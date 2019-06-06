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РИА Новости

ООН поддержала идею о признании победы над нацизмом всемирным наследием

Вчера, 22:20
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
© РИА Новости / Роман Махмутов
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш поддержал предложение России признать победу над нацизмом всемирным наследием человечества, сообщил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с Гутеррешем заявила, что Россия намерена обратиться в ООН с соответствующим предложением.
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Кроме того, Гутерреш поддержал провозглашение Международного дня парламентаризма 30 июня и проведение в России 21 мая 2022 года Всемирной конференции высшего уровня по межрелигиозному и межэтническому диалогу.
В День Победы российский лидер Владимир Путин отмечал, что в нескольких государствах осознанно искажают события Великой Отечественной войны, а также возводят в кумиры тех, кто, забыв про достоинство, служил нацизму.
Он подчеркнул, что это недопустимо, а "подвиг, который ветераны совершили вместе, невозможно разделить". По его словам, победа навсегда останется одной на всех.
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Антониу ГутеррешВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФООНРоссияВ мире
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