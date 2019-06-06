ООН поддержала идею о признании победы над нацизмом всемирным наследием

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш поддержал предложение России признать победу над нацизмом всемирным наследием человечества, Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш поддержал предложение России признать победу над нацизмом всемирным наследием человечества, сообщил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с Гутеррешем заявила, что Россия намерена обратиться в ООН с соответствующим предложением.

Кроме того, Гутерреш поддержал провозглашение Международного дня парламентаризма 30 июня и проведение в России 21 мая 2022 года Всемирной конференции высшего уровня по межрелигиозному и межэтническому диалогу.

В День Победы российский лидер Владимир Путин отмечал, что в нескольких государствах осознанно искажают события Великой Отечественной войны, а также возводят в кумиры тех, кто, забыв про достоинство, служил нацизму.