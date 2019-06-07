Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T20:16Z
https://ria.ru/20190607/1555300208.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155184/28/1551842800_0:0:2001:1126_1036x0_80_0_0_7b9f28f1b559cf18050fffbbb71896b5.jpg
РИА Новости
Туризм

Эксперты: авиабилеты в Юго-Восточную Азию и Китай подешевели

Вчера, 22:25
920
© Depositphotos / richie0703Озеро луны и солнца, национальный парк Тароко, Тайвань
Озеро луны и солнца, национальный парк Тароко, Тайвань
© Depositphotos / richie0703
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Средняя стоимость авиабилетов из России в Юго-Восточную Азию и Китай снизилась, в некоторые регионы — на 30-50%, сообщает OneTwoTrip.
Эксперты онлайн-сервиса проанализировали цены авиабилетов в эти страны в оба конца и выяснили, какие из востребованных направлений стали доступнее в этом году.
Заметнее всего - на 53% - за год подешевел перелет на Тайвань. Сейчас улететь на остров можно за 26 782 рубля. Поездки туда стали выгоднее благодаря новым рейсам, запущенным в этом году авиакомпаниями из Москвы и Владивостока.
Стоимость перелета в Камбоджу снизилась на треть и составила 35 367 рублей. Тройку самых привлекательных направлений замыкает Индонезия — средний чек на авиабилет в обе стороны за год уменьшился на 23%, до 43 465 рублей.
Девушки делают селфи у бассейна
4 июня, 07:02
Названы самые дешевые страны для отдыха летом
Без обратного билета дешевле всего полететь в Китай. Средняя цена перелета туда составляет 17 308 рублей, что на 5% дешевле, чем год назад.
Самое заметное падение цен произошло на билеты в Сингапур, в прошлом году они стоили в среднем на 37% дороже (40 499 рублей против 25 352 в этом году). Этот город-государство — своего рода ворота в Юго-Восточную Азию, отсюда удобно продолжать путешествие в другие страны региона.
А вот на Тайвань без обратного билета летать совсем невыгодно — перелет подорожал на 41%, до 45 000 рублей.
Новый пассажирский терминал B аэропорта Шереметьево
27 мая, 09:50
Стало известно, в какие города россияне летают без обратного билета
201000
ТуризмЮго-Восточная АзияСингапурТуризмтуристыавиабилетыНовости - ТуризмТайваньМоскваКитайВладивостокКамбоджаИндонезия
Рекомендуем
Протарас, Кипр
Еврокомиссия назвала страны с самыми чистыми водоемами
РИА
Новости
Доминиканская Республика
В Доминикане при странных обстоятельствах погибли туристы из США
Туристы фотографируют лису в заброшенном городе Припять, недалеко от Чернобыльской АЭС, Украина
Почему в Чернобыле туристический бум
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
Крейсер ВМС США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
Лента
новостей
Бари Алибасов в своей квартире
Адвокат опубликовал фото с репетиции похорон Алибасова
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Бари Алибасов
Бари Алибасов написал новое завещание
Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 на площадке осмотра авиационной техники на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Военный эксперт рассказал о "неприятном сюрпризе" России для ВМС США
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
Умер актер Александр Кузнецов
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Американский крейсер Chancellorsville
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблем
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев. Архивное фото
Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за "Дружбы" по-деловому
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:10В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера по греко-римской борьбе
17:04СК начал проверку после жесткой посадки самолета в Подмосковье
17:01Наличник нижегородского дома приобщил участников ПМЭФ к зодчеству
17:00На востоке Китая из-за наводнений эвакуировали 45 тысяч человек
16:58Сын Алибасова рассказал, почему отец выпил средство для труб
16:57Депутата красноярского заксобрания арестовали по подозрению в мошенничестве
16:56Германия может стать страной-гостем ПМЭФ в 2025 году
16:54СЖР будет внимательно следить за делом журналиста Голунова
16:52Ученые назвали напиток, полезный для сердца
16:47Вечером в Москве пройдет дождь с грозой
16:44В Подмосковье пилот пострадал при жесткой посадке легкомоторного самолета
16:43Москалькова готова направить запросы по делу журналиста Голунова
16:41Босния и Герцеговина обсудила с "Газпромом" поставки по "Турецкому потоку"
16:23В Азербайджане самолет совершил экстренную посадку из-за непогоды
16:19Комиссия СПЧ и Союз журналистов Москвы призвали проверить дело Голунова
16:10Студентка изуродовала себя, чтобы стать похожей на куклу Барби
16:10Глава Фонда развития моногородов оценила проект "улица Никольская"
16:08Вице-губернатор Подмосковья рассказала о планах по развитию в сфере туризма
16:07СК проверяет информацию о разливе нефти по Волге в Ярославской области
16:07В МЭР отметили высокую квалификацию уезжающих на ПМЖ за рубеж россиян
Лента новостейМолния