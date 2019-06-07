Названы самые популярные морские курорты для отдыха в начале июня

МОСКВА, 7 июня — РИА Новости. В первой половине июня Ялта и Сочи — самые востребованные у самостоятельных туристов отечественные морские курорты, сообщает Tvil.ru.

Специалисты сервиса проанализировали заявки пользователей и определили российские курорты, где путешественники бронировали жилье чаще всего.

Ялта, Евпатория, Феодосия, Алушта, Судак, Алупка и Севастополь в Крыму, Сочи, Ейск и Анапа в Краснодарском крае вошли в десятку мест, популярных для пляжного отдыха в начале первого летнего месяца.

По данным сервиса, туристы бронируют жилье в среднем на период от десяти до 14 ночей и готовы потратить на аренду от 1,7 до 2,7 тысячи рублей в сутки.