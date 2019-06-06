В Дагестане пресекли работу пятнадцати ячеек "Свидетелей Иеговы"*

"Управлением ФСБ по республике Дагестан в рамках возбужденного уголовного дела по статье 282.2 УК РФ "Организация деятельности экстремистской организации" пресечено функционирование в Республике Дагестан 15 ячеек запрещенной экстремистской организации "Свидетели Иеговы"*. Установлено, что на протяжении нескольких лет членами ячейки осуществлялись законспирированные сборы в целях изучения экстремистской литературы и координации деятельности про распространению идеологии организации. Также проводились выезды за границу для встречи с зарубежными координаторами, в ходе которых адептами получалось финансирование и рекомендации по расширению деятельности", - говорится в релизе.