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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

В Минздраве призвали освободить российских врачей от "рутины"

Вчера, 21:39
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкДиспетчеры на станции скорой медицинской помощи
Диспетчеры на станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Диспетчеры на станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Удаление человеческого фактора из медицины, также как и оцифровка всей медицинской документации, разработка и внедрение в медицинский софт единых клинических рекомендаций, повышение ответственного подхода к своему здоровью являются приоритетными задачами в области развития цифровых технологий в российском здравоохранении, заявила заместитель министра здравоохранения РФ Елена Бойко во время выступления на ПМЭФ.
"Обучение машины нейронных сетей для того, чтобы максимально удалить из медицины, системы здравоохранения человеческий фактор. Мы не говорим сегодня ни в коем случае о том, что у нас медицина будет без врачей, мы говорим, что от врача нужно убрать максимально некую рутинную деятельность, которую может делать машина, а врач будет заниматься непосредственно своей деятельностью - лечением, продумыванием", - заявила Бойко, говоря о наиболее важных задачах в области трансформации системы российского здравоохранения и медицинских технологиях.
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По мнению Бойко, также необходимо сделать так, чтобы вся медицинская документация стала цифровой, а все медицинские организации были связаны между собой защищенными каналами связи, при этом особое внимание нужно уделить самим регламентам взаимодействия и бизнес-процессам.
"Нужно пересматривать процессы, где они сегодня неэффективны, где они уже устарели, с точки зрения, как их можно поменять, но уже с применением "цифры", - сказала Бойко.
Замминистра отметила, что очень важно внедрять в медицинский софт единые клинические рекомендации, которыми мог бы руководствоваться врач непосредственно во время оказания медицинской помощи. "По всем профилям оказания медицинской помощи врачебное сообщество должно написать алгоритмы лечения единые во всей стране, а соответственно разработчики, вернее Минздрав, как единую нормативно-справочную информацию для всех систем, должен это оцифровать и погрузить в медицинские системы, чтобы это действительно сопровождало действия врача", - отметила Бойко.
По словам Бойко, также очень важно, чтобы граждане сами брали ответственность за свое здоровье и активно следили за ним, в то время как цифровые и мобильные технологии, к примеру, различные фитнес-трекеры, им в этом могут активно помогать.
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Замминистра добавила, что сейчас очень важно развивать новые компетенции у врачей, так как врачи и являются теми самыми цифровыми лидерами, которые трансформируют здравоохранение. "Мы должны развить новые специальности, мы должны обучать новым дисциплинам, новым компетенциям в медицинским вузам. То есть врач завтра будет не такой, как в конце прошлого века, нам нужно менять компетенции врачей", - заключила Бойко
При этом Бойко подчеркнула, что цифровые технологии на данный момент являются хоть очень мощным, но все же инструментом, главное – это наше собственное отношение к данным ресурсам и здоровью.
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Елена БойкоЗдоровье - ОбществоРоссияОбщество
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