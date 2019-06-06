Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T12:41Z
https://ria.ru/20190606/1555364565.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155534/05/1555340514_0:358:2736:1897_1036x0_80_0_0_f3445013f33c412590438842dac4f16e.jpg
РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Глава Ростуризма попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости

Вчера, 15:00
2
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев и руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова на стенде МИА "Россия сегодня" в первый день ПМЭФ
Заместитель главного редактора МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев и руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова на стенде МИА Россия сегодня в первый день ПМЭФ
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума.
Догузова опубликовала сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Она заявила, что в 2021 году электронная виза может заработать на территории всей России.
Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а также появилась на мультимедийном экране на стенде МИА "Россия сегодня" на ПМЭФ. Позже новость была опубликована на сайте ria.ru.
Затем Догузова была награждена дипломом от МИА "Россия сегодня".
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев и руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев и руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев и руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме-2019
МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Чрезвычайный и полномочный посол, постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов и заместитель главного редактора МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев на стенде МИА Россия сегодня в первый день ПМЭФ
Вчера, 19:32
Владимир Чижов попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
000000
Петербургский международный экономический форумРостуризмРоссияСанкт-Петербург
Рекомендуем
Офис Союза журналистов России
В СЖР приветствовали идею отменить штраф за возрастные маркировки
РИА
Новости
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
Крейсер ВМС США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
Бари Алибасов в своей квартире
Адвокат опубликовал фото с репетиции похорон Алибасова
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Лента
новостей
Бари Алибасов
Бари Алибасов написал новое завещание
Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 на площадке осмотра авиационной техники на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Военный эксперт рассказал о "неприятном сюрпризе" России для ВМС США
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
Умер актер Александр Кузнецов
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Американский крейсер Chancellorsville
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблем
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев. Архивное фото
Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за "Дружбы" по-деловому
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
Ксения Собчак
Собчак рассказала об отличии "благородных людей" от "дворняг"
Площадь Независимости в Киеве
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:55ЕР предложила оценивать эффективность губернаторов по цифровизации региона
20:48Силуанов верит в создание в России сотни сильных брендов одежды и обуви
20:43Глава Россвязи оценил VR-проект РИА Новости, посвященный лунной станции
20:42Чубайс считает, что в "деле Калви" наметился позитивный поворот
20:38Рогозин рассказал о взаимодействии с Китаем по станции на Луне
20:38Журфак МГУ перенес встречу выпускников из-за кори
20:38Глав десяти отделов украинской полиции отстранили от работы
20:33Депутат рассказал о работе по запрету частных камер фиксации нарушений ПДД
20:33Пострадавшим из-за ЧП на "Дружбе" предложат частичную компенсацию ущерба
20:30Путин встретился с премьером Саксонии
20:22Новак рассказал о влиянии торговых войн и санкций на мировой рынок нефти
20:19Рогозин предложил Китаю объединиться в создании лунной базы
20:18Сценариста "Чернобыля" удивила реакция россиян и украинцев на сериал
20:17Рогозин рассказал о диалоге с КНР по созданию ракеты сверхтяжелого класса
20:13Второй блок АЭС "Аккую" в Турции планируют начать строить в конце лета
20:13МЧС предупредило о сильной жаре в Москве на выходных
20:07Голунов проведет ночь в изоляторе, сообщил адвокат
20:04Посольство России прокомментировало исправление текста NYT по Солсбери
19:59В Раде подсчитали сумму невыплаченных пенсий жителям Донбасса
19:57Посольство России прокомментировало доклад МИД Британии о правах человека
Лента новостейМолния