Эксперты: авиабилеты в Юго-Восточную Азию и Китай подешевели

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Средняя стоимость авиабилетов из России в Юго-Восточную Азию и Китай снизилась, в некоторые регионы — на 30-50%, сообщает OneTwoTrip.
Эксперты онлайн-сервиса проанализировали цены авиабилетов в эти страны в оба конца и выяснили, какие из востребованных направлений стали доступнее в этом году.
Заметнее всего - на 53% - за год подешевел перелет на Тайвань. Сейчас улететь на остров можно за 26 782 рубля. Поездки туда стали выгоднее благодаря новым рейсам, запущенным в этом году авиакомпаниями из Москвы и Владивостока.
Стоимость перелета в Камбоджу снизилась на треть и составила 35 367 рублей. Тройку самых привлекательных направлений замыкает Индонезия — средний чек на авиабилет в обе стороны за год уменьшился на 23%, до 43 465 рублей.
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Без обратного билета дешевле всего полететь в Китай. Средняя цена перелета туда составляет 17 308 рублей, что на 5% дешевле, чем год назад.
Самое заметное падение цен произошло на билеты в Сингапур, в прошлом году они стоили в среднем на 37% дороже (40 499 рублей против 25 352 в этом году). Этот город-государство — своего рода ворота в Юго-Восточную Азию, отсюда удобно продолжать путешествие в другие страны региона.
А вот на Тайвань без обратного билета летать совсем невыгодно — перелет подорожал на 41%, до 45 000 рублей.