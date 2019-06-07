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РИА Новости
Туризм

Названы самые популярные морские курорты для отдыха в начале июня

06:05
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоСанаторно-курортный комплекс в Ялте
Санаторно-курортный комплекс в Ялте
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
МОСКВА, 7 июня — РИА Новости. В первой половине июня Ялта и Сочи — самые востребованные у самостоятельных туристов отечественные морские курорты, сообщает Tvil.ru.
Специалисты сервиса проанализировали заявки пользователей и определили российские курорты, где путешественники бронировали жилье чаще всего.
Ялта, Евпатория, Феодосия, Алушта, Судак, Алупка и Севастополь в Крыму, Сочи, Ейск и Анапа в Краснодарском крае вошли в десятку мест, популярных для пляжного отдыха в начале первого летнего месяца.
По данным сервиса, туристы бронируют жилье в среднем на период от десяти до 14 ночей и готовы потратить на аренду от 1,7 до 2,7 тысячи рублей в сутки.
Дешевле всего проживание стоит в Ейске, дороже всего — в Ялте.
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ТуризмТуризмтуристыРеспублика КрымФеодосияНовости - ТуризмЯлтаСочиЕйскЕвпаторияСевастопольАнапа
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