники на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Военный эксперт рассказал о "неприятном сюрпризе" России для ВМС США
Лента
новостей
Изображение новейшего авианосца США CVN-79 John F. Kennedy
Новейший американский авианосец оказался несовместим с F-35, пишут СМИ
Денежные купюры Украины и квитанция за оплату коммунальных услуг
Ляшко рассказал, как Киев обманул украинцев с газом
Бывший начальник УМВД России по г. Курску Николай Зайцев (справа)
"Устроил беспредел, как в 90-е": за что судят экс-главу УВД Курска
Американский крейсер Chancellorsville
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблем
Офис австралийской вещательной корпорации ABC в Сиднее
Австралия больше не может себе позволить свободу прессы
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев высмеял украинского эксперта за ложь в прямом эфире "России 1"
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
Крейсер ВМС США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за "Дружбы" по-деловому
Петербургский международный экономический форум. День второй
Шредер рассказал о давлении США на политику ЕС по "Северному потоку — 2"
Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военных
Монумент Независимости Украины в Киеве
Украинский политик рассказал о прямой зависимости Киева от Москвы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:27Премьер Словакии заявил, что антироссийские санкции не помогают никому
17:27В Госдуме прошла учебная эвакуация
17:26Путин считает, что Зеленский - хороший актер
17:26Смартфоны Huawei могут остаться без Facebook, Instagram и WhatsApp
17:23Путин рассказал о потерях Болгарии из-за отказа от Южного потока
17:21В Киевской области самолет Ан-2 совершил аварийную посадку на воду
17:21СК передумал арестовывать фигуранта дела об убийстве бизнесмена Калмановича
17:21Саакашвили подтвердил, что отказался идти на выборы в Раду вместе с Кличко
17:21НАСА планирует отправлять космических туристов на МКС дважды в год
17:19Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах
17:17Путин: многое из договора о Союзном государстве до сих пор не сделано
17:17Россия не отказывается от контактов с Зеленским, заявил Путин
17:16США с появлением сильных конкурентов сменили тактику, заявил Путин
17:16Захарова оценила сообщения СМИ об условии США о признании Асада
17:14Об объединении России и Белоруссии речи нет и быть не может, заявил Путин
17:13Бизнес и власти должны ориентироваться на действующий закон, заявил Путин
17:13Путин посоветовал бизнесменам не воровать и вести себя прилично
17:12Суд в Киеве запретил российской компании эксплуатацию самолетов "Руслан"
17:11Суд постановил завести уголовные дела на Порошенко, Гройсмана и Шокина
17:09Путин заявил, что власти будут следить за делом Калви
Лента новостейМолния