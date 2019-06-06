Евросоюз поддержал призыв не вмешиваться извне в ситуацию в Судане

БРЮССЕЛЬ, 6 июн – РИА Новости. ЕС поддержал призыв избегать вмешательства извне в урегулирование кризиса в Судане, говорится в заявлении европейской дипслужбы.

Африканский союз (АС) ранее заявил, что приостановил участие Судана во всех мероприятиях организации, пока не будет сформирован гражданский орган власти.

"Просьба Африканского союза о том, чтобы внешние державы не вмешивались в процесс урегулирования нынешнего кризиса, должна быть незамедлительно выполнена", - говорится в сообщении.

ЕС также поддержал призыв "к немедленному прекращению насилия и проведению заслуживающего доверия расследования" событий последних дней. "Кроме того, необходимо возобновить переговоры и переход к гражданской администрации на основе уже достигнутых договоренностей", - отмечается в заявлении.

Обстановка в Хартуме резко обострилась 3 июня, когда суданская полиция и спецназ разогнали часть палаточного лагеря в районе площади перед штаб-квартирой главного командования ВС, где уже два месяца продолжается сидячая забастовка. По данным оппозиции, в результате действий силовиков погибли не менее 100 человек.