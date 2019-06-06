Глава Ростуризма попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости

Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев и руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова на стенде МИА "Россия сегодня" в первый день ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума.

Догузова опубликовала сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Она заявила, что в 2021 году электронная виза может заработать на территории всей России.

Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а также появилась на мультимедийном экране на стенде МИА "Россия сегодня" на ПМЭФ. Позже новость была опубликована на сайте ria.ru.

Затем Догузова была награждена дипломом от МИА "Россия сегодня".

© РИА Новости / Владимир Трефилов Перейти в фотобанк Заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев и руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме-2019 © РИА Новости / Владимир Трефилов Перейти в фотобанк Заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев и руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме-2019

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